https://ria.ru/20210905/pozhary-1748738096.html
Площадь лесных пожаров в Башкирии увеличилась до 3,3 тысячи гектаров
Площадь лесных пожаров в Башкирии увеличилась до 3,3 тысячи гектаров - РИА Новости, 05.09.2021
Площадь лесных пожаров в Башкирии увеличилась до 3,3 тысячи гектаров
Шесть очагов природных пожаров на площади свыше 3,3 тысячи гектаров продолжают действовать в Башкирии, все очаги локализованы, сообщили в ГУМЧС России по... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T10:20
2021-09-05T10:20
2021-09-05T10:20
происшествия
республика башкортостан
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745490476_0:0:3291:1851_1920x0_80_0_0_4f08514979dc3709210258a1555bd84e.jpg
УФА, 5 сен – РИА Новости. Шесть очагов природных пожаров на площади свыше 3,3 тысячи гектаров продолжают действовать в Башкирии, все очаги локализованы, сообщили в ГУМЧС России по республике.Ранее сообщалось, что 4 сентября в регионе горят леса и степи на площади более 2,7 тысячи гектаров."Продолжают действовать шесть очагов лесных пожаров, все локализованы на общей площади 3389,5 гектара", - говорится в сообщении.Отмечается, что за истекшие сутки ликвидировано семь очагов природных пожаров на общей площади 182,4 гектара.
https://ria.ru/20210905/pozhary-1748736592.html
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745490476_255:0:2984:2047_1920x0_80_0_0_3a7d435fd907d7e185e4d29ae5a533cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика башкортостан, природные пожары в россии
Площадь лесных пожаров в Башкирии увеличилась до 3,3 тысячи гектаров
Площадь лесных пожаров в Башкирии увеличилась с 2,7 до 3,3 тысячи гектаров