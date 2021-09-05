https://ria.ru/20210905/pozhary-1748738096.html

Площадь лесных пожаров в Башкирии увеличилась до 3,3 тысячи гектаров

Площадь лесных пожаров в Башкирии увеличилась до 3,3 тысячи гектаров - РИА Новости, 05.09.2021

Площадь лесных пожаров в Башкирии увеличилась до 3,3 тысячи гектаров

Шесть очагов природных пожаров на площади свыше 3,3 тысячи гектаров продолжают действовать в Башкирии, все очаги локализованы, сообщили в ГУМЧС России по... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T10:20

2021-09-05T10:20

2021-09-05T10:20

происшествия

республика башкортостан

природные пожары в россии

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УФА, 5 сен – РИА Новости. Шесть очагов природных пожаров на площади свыше 3,3 тысячи гектаров продолжают действовать в Башкирии, все очаги локализованы, сообщили в ГУМЧС России по республике.Ранее сообщалось, что 4 сентября в регионе горят леса и степи на площади более 2,7 тысячи гектаров."Продолжают действовать шесть очагов лесных пожаров, все локализованы на общей площади 3389,5 гектара", - говорится в сообщении.Отмечается, что за истекшие сутки ликвидировано семь очагов природных пожаров на общей площади 182,4 гектара.

https://ria.ru/20210905/pozhary-1748736592.html

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика башкортостан, природные пожары в россии