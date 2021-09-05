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Площадь лесных пожаров в Башкирии увеличилась до 3,3 тысячи гектаров
Площадь лесных пожаров в Башкирии увеличилась до 3,3 тысячи гектаров - РИА Новости, 05.09.2021
Площадь лесных пожаров в Башкирии увеличилась до 3,3 тысячи гектаров
Шесть очагов природных пожаров на площади свыше 3,3 тысячи гектаров продолжают действовать в Башкирии, все очаги локализованы, сообщили в ГУМЧС России по... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T10:20
2021-09-05T10:20
происшествия
республика башкортостан
природные пожары в россии
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УФА, 5 сен – РИА Новости. Шесть очагов природных пожаров на площади свыше 3,3 тысячи гектаров продолжают действовать в Башкирии, все очаги локализованы, сообщили в ГУМЧС России по республике.Ранее сообщалось, что 4 сентября в регионе горят леса и степи на площади более 2,7 тысячи гектаров."Продолжают действовать шесть очагов лесных пожаров, все локализованы на общей площади 3389,5 гектара", - говорится в сообщении.Отмечается, что за истекшие сутки ликвидировано семь очагов природных пожаров на общей площади 182,4 гектара.
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происшествия, республика башкортостан, природные пожары в россии
10:20 05.09.2021
 
Площадь лесных пожаров в Башкирии увеличилась до 3,3 тысячи гектаров

Площадь лесных пожаров в Башкирии увеличилась с 2,7 до 3,3 тысячи гектаров

© РИА Новости / Андрей Бок / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров в Башкирии
Тушение лесных пожаров в Башкирии - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Андрей Бок
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УФА, 5 сен – РИА Новости. Шесть очагов природных пожаров на площади свыше 3,3 тысячи гектаров продолжают действовать в Башкирии, все очаги локализованы, сообщили в ГУМЧС России по республике.
Ранее сообщалось, что 4 сентября в регионе горят леса и степи на площади более 2,7 тысячи гектаров.
"Продолжают действовать шесть очагов лесных пожаров, все локализованы на общей площади 3389,5 гектара", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за истекшие сутки ликвидировано семь очагов природных пожаров на общей площади 182,4 гектара.
Лесной пожар у федеральной трассы Екатеринбург - Пермь - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
08:14
В России за сутки потушили 66 природных пожаров
 
ПроисшествияРеспублика БашкортостанПриродные пожары в России
 
 
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