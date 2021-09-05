https://ria.ru/20210905/pogoda-1748741498.html
Москвичам пообещали октябрьскую погоду в воскресенье
Москвичам пообещали октябрьскую погоду в воскресенье - РИА Новости, 05.09.2021
Москвичам пообещали октябрьскую погоду в воскресенье
Октябрьская погода с ветром и небольшим дождем ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T09:51
2021-09-05T09:51
2021-09-05T11:44
общество
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Октябрьская погода с ветром и небольшим дождем ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода в Москве сегодня обусловится тыловой частью североатлантического циклона, куда будут поступать отдельные массивы дождевых облаков и новая порция более холодного воздуха полярного происхождения с температурным фоном на 5 градусов ниже климатической нормы. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, ветер северо-западных румбов, плотный, 4-9 метров в секунду. Поэтому будет казаться, что температура на градус-другой ниже, чем на самом деле. В Москве сегодня плюс 9-11, в Подмосковье - плюс 7-12, это октябрьский холод. Сейчас по погоде мы опережаем календарь на целый месяц", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, атмосферное давление будет слабо расти и составит 751 миллиметр ртутного столба.
https://radiosputnik.ria.ru/20210830/zamorozki-1747794557.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец
09:51 05.09.2021 (обновлено: 11:44 05.09.2021)
Москвичам пообещали октябрьскую погоду в воскресенье
Синоптик Тишковец: октябрьская погода с ветром и дождем ожидается в Москве в воскресенье