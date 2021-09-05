https://ria.ru/20210905/pogoda-1748741498.html

Москвичам пообещали октябрьскую погоду в воскресенье

Москвичам пообещали октябрьскую погоду в воскресенье - РИА Новости, 05.09.2021

Москвичам пообещали октябрьскую погоду в воскресенье

Октябрьская погода с ветром и небольшим дождем ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T09:51

2021-09-05T09:51

2021-09-05T11:44

общество

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Октябрьская погода с ветром и небольшим дождем ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода в Москве сегодня обусловится тыловой частью североатлантического циклона, куда будут поступать отдельные массивы дождевых облаков и новая порция более холодного воздуха полярного происхождения с температурным фоном на 5 градусов ниже климатической нормы. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, ветер северо-западных румбов, плотный, 4-9 метров в секунду. Поэтому будет казаться, что температура на градус-другой ниже, чем на самом деле. В Москве сегодня плюс 9-11, в Подмосковье - плюс 7-12, это октябрьский холод. Сейчас по погоде мы опережаем календарь на целый месяц", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, атмосферное давление будет слабо расти и составит 751 миллиметр ртутного столба.

https://radiosputnik.ria.ru/20210830/zamorozki-1747794557.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец