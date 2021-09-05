Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210905/pogoda-1748741498.html
Москвичам пообещали октябрьскую погоду в воскресенье
Москвичам пообещали октябрьскую погоду в воскресенье - РИА Новости, 05.09.2021
Москвичам пообещали октябрьскую погоду в воскресенье
Октябрьская погода с ветром и небольшим дождем ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T09:51
2021-09-05T11:44
общество
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603453635_0:489:2772:2048_1920x0_80_0_0_af6c95109e6abcc27493bfd74de99aba.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Октябрьская погода с ветром и небольшим дождем ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода в Москве сегодня обусловится тыловой частью североатлантического циклона, куда будут поступать отдельные массивы дождевых облаков и новая порция более холодного воздуха полярного происхождения с температурным фоном на 5 градусов ниже климатической нормы. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, ветер северо-западных румбов, плотный, 4-9 метров в секунду. Поэтому будет казаться, что температура на градус-другой ниже, чем на самом деле. В Москве сегодня плюс 9-11, в Подмосковье - плюс 7-12, это октябрьский холод. Сейчас по погоде мы опережаем календарь на целый месяц", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, атмосферное давление будет слабо расти и составит 751 миллиметр ртутного столба.
https://radiosputnik.ria.ru/20210830/zamorozki-1747794557.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603453635_272:540:2282:2048_1920x0_80_0_0_a085564d9a6ac1f67dbaecdd031a3e3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец
09:51 05.09.2021 (обновлено: 11:44 05.09.2021)
 
Москвичам пообещали октябрьскую погоду в воскресенье

Синоптик Тишковец: октябрьская погода с ветром и дождем ожидается в Москве в воскресенье

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве
Прохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Октябрьская погода с ветром и небольшим дождем ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода в Москве сегодня обусловится тыловой частью североатлантического циклона, куда будут поступать отдельные массивы дождевых облаков и новая порция более холодного воздуха полярного происхождения с температурным фоном на 5 градусов ниже климатической нормы. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, ветер северо-западных румбов, плотный, 4-9 метров в секунду. Поэтому будет казаться, что температура на градус-другой ниже, чем на самом деле. В Москве сегодня плюс 9-11, в Подмосковье - плюс 7-12, это октябрьский холод. Сейчас по погоде мы опережаем календарь на целый месяц", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, атмосферное давление будет слабо расти и составит 751 миллиметр ртутного столба.
Осенний лес - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 10:36В России
В Гидрометцентре сообщили, в какие регионы России придут заморозки
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:13Песков заявил о желании России нормализовать отношения с Украиной
14:12Песков прокомментировал итоги встречи Байдена и Зеленского
14:05Песков прокомментировал желание Зеленского обсуждать с Путиным Крым
13:59В Киеве во всем доминирует русофобский подход, заявил Песков
13:56В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского
13:55В Кремле оценили слова Зеленского об угрозе от "Северного потока — 2"
13:52Попова заявила о бесконечном множестве штаммов коронавируса
13:51СМИ сообщили о выстрелах в столице Гвинеи в районе резиденции президента 0:46
13:50Песков: пресса раздула историю со школьником, который поправил Путина
13:40Пушков обвинил украинские власти в жульничестве
13:33В Крыму назвали возможные варианты решения суда по скифскому золоту
13:16Жителей Центральной России предупредили о заморозках
13:07Глава дипломатии ЕС назвал талибов "неизбежными собеседниками"
12:48В Хабаровском крае два человека погибли во время драки в колонии
12:45МЧС рассказало о ситуации с природными пожарами в Якутии
12:36В Петербурге на Неве столкнулись два прогулочных теплохода
12:26Москвичи на следующей неделе отправятся в климатическое будущее
12:21Минздрав Италии не исключил введения обязательной вакцинации от COVID-19
12:14В Москве водитель умер от сердечного приступа за рулем
12:09В Сочи после концерта рэпера Гуфа закрыли ресторан
Лента новостейМолния