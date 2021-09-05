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Путин и Мишустин поздравили нефтяников с профессиональным праздником
Путин и Мишустин поздравили нефтяников с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.09.2021
Путин и Мишустин поздравили нефтяников с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил, что эта отрасль является... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T10:38
2021-09-05T10:55
общество
владимир путин
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил, что эта отрасль является одним из ключевых секторов отечественной экономики с замечательными трудовыми традициями, телеграмма c поздравлением опубликована на сайте Кремля.Он отметил, что многие поколения целеустремленных, сильных духом и профессиональной сплоченностью людей внесли уникальный вклад в укрепление индустриального, энергетического, экспортного потенциала страны, а также вписали яркие страницы в летопись освоения новых территорий и эффективное развитие регионов."Сегодня нефтегазовая отрасль является одним из ключевых, системообразующих секторов отечественной экономики с замечательными, проверенными временем трудовыми традициями. Во многом благодаря вашему опыту, компетентности, пониманию исключительной важности своей работы успешно решаются важные, ответственные задачи, главные из которых – разработка перспективных месторождений, широкое внедрение современных цифровых технологий, устойчивое снабжение потребителей энергоресурсами как в России, так и за ее пределами", - говорится в поздравлении.Путин выразил убежденность в том, что работники нефтегазовой промышленности и впредь будут добросовестно трудиться и вносить достойный вклад в приумножение национального богатства страны.Премьер-министр России Михаил Мишустин также поздравил работников нефтегазовой промышленности."Труд нефтяников и газовиков стал примером надежности и преданности своему делу. Благодаря вам Россия является одним из мировых лидеров по добыче нефти и газа... Важно, что сегодня российские нефтегазовые компании активно осваивают месторождения, внедряют цифровые технологии, новые методы добычи и переработки сырья, что позволяет повышать эффективность управления проектами и производительность, обеспечивать экологическую безопасность", - приводятся слова Мишустина на сайте кабмина.
https://ria.ru/20210904/neft-1748665041.html
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общество, владимир путин, россия, михаил мишустин
10:38 05.09.2021 (обновлено: 10:55 05.09.2021)
 
Путин и Мишустин поздравили нефтяников с профессиональным праздником

Путин и Мишустин поздравили работников нефтегазовой промышленности с Днем нефтяника

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОператор по добыче нефти
Оператор по добыче нефти - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил, что эта отрасль является одним из ключевых секторов отечественной экономики с замечательными трудовыми традициями, телеграмма c поздравлением опубликована на сайте Кремля.
Он отметил, что многие поколения целеустремленных, сильных духом и профессиональной сплоченностью людей внесли уникальный вклад в укрепление индустриального, энергетического, экспортного потенциала страны, а также вписали яркие страницы в летопись освоения новых территорий и эффективное развитие регионов.
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"Сегодня нефтегазовая отрасль является одним из ключевых, системообразующих секторов отечественной экономики с замечательными, проверенными временем трудовыми традициями. Во многом благодаря вашему опыту, компетентности, пониманию исключительной важности своей работы успешно решаются важные, ответственные задачи, главные из которых – разработка перспективных месторождений, широкое внедрение современных цифровых технологий, устойчивое снабжение потребителей энергоресурсами как в России, так и за ее пределами", - говорится в поздравлении.
Путин выразил убежденность в том, что работники нефтегазовой промышленности и впредь будут добросовестно трудиться и вносить достойный вклад в приумножение национального богатства страны.
Премьер-министр России Михаил Мишустин также поздравил работников нефтегазовой промышленности.
"Труд нефтяников и газовиков стал примером надежности и преданности своему делу. Благодаря вам Россия является одним из мировых лидеров по добыче нефти и газа... Важно, что сегодня российские нефтегазовые компании активно осваивают месторождения, внедряют цифровые технологии, новые методы добычи и переработки сырья, что позволяет повышать эффективность управления проектами и производительность, обеспечивать экологическую безопасность", - приводятся слова Мишустина на сайте кабмина.
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