https://ria.ru/20210905/neftyaniki-1748745304.html

Путин и Мишустин поздравили нефтяников с профессиональным праздником

Путин и Мишустин поздравили нефтяников с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.09.2021

Путин и Мишустин поздравили нефтяников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил, что эта отрасль является... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T10:38

2021-09-05T10:38

2021-09-05T10:55

общество

владимир путин

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил, что эта отрасль является одним из ключевых секторов отечественной экономики с замечательными трудовыми традициями, телеграмма c поздравлением опубликована на сайте Кремля.Он отметил, что многие поколения целеустремленных, сильных духом и профессиональной сплоченностью людей внесли уникальный вклад в укрепление индустриального, энергетического, экспортного потенциала страны, а также вписали яркие страницы в летопись освоения новых территорий и эффективное развитие регионов."Сегодня нефтегазовая отрасль является одним из ключевых, системообразующих секторов отечественной экономики с замечательными, проверенными временем трудовыми традициями. Во многом благодаря вашему опыту, компетентности, пониманию исключительной важности своей работы успешно решаются важные, ответственные задачи, главные из которых – разработка перспективных месторождений, широкое внедрение современных цифровых технологий, устойчивое снабжение потребителей энергоресурсами как в России, так и за ее пределами", - говорится в поздравлении.Путин выразил убежденность в том, что работники нефтегазовой промышленности и впредь будут добросовестно трудиться и вносить достойный вклад в приумножение национального богатства страны.Премьер-министр России Михаил Мишустин также поздравил работников нефтегазовой промышленности."Труд нефтяников и газовиков стал примером надежности и преданности своему делу. Благодаря вам Россия является одним из мировых лидеров по добыче нефти и газа... Важно, что сегодня российские нефтегазовые компании активно осваивают месторождения, внедряют цифровые технологии, новые методы добычи и переработки сырья, что позволяет повышать эффективность управления проектами и производительность, обеспечивать экологическую безопасность", - приводятся слова Мишустина на сайте кабмина.

https://ria.ru/20210904/neft-1748665041.html

https://ria.ru/20210904/neft-1748685317.html

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общество, владимир путин, россия, михаил мишустин