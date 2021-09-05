https://ria.ru/20210905/napadenie-1748763207.html
В Берлине выходец из Афганистана ранил ножом двух человек
В Берлине выходец из Афганистана ранил ножом двух человек - РИА Новости, 05.09.2021
В Берлине выходец из Афганистана ранил ножом двух человек
Гражданин Афганистана напал с ножом на двух человек в Берлине, нанеся им тяжелые ранения, нападавший задержан, сообщает в воскресенье городская полиция. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T14:45
2021-09-05T14:45
2021-09-05T14:45
в мире
берлин (город)
германия
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/18790/02/187900201_0:47:500:328_1920x0_80_0_0_06d6b98a6cecb157c72e81c8d11330c1.jpg
БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Гражданин Афганистана напал с ножом на двух человек в Берлине, нанеся им тяжелые ранения, нападавший задержан, сообщает в воскресенье городская полиция.Инцидент произошел в субботу днем. Проживающий в Германии с 2016 года афганец напал на 58-летнюю женщину, занимавшуюся садовыми работами в сквере, поскольку "ему, предположительно, не понравилось, что она работает, будучи женщиной". Затем он напал на 66-летнего мужчину, который пришел на помощь женщине. Оба потерпевших получили ранения в шею, они прооперированы и находятся в больнице.Подозреваемый был задержан на месте, полиция по результатам предварительного расследования предполагает, что свою роль в преступлении могло сыграть психическое заболевание. Прокуратура и отдел уголовной полиции по госбезопасности расследуют детали преступления и мотивы инцидента, в том числе допуская возможность "исламистски мотивированного нападения".
https://ria.ru/20210807/london-1744816691.html
берлин (город)
германия
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/18790/02/187900201_0:0:500:375_1920x0_80_0_0_5b944085fd6ba6b9d61ece584e6bd216.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), германия, афганистан
В Берлине выходец из Афганистана ранил ножом двух человек
Выходец из Афганистана ранил ножом пожилых женщину и мужчину в Берлине