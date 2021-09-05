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В Берлине выходец из Афганистана ранил ножом двух человек
В Берлине выходец из Афганистана ранил ножом двух человек - РИА Новости, 05.09.2021
В Берлине выходец из Афганистана ранил ножом двух человек
Гражданин Афганистана напал с ножом на двух человек в Берлине, нанеся им тяжелые ранения, нападавший задержан, сообщает в воскресенье городская полиция. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T14:45
2021-09-05T14:45
в мире
берлин (город)
германия
афганистан
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БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Гражданин Афганистана напал с ножом на двух человек в Берлине, нанеся им тяжелые ранения, нападавший задержан, сообщает в воскресенье городская полиция.Инцидент произошел в субботу днем. Проживающий в Германии с 2016 года афганец напал на 58-летнюю женщину, занимавшуюся садовыми работами в сквере, поскольку "ему, предположительно, не понравилось, что она работает, будучи женщиной". Затем он напал на 66-летнего мужчину, который пришел на помощь женщине. Оба потерпевших получили ранения в шею, они прооперированы и находятся в больнице.Подозреваемый был задержан на месте, полиция по результатам предварительного расследования предполагает, что свою роль в преступлении могло сыграть психическое заболевание. Прокуратура и отдел уголовной полиции по госбезопасности расследуют детали преступления и мотивы инцидента, в том числе допуская возможность "исламистски мотивированного нападения".
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в мире, берлин (город), германия, афганистан
14:45 05.09.2021
 
В Берлине выходец из Афганистана ранил ножом двух человек

Выходец из Афганистана ранил ножом пожилых женщину и мужчину в Берлине

© Flickr / sascha-bПолиция Берлина
Полиция Берлина - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© Flickr / sascha-b
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БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Гражданин Афганистана напал с ножом на двух человек в Берлине, нанеся им тяжелые ранения, нападавший задержан, сообщает в воскресенье городская полиция.
Инцидент произошел в субботу днем. Проживающий в Германии с 2016 года афганец напал на 58-летнюю женщину, занимавшуюся садовыми работами в сквере, поскольку "ему, предположительно, не понравилось, что она работает, будучи женщиной". Затем он напал на 66-летнего мужчину, который пришел на помощь женщине. Оба потерпевших получили ранения в шею, они прооперированы и находятся в больнице.
Подозреваемый был задержан на месте, полиция по результатам предварительного расследования предполагает, что свою роль в преступлении могло сыграть психическое заболевание. Прокуратура и отдел уголовной полиции по госбезопасности расследуют детали преступления и мотивы инцидента, в том числе допуская возможность "исламистски мотивированного нападения".
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