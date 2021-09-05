https://ria.ru/20210905/mingazov-1748739854.html
СМИ: бывшего узника Гуантанамо Мингазова могут репатриировать в Россию
СМИ: бывшего узника Гуантанамо Мингазова могут репатриировать в Россию - РИА Новости, 05.09.2021
СМИ: бывшего узника Гуантанамо Мингазова могут репатриировать в Россию
Бывшего узника американской тюрьмы в Гуантанамо Равиля Мингазова могут репатриировать из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию, пишет The Washington Post. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T09:20
2021-09-05T09:20
2021-09-05T10:12
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Бывшего узника американской тюрьмы в Гуантанамо Равиля Мингазова могут репатриировать из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию, пишет The Washington Post."Похоже, что российские власти готовятся к возвращению Мингазова", — заявил адвокат Гэри Томпсон.Мингазов был заключен в Гуантанамо в 2002 году без суда и следствия. В МИД России неоднократно заявляли, что американские власти содержали мужчину в "искусственном юридическом вакууме", что можно назвать правовым произволом.В июле 2016 года дело россиянина рассмотрела межведомственная комиссия США. Чиновники постановили, что его можно перевести в другое место содержания.В 2017 году его отправили в ОАЭ, где Мингазов вместе с двумя десятками людей продолжал оставаться заключенным вместо участия в программе реабилитации.Власти США утверждают, что Мингазов до 2001 года служил в российской армии. После этого мужчина якобы присоединился в Узбекистане к радикальным исламистам, связанным с "Аль-Каидой"*, а также прошел подготовку взрывному делу и изготовлению отравляющих веществ в Афганистане.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210719/guantanamo-1741861981.html
https://ria.ru/20210407/guantanamo-1727053445.html
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в мире, сша, аль-каида, гуантанамо (город), россия
09:20 05.09.2021 (обновлено: 10:12 05.09.2021)
СМИ: бывшего узника Гуантанамо Мингазова могут репатриировать в Россию
WP: бывшего узника Гуантанамо Равиля Мингазова могут репатриировать из ОАЭ в Россию