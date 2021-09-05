https://ria.ru/20210905/krasnoyarsk-1748738249.html

Вооруженный топором клиент устроил погром в ветклинике в Красноярске

Вооруженный топором клиент устроил погром в ветклинике в Красноярске - РИА Новости, 05.09.2021

Вооруженный топором клиент устроил погром в ветклинике в Красноярске

Вооруженный топором местный житель устроил погром в ветеринарной клинике в Красноярске, сообщили РИА Новости в ветлечебнице. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T11:34

2021-09-05T11:34

2021-09-05T11:34

происшествия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 5 сен - РИА Новости. Вооруженный топором местный житель устроил погром в ветеринарной клинике в Красноярске, сообщили РИА Новости в ветлечебнице.По их данным, инцидент произошел в субботу вечером в клинике "Бетховен" в микрорайоне Северный."Недовольный (качеством полученной услуги) мужчина пришел с топором в зону ожидания, где сидели люди, семья с ребенком, и устроил скандал. После чего разбил топором телевизор, начал бить стойку администратора. Угрожал руководству. Мы вызвали охрану и полицию. Мужчина ушел до их прибытия", - рассказал собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210415/krasnoyarsk-1728353331.html

красноярск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярск