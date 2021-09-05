https://ria.ru/20210905/krasnoyarsk-1748738249.html
Вооруженный топором клиент устроил погром в ветклинике в Красноярске
Вооруженный топором клиент устроил погром в ветклинике в Красноярске - РИА Новости, 05.09.2021
Вооруженный топором клиент устроил погром в ветклинике в Красноярске
Вооруженный топором местный житель устроил погром в ветеринарной клинике в Красноярске, сообщили РИА Новости в ветлечебнице. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T11:34
2021-09-05T11:34
2021-09-05T11:34
происшествия
красноярск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
КРАСНОЯРСК, 5 сен - РИА Новости. Вооруженный топором местный житель устроил погром в ветеринарной клинике в Красноярске, сообщили РИА Новости в ветлечебнице.По их данным, инцидент произошел в субботу вечером в клинике "Бетховен" в микрорайоне Северный."Недовольный (качеством полученной услуги) мужчина пришел с топором в зону ожидания, где сидели люди, семья с ребенком, и устроил скандал. После чего разбил топором телевизор, начал бить стойку администратора. Угрожал руководству. Мы вызвали охрану и полицию. Мужчина ушел до их прибытия", - рассказал собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210415/krasnoyarsk-1728353331.html
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск
Вооруженный топором клиент устроил погром в ветклинике в Красноярске
Вооруженный топором местный житель устроил погром в ветклинике "Бетховен" в Красноярске