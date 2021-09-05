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Вооруженный топором клиент устроил погром в ветклинике в Красноярске
Вооруженный топором клиент устроил погром в ветклинике в Красноярске - РИА Новости, 05.09.2021
Вооруженный топором клиент устроил погром в ветклинике в Красноярске
Вооруженный топором местный житель устроил погром в ветеринарной клинике в Красноярске, сообщили РИА Новости в ветлечебнице. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T11:34
2021-09-05T11:34
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 5 сен - РИА Новости. Вооруженный топором местный житель устроил погром в ветеринарной клинике в Красноярске, сообщили РИА Новости в ветлечебнице.По их данным, инцидент произошел в субботу вечером в клинике "Бетховен" в микрорайоне Северный."Недовольный (качеством полученной услуги) мужчина пришел с топором в зону ожидания, где сидели люди, семья с ребенком, и устроил скандал. После чего разбил топором телевизор, начал бить стойку администратора. Угрожал руководству. Мы вызвали охрану и полицию. Мужчина ушел до их прибытия", - рассказал собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210415/krasnoyarsk-1728353331.html
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происшествия, красноярск
11:34 05.09.2021
 
Вооруженный топором клиент устроил погром в ветклинике в Красноярске

Вооруженный топором местный житель устроил погром в ветклинике "Бетховен" в Красноярске

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 5 сен - РИА Новости. Вооруженный топором местный житель устроил погром в ветеринарной клинике в Красноярске, сообщили РИА Новости в ветлечебнице.
По их данным, инцидент произошел в субботу вечером в клинике "Бетховен" в микрорайоне Северный.
"Недовольный (качеством полученной услуги) мужчина пришел с топором в зону ожидания, где сидели люди, семья с ребенком, и устроил скандал. После чего разбил топором телевизор, начал бить стойку администратора. Угрожал руководству. Мы вызвали охрану и полицию. Мужчина ушел до их прибытия", - рассказал собеседник агентства.
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