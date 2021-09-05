https://ria.ru/20210905/kot-1748779948.html
Кот с качающейся походкой стал звездой TikTok
Кот с качающейся походкой стал звездой TikTok - РИА Новости, 05.09.2021
Кот с качающейся походкой стал звездой TikTok
Питомец петербуржцев по кличке Барик своей необычной походкой покорил TikTok. У животного мозжечковая атаксия – это расстройство координации движений. При ходьбе он шатается, и в отличие от здоровых сородичей не может прыгать высоко.
2021-09-05T18:50
2021-09-05T18:50
2021-09-05T18:51
видео
животные
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Когда владельцы выбирали домашнее животное, их не смутил недуг – Барику создали все условия для проживания, так что кот чувствует себя хорошо, живет полноценной жизнью и не страдает. В интернете у него появилось много поклонников.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кот с качающейся походкой стал звездой TikTok
Кот с качающейся походкой стал звездой TikTok
2021-09-05T18:50
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PT1M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, животные, видео
Кот с качающейся походкой стал звездой TikTok
Питомец петербуржцев по кличке Барик своей необычной походкой покорил TikTok. У животного мозжечковая атаксия – это расстройство координации движений. При ходьбе он шатается, и в отличие от здоровых сородичей не может прыгать высоко.
2021-09-05T18:50
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PT1M22S
18:50 05.09.2021 (обновлено: 18:51 05.09.2021)
Кот с качающейся походкой стал звездой TikTok
Питомец петербуржцев по кличке Барик своей необычной походкой покорил TikTok. У животного мозжечковая атаксия – это расстройство координации движений. При ходьбе он шатается, и в отличие от здоровых сородичей не может прыгать высоко.