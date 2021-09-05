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Кот с качающейся походкой стал звездой TikTok

Кот с качающейся походкой стал звездой TikTok - РИА Новости, 05.09.2021

Кот с качающейся походкой стал звездой TikTok

Питомец петербуржцев по кличке Барик своей необычной походкой покорил TikTok. У животного мозжечковая атаксия – это расстройство координации движений. При ходьбе он шатается, и в отличие от здоровых сородичей не может прыгать высоко.

2021-09-05T18:50

2021-09-05T18:50

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животные

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Когда владельцы выбирали домашнее животное, их не смутил недуг – Барику создали все условия для проживания, так что кот чувствует себя хорошо, живет полноценной жизнью и не страдает. В интернете у него появилось много поклонников.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кот с качающейся походкой стал звездой TikTok Кот с качающейся походкой стал звездой TikTok 2021-09-05T18:50 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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