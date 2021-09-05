https://ria.ru/20210905/koronavirus-1748748660.html

В Москве за сутки госпитализировали 406 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 406 человек с COVID-19 - РИА Новости, 05.09.2021

В Москве за сутки госпитализировали 406 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 406 человек с COVID, на ИВЛ находятся 263 человека, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T11:19

2021-09-05T11:19

2021-09-05T11:19

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 406 человек с COVID, на ИВЛ находятся 263 человека, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 1 542 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 406 человек. На ИВЛ находятся 263 человека. В городе выздоровели ещё 1 158 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 454 400", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 48 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210903/immunitet-1748561491.html

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2021

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