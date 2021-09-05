https://ria.ru/20210905/koronavirus-1748748660.html
В Москве за сутки госпитализировали 406 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 406 человек с COVID-19 - РИА Новости, 05.09.2021
В Москве за сутки госпитализировали 406 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 406 человек с COVID, на ИВЛ находятся 263 человека, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T11:19
2021-09-05T11:19
2021-09-05T11:19
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 406 человек с COVID, на ИВЛ находятся 263 человека, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 1 542 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 406 человек. На ИВЛ находятся 263 человека. В городе выздоровели ещё 1 158 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 454 400", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 48 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20210903/immunitet-1748561491.html
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 406 человек с COVID-19
Оперштаб: за сутки в Москве госпитализированы 406 человек с COVID-19