https://ria.ru/20210905/koronavirus-1748747889.html

В России за сутки выписали 15 256 человек после лечения от COVID-19

В России за сутки выписали 15 256 человек после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 05.09.2021

В России за сутки выписали 15 256 человек после лечения от COVID-19

За сутки в России выписаны более 15,2 тысячи человек после лечения от COVID-19, за все время пандемии - более 6,2 миллиона, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T11:05

2021-09-05T11:05

2021-09-05T11:05

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. За сутки в России выписаны более 15,2 тысячи человек после лечения от COVID-19, за все время пандемии - более 6,2 миллиона, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 256 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 270 731", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 1 158 человек, в Подмосковье – 1 037, в Иркутской области - 572 .

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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