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В России за сутки выписали 15 256 человек после лечения от COVID-19
В России за сутки выписали 15 256 человек после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 05.09.2021
В России за сутки выписали 15 256 человек после лечения от COVID-19
За сутки в России выписаны более 15,2 тысячи человек после лечения от COVID-19, за все время пандемии - более 6,2 миллиона, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T11:05
2021-09-05T11:05
2021-09-05T11:05
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. За сутки в России выписаны более 15,2 тысячи человек после лечения от COVID-19, за все время пандемии - более 6,2 миллиона, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 256 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 270 731", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 1 158 человек, в Подмосковье – 1 037, в Иркутской области - 572 .
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 15 256 человек после лечения от COVID-19
Оперштаб: в России за сутки выписали 15 256 человек после лечения от COVID-19