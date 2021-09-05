https://ria.ru/20210905/koronavirus-1748747654.html
В Москве за сутки выявили 1542 новых случая COVID-19
В Москве за сутки выявили 1542 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 05.09.2021
В Москве за сутки выявили 1542 новых случая COVID-19
Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области - 1 542, 1 357 и 826 соответственно, сообщили РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T11:04
2021-09-05T11:04
2021-09-05T11:04
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общество
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здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области - 1 542, 1 357 и 826 соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва - 1 542, Санкт-Петербург - 1 357, Московская область - 826", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области, Чукотском и Ненецком автономных округах - соответственно 27, 15 и 11 случаев.
https://ria.ru/20210903/koronavirus-1748540964.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
В Москве за сутки выявили 1542 новых случая COVID-19
Оперштаб: в Москве за сутки выявили 1542 новых случая COVID-19