https://ria.ru/20210905/koronavirus-1748747654.html

В Москве за сутки выявили 1542 новых случая COVID-19

В Москве за сутки выявили 1542 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 05.09.2021

В Москве за сутки выявили 1542 новых случая COVID-19

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области - 1 542, 1 357 и 826 соответственно, сообщили РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T11:04

2021-09-05T11:04

2021-09-05T11:04

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741116473_0:212:2888:1837_1920x0_80_0_0_d2d38a25c22d0b6ca60bec4d81a0f4d5.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области - 1 542, 1 357 и 826 соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва - 1 542, Санкт-Петербург - 1 357, Московская область - 826", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области, Чукотском и Ненецком автономных округах - соответственно 27, 15 и 11 случаев.

https://ria.ru/20210903/koronavirus-1748540964.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии