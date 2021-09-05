https://ria.ru/20210905/koronavirus-1748747428.html
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 05.09.2021
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста заболеваемости COVID-19 за сутки - 0,1% - зафиксирован в Москве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T11:03
2021-09-05T11:03
2021-09-05T11:03
распространение коронавируса
общество
республика алтай
москва
здоровье - общество
республика бурятия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741827818_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f8866f76cb972dcee04fa60dc358798b.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста заболеваемости COVID-19 за сутки - 0,1% - зафиксирован в Москве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
республика алтай
москва
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741827818_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cafd962c1547bc233c93d72d7bd23932.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика алтай, москва, здоровье - общество, республика бурятия
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,1%