https://ria.ru/20210905/koronavirus-1748747428.html

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 05.09.2021

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Наименьший темп прироста заболеваемости COVID-19 за сутки - 0,1% - зафиксирован в Москве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T11:03

2021-09-05T11:03

2021-09-05T11:03

распространение коронавируса

общество

республика алтай

москва

здоровье - общество

республика бурятия

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста заболеваемости COVID-19 за сутки - 0,1% - зафиксирован в Москве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

республика алтай

москва

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика алтай, москва, здоровье - общество, республика бурятия