17:03 05.09.2021 (обновлено: 21:45 05.09.2021)
В СБУ начали проверку из-за угроз в адрес Зеленского
СБУ начала проверку после звонка с угрозами Зеленскому
© Sputnik / Анатолий Кирияк / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на совместной встрече президентов Молдавии, Украины, Румынии и Польши в Кишиневе
© Sputnik / Анатолий Кирияк
КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. На горячую линию Службы безопасности Украины поступили сообщения с угрозами в адрес первых лиц государства, подтвердил пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко.
"Сотрудники службы отработали данный звонок. Злоумышленником оказался человек без определенного места жительства с признаками психических расстройств. Сейчас проводится проверка и принимаются необходимые меры", — цитирует Дехтяренко украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале.
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Как сообщал портал vesti.ua со ссылкой на источник в Нацполиции, накануне в колл-центр СБУ поступил звонок от мужчины, представившегося Владимиром Александровичем Георгиевым. Он утверждал, что слышал о намерении совершить покушение на президента Владимира Зеленского и атаковать здание Верховной рады.
Когда силовики перезвонили на номер, с которого поступил вызов, трубку взяла женщина, работающая в Киево-Печерской лавре. Она пояснила, что Георгиев попросил у нее телефон, чтобы позвонить. Женщина рассказала, что тот страдает психическим расстройством и постоянно находится на Лаврской площади, вероятно, являясь бездомным.
Объяснить мотивы Георгиева она не смогла.