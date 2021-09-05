https://ria.ru/20210905/kiev-1748773154.html

В СБУ начали проверку из-за угроз в адрес Зеленского

В СБУ начали проверку из-за угроз в адрес Зеленского - РИА Новости, 05.09.2021

В СБУ начали проверку из-за угроз в адрес Зеленского

На горячую линию Службы безопасности Украины поступили сообщения с угрозами в адрес первых лиц государства, подтвердил пресс-секретарь ведомства Артем... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T17:03

2021-09-05T17:03

2021-09-05T21:45

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владимир зеленский

служба безопасности украины

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КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. На горячую линию Службы безопасности Украины поступили сообщения с угрозами в адрес первых лиц государства, подтвердил пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко."Сотрудники службы отработали данный звонок. Злоумышленником оказался человек без определенного места жительства с признаками психических расстройств. Сейчас проводится проверка и принимаются необходимые меры", — цитирует Дехтяренко украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале.Как сообщал портал vesti.ua со ссылкой на источник в Нацполиции, накануне в колл-центр СБУ поступил звонок от мужчины, представившегося Владимиром Александровичем Георгиевым. Он утверждал, что слышал о намерении совершить покушение на президента Владимира Зеленского и атаковать здание Верховной рады.Когда силовики перезвонили на номер, с которого поступил вызов, трубку взяла женщина, работающая в Киево-Печерской лавре. Она пояснила, что Георгиев попросил у нее телефон, чтобы позвонить. Женщина рассказала, что тот страдает психическим расстройством и постоянно находится на Лаврской площади, вероятно, являясь бездомным.Объяснить мотивы Георгиева она не смогла.

https://ria.ru/20210904/zelenskiy-1748652483.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, служба безопасности украины