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В СБУ начали проверку из-за угроз в адрес Зеленского
В СБУ начали проверку из-за угроз в адрес Зеленского - РИА Новости, 05.09.2021
В СБУ начали проверку из-за угроз в адрес Зеленского
На горячую линию Службы безопасности Украины поступили сообщения с угрозами в адрес первых лиц государства, подтвердил пресс-секретарь ведомства Артем... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T17:03
2021-09-05T21:45
в мире
украина
киев
владимир зеленский
служба безопасности украины
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КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. На горячую линию Службы безопасности Украины поступили сообщения с угрозами в адрес первых лиц государства, подтвердил пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко."Сотрудники службы отработали данный звонок. Злоумышленником оказался человек без определенного места жительства с признаками психических расстройств. Сейчас проводится проверка и принимаются необходимые меры", — цитирует Дехтяренко украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале.Как сообщал портал vesti.ua со ссылкой на источник в Нацполиции, накануне в колл-центр СБУ поступил звонок от мужчины, представившегося Владимиром Александровичем Георгиевым. Он утверждал, что слышал о намерении совершить покушение на президента Владимира Зеленского и атаковать здание Верховной рады.Когда силовики перезвонили на номер, с которого поступил вызов, трубку взяла женщина, работающая в Киево-Печерской лавре. Она пояснила, что Георгиев попросил у нее телефон, чтобы позвонить. Женщина рассказала, что тот страдает психическим расстройством и постоянно находится на Лаврской площади, вероятно, являясь бездомным.Объяснить мотивы Георгиева она не смогла.
https://ria.ru/20210904/zelenskiy-1748652483.html
https://ria.ru/20210905/zelenskiy-1748733090.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, служба безопасности украины
17:03 05.09.2021 (обновлено: 21:45 05.09.2021)
 
В СБУ начали проверку из-за угроз в адрес Зеленского

СБУ начала проверку после звонка с угрозами Зеленскому

© Sputnik / Анатолий Кирияк / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на совместной встрече президентов Молдавии, Украины, Румынии и Польши в Кишиневе
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной встрече президентов Молдавии, Украины, Румынии и Польши в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
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КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. На горячую линию Службы безопасности Украины поступили сообщения с угрозами в адрес первых лиц государства, подтвердил пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко.
"Сотрудники службы отработали данный звонок. Злоумышленником оказался человек без определенного места жительства с признаками психических расстройств. Сейчас проводится проверка и принимаются необходимые меры", — цитирует Дехтяренко украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября, 01:25
Названа фатальная ошибка Зеленского в Вашингтоне
Как сообщал портал vesti.ua со ссылкой на источник в Нацполиции, накануне в колл-центр СБУ поступил звонок от мужчины, представившегося Владимиром Александровичем Георгиевым. Он утверждал, что слышал о намерении совершить покушение на президента Владимира Зеленского и атаковать здание Верховной рады.
Когда силовики перезвонили на номер, с которого поступил вызов, трубку взяла женщина, работающая в Киево-Печерской лавре. Она пояснила, что Георгиев попросил у нее телефон, чтобы позвонить. Женщина рассказала, что тот страдает психическим расстройством и постоянно находится на Лаврской площади, вероятно, являясь бездомным.
Объяснить мотивы Георгиева она не смогла.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
Вчера, 04:18
National Interest рассказал о "странной" выходке Зеленского в США
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийСлужба безопасности Украины
 
 
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