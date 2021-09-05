22:12 05.09.2021 (обновлено: 22:20 05.09.2021)
Афросоюз осудил захват власти в Гвинее и призвал освободить президента
Афросоюз осудил захват власти в Гвинее, призвал мятежников освободить президента
© AFP 2021Президент Гвинеи Альфа Конде, схваченный армейскими путчистами во время государственного переворота в Конакри
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Африканский союз осудил захват власти в Гвинее и призвал мятежников немедленно освободить президента страны Альфу Конде.
"Нынешний председатель Африканского союза Феликс Чисекеди и председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат осуждают любой захват власти силой и призывают к немедленному освобождению президента Альфы Конде", - говорится в заявлении Афросоюза, опубликованном на его сайте.
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Также Чисекеди и Факи Махамат предложили Совету мира и безопасности Африканского союза провести экстренное заседание для "изучения нового положения дел в Гвинее и принятия соответствующих мер в сложившихся обстоятельствах".
Ранее СМИ сообщали о выстрелах в Конакри в районе резиденции президента. По данным издания Jeune Afrique, которое ссылается на источники, за попыткой "путча" стоят представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфы Конде. Согласно изданию, группу мятежников возглавляет полковник Мамади Думбуя, который ранее служил во французском Иностранном легионе.
В ходе видеообращения Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ страны. Портал Guinee News со ссылкой на источники сообщил, что мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде. В свою очередь, власти Гвинеи заявили, что охрана президента отразила атаку на его резиденцию.