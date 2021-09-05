https://ria.ru/20210905/gvineya-1748792431.html

Афросоюз осудил захват власти в Гвинее и призвал освободить президента

Афросоюз осудил захват власти в Гвинее и призвал освободить президента - РИА Новости, 05.09.2021

Афросоюз осудил захват власти в Гвинее и призвал освободить президента

Африканский союз осудил захват власти в Гвинее и призвал мятежников немедленно освободить президента страны Альфу Конде. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T22:12

2021-09-05T22:12

2021-09-05T22:20

в мире

гвинея

конакри (город)

африканский союз

альфа конде

военный переворот в гвинее

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748784266_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_bf4af8b045f7af9fe9440d9199723bfd.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Африканский союз осудил захват власти в Гвинее и призвал мятежников немедленно освободить президента страны Альфу Конде."Нынешний председатель Африканского союза Феликс Чисекеди и председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат осуждают любой захват власти силой и призывают к немедленному освобождению президента Альфы Конде", - говорится в заявлении Афросоюза, опубликованном на его сайте.Также Чисекеди и Факи Махамат предложили Совету мира и безопасности Африканского союза провести экстренное заседание для "изучения нового положения дел в Гвинее и принятия соответствующих мер в сложившихся обстоятельствах".Ранее СМИ сообщали о выстрелах в Конакри в районе резиденции президента. По данным издания Jeune Afrique, которое ссылается на источники, за попыткой "путча" стоят представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфы Конде. Согласно изданию, группу мятежников возглавляет полковник Мамади Думбуя, который ранее служил во французском Иностранном легионе.В ходе видеообращения Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ страны. Портал Guinee News со ссылкой на источники сообщил, что мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде. В свою очередь, власти Гвинеи заявили, что охрана президента отразила атаку на его резиденцию.

https://ria.ru/20210905/gvineya-1748781789.html

https://ria.ru/20210905/gvineya-1748777165.html

гвинея

конакри (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, гвинея, конакри (город), африканский союз, альфа конде, военный переворот в гвинее