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В Гвинее сторонники путчистов вышли на улицы
В Гвинее сторонники путчистов вышли на улицы - РИА Новости, 05.09.2021
В Гвинее сторонники путчистов вышли на улицы
На улицы столицы Гвинеи Конакри на фоне сообщений о военном перевороте вышли местные жители, сообщил портал Guinee News. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T19:13
2021-09-05T23:55
в мире
гвинея
конакри (город)
альфа конде
военный переворот в гвинее
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. На улицы столицы Гвинеи Конакри на фоне сообщений о военном перевороте вышли местные жители, сообщил портал Guinee News.Они встречают военных лозунгами в поддержку армии.Как сообщали местные СМИ, группе спецназовцев под командованием полковника Мамади Думбуя удалось арестовать президента Гвинеи Альфу Конде. Позднее лидер путчистов выступил с видеообращением, в котором объявил об отставке правительства, закрытии границ и прекращении действия конституции.Также в Сети разошлась видеозапись, на которой глава государства сидит в окружении военных, вероятно, в момент задержания.При этом Министерство обороны Гвинеи распространило заявление, в котором утверждается, что службе безопасности президента удалось отразить нападение мятежников на дворец.
https://ria.ru/20210905/gvineya-1748782315.html
гвинея
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Крики на улицах столицы Гвинеи после попытки военного переворота
Обстановка в столице Гвинеи после попытки военного переворота, на улицы вышли сторонники путчистов.
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в мире, гвинея, конакри (город), альфа конде, военный переворот в гвинее
19:13 05.09.2021 (обновлено: 23:55 05.09.2021)
 
В Гвинее сторонники путчистов вышли на улицы

Guinee News: сторонники путчистов в Гвинее вышли на улицы, приветствуя мятежных военных

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. На улицы столицы Гвинеи Конакри на фоне сообщений о военном перевороте вышли местные жители, сообщил портал Guinee News.
Они встречают военных лозунгами в поддержку армии.
Как сообщали местные СМИ, группе спецназовцев под командованием полковника Мамади Думбуя удалось арестовать президента Гвинеи Альфу Конде. Позднее лидер путчистов выступил с видеообращением, в котором объявил об отставке правительства, закрытии границ и прекращении действия конституции.
Также в Сети разошлась видеозапись, на которой глава государства сидит в окружении военных, вероятно, в момент задержания.
При этом Министерство обороны Гвинеи распространило заявление, в котором утверждается, что службе безопасности президента удалось отразить нападение мятежников на дворец.
Бронетранспортер Гвинейской армии во время правительственного переворота в Конакри, Гвинея - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
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В миреГвинеяКонакри (город)Альфа КондеВоенный переворот в Гвинее
 
 
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