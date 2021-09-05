https://ria.ru/20210905/gvineya-1748781789.html

В Гвинее сторонники путчистов вышли на улицы

В Гвинее сторонники путчистов вышли на улицы - РИА Новости, 05.09.2021

В Гвинее сторонники путчистов вышли на улицы

На улицы столицы Гвинеи Конакри на фоне сообщений о военном перевороте вышли местные жители, сообщил портал Guinee News. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T19:13

2021-09-05T19:13

2021-09-05T23:55

в мире

гвинея

конакри (город)

альфа конде

военный переворот в гвинее

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. На улицы столицы Гвинеи Конакри на фоне сообщений о военном перевороте вышли местные жители, сообщил портал Guinee News.Они встречают военных лозунгами в поддержку армии.Как сообщали местные СМИ, группе спецназовцев под командованием полковника Мамади Думбуя удалось арестовать президента Гвинеи Альфу Конде. Позднее лидер путчистов выступил с видеообращением, в котором объявил об отставке правительства, закрытии границ и прекращении действия конституции.Также в Сети разошлась видеозапись, на которой глава государства сидит в окружении военных, вероятно, в момент задержания.При этом Министерство обороны Гвинеи распространило заявление, в котором утверждается, что службе безопасности президента удалось отразить нападение мятежников на дворец.

https://ria.ru/20210905/gvineya-1748782315.html

гвинея

конакри (город)

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Крики на улицах столицы Гвинеи после попытки военного переворота Обстановка в столице Гвинеи после попытки военного переворота, на улицы вышли сторонники путчистов. 2021-09-05T19:13 true PT0M14S

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в мире, гвинея, конакри (город), альфа конде, военный переворот в гвинее