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Почетный донор объяснил желание делиться кровью
Почетный донор объяснил желание делиться кровью - РИА Новости, 05.09.2021
Почетный донор объяснил желание делиться кровью
Человек, переболевший COVID-19 или прошедший обе фазы вакцинации, может стать донором плазмы крови. О пользе донорства рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T02:15
2021-09-05T10:21
общество
кровь
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
здоровье
донорство
россия
тигран мурадян
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Человек, переболевший COVID-19 или прошедший обе фазы вакцинации, может стать донором плазмы крови. О пользе донорства рассказал в интервью радио Sputnik почетный донор России, начальник лечебного отдела РНИМУ имени Н. И. Пирогова Тигран Мурадян.Одним из эффективных методов лечения больных COVID-19 является переливание плазмы крови переболевших коронавирусом или вакцинированных людей. Компоненты донорской крови применяются и при лечении ряда других заболеваний.Сдавать кровь полезно и самому донору, объяснил Мурадян."Во-первых, человек, который является донором, ведет здоровый образ жизни: отказывается от фастфуда в определенные дни до кроводачи, не ест жирное, не употребляет алкоголь, курение тоже не приветствуется. Во-вторых, сдавая кровь и ее компоненты, человек постоянно проходит скрининг, медицинское обследование", — сказал почетный донор России.Помимо этого, организм донора приобретает своего рода закалку, которая может пригодиться ему в случае получения травмы.Он уточнил, что в условиях пандемии донация крови и других клеточных компонентов возможна через полгода после того, как человек переболел COVID-19 или через 30 дней после получения второй дозы вакцины. Между первой и второй фазами вакцинации сдавать кровь нельзя.Начальник лечебного отдела РНИМУ напомнил, что регулярное безвозмездное донорство позволяет получить звание "Почетный донор Москвы" и "Почетный донор России". К этим званиям прилагаются льготы. Например, почетный донор России ежегодно получает 14 тысяч рублей, у него бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта. Ему также предоставляются скидка на некоторые виды коммунальных услуг и право на первоочередное получение по месту работы путевок на санаторно-курортное лечение, отметил Мурадян.
https://ria.ru/20210809/defitsit-1745064063.html
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общество, кровь, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, здоровье, донорство, россия, тигран мурадян
02:15 05.09.2021 (обновлено: 10:21 05.09.2021)
 
Почетный донор объяснил желание делиться кровью

Тигран Мурядян рассказал о пользе донорства

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСдача донорской крови
Сдача донорской крови - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Человек, переболевший COVID-19 или прошедший обе фазы вакцинации, может стать донором плазмы крови. О пользе донорства рассказал в интервью радио Sputnik почетный донор России, начальник лечебного отдела РНИМУ имени Н. И. Пирогова Тигран Мурадян.
Одним из эффективных методов лечения больных COVID-19 является переливание плазмы крови переболевших коронавирусом или вакцинированных людей. Компоненты донорской крови применяются и при лечении ряда других заболеваний.
Сдавать кровь полезно и самому донору, объяснил Мурадян.
"Во-первых, человек, который является донором, ведет здоровый образ жизни: отказывается от фастфуда в определенные дни до кроводачи, не ест жирное, не употребляет алкоголь, курение тоже не приветствуется. Во-вторых, сдавая кровь и ее компоненты, человек постоянно проходит скрининг, медицинское обследование", — сказал почетный донор России.
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Помимо этого, организм донора приобретает своего рода закалку, которая может пригодиться ему в случае получения травмы.

"Когда человек постоянно сдает кровь, организм привыкает к кровопотерям и в случае травмы быстро компенсирует кровопотерю и легче выходит из такой экстремальной ситуации", — добавил Мурадян.

Он уточнил, что в условиях пандемии донация крови и других клеточных компонентов возможна через полгода после того, как человек переболел COVID-19 или через 30 дней после получения второй дозы вакцины. Между первой и второй фазами вакцинации сдавать кровь нельзя.
Начальник лечебного отдела РНИМУ напомнил, что регулярное безвозмездное донорство позволяет получить звание "Почетный донор Москвы" и "Почетный донор России". К этим званиям прилагаются льготы. Например, почетный донор России ежегодно получает 14 тысяч рублей, у него бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта. Ему также предоставляются скидка на некоторые виды коммунальных услуг и право на первоочередное получение по месту работы путевок на санаторно-курортное лечение, отметил Мурадян.
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ОбществоКровьРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаЗдоровьеДонорствоРоссияТигран Мурадян
 
 
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