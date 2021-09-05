https://ria.ru/20210905/donorstvo-1748728658.html

Почетный донор объяснил желание делиться кровью

Почетный донор объяснил желание делиться кровью - РИА Новости, 05.09.2021

Почетный донор объяснил желание делиться кровью

Человек, переболевший COVID-19 или прошедший обе фазы вакцинации, может стать донором плазмы крови. О пользе донорства рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T02:15

2021-09-05T02:15

2021-09-05T10:21

общество

кровь

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

здоровье

донорство

россия

тигран мурадян

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Человек, переболевший COVID-19 или прошедший обе фазы вакцинации, может стать донором плазмы крови. О пользе донорства рассказал в интервью радио Sputnik почетный донор России, начальник лечебного отдела РНИМУ имени Н. И. Пирогова Тигран Мурадян.Одним из эффективных методов лечения больных COVID-19 является переливание плазмы крови переболевших коронавирусом или вакцинированных людей. Компоненты донорской крови применяются и при лечении ряда других заболеваний.Сдавать кровь полезно и самому донору, объяснил Мурадян."Во-первых, человек, который является донором, ведет здоровый образ жизни: отказывается от фастфуда в определенные дни до кроводачи, не ест жирное, не употребляет алкоголь, курение тоже не приветствуется. Во-вторых, сдавая кровь и ее компоненты, человек постоянно проходит скрининг, медицинское обследование", — сказал почетный донор России.Помимо этого, организм донора приобретает своего рода закалку, которая может пригодиться ему в случае получения травмы.Он уточнил, что в условиях пандемии донация крови и других клеточных компонентов возможна через полгода после того, как человек переболел COVID-19 или через 30 дней после получения второй дозы вакцины. Между первой и второй фазами вакцинации сдавать кровь нельзя.Начальник лечебного отдела РНИМУ напомнил, что регулярное безвозмездное донорство позволяет получить звание "Почетный донор Москвы" и "Почетный донор России". К этим званиям прилагаются льготы. Например, почетный донор России ежегодно получает 14 тысяч рублей, у него бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта. Ему также предоставляются скидка на некоторые виды коммунальных услуг и право на первоочередное получение по месту работы путевок на санаторно-курортное лечение, отметил Мурадян.

https://ria.ru/20210809/defitsit-1745064063.html

https://ria.ru/20210804/krov-1744261457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, кровь, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, здоровье, донорство, россия, тигран мурадян