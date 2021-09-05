https://ria.ru/20210905/discussions-1748705799.html

"Брошюра" через У и "конвейер" без Й. Каким могло быть наше правописание?

"Брошюра" через У и "конвейер" без Й. Каким могло быть наше правописание? - РИА Новости, 05.09.2021

"Брошюра" через У и "конвейер" без Й. Каким могло быть наше правописание?

Как вместо "розыскной" мы стали писать "разыскной"? Почему в "брошюре" хотели сменить Ю на У, а в словах "Минюст" и "госязык" — добавить Ъ? И почему нынешний свод правил орфографии и пунктуации нуждается в дополнении? О непринятых изменениях в правописании и орфографических дискуссиях начала 21 века.

2021-09-05T12:00

2021-09-05T12:00

2021-09-05T12:00

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история

подкаст

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«Брошюра» через У и «конвейер» без Й. Каким могло быть наше правописание? Как вместо «розыскной» мы стали писать «разыскной»? Почему в «брошюре» хотели сменить Ю на У, а в словах «Минюст» и «госязык» — добавить Ъ? И почему нынешний свод правил орфографии и пунктуации нуждается в дополнении? О непринятых изменениях в правописании и орфографических дискуссиях начала 21 века. audio/mpeg

«Брошюра» через У и «конвейер» без Й. Каким могло быть наше правописание? Как вместо «розыскной» мы стали писать «разыскной»? Почему в «брошюре» хотели сменить Ю на У, а в словах «Минюст» и «госязык» — добавить Ъ? И почему нынешний свод правил орфографии и пунктуации нуждается в дополнении? О непринятых изменениях в правописании и орфографических дискуссиях начала 21 века. audio/mpeg

Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаГолоса эпизода: Наталия Шашина и Игорь Кривицкий Звукорежиссер Андрей Темнов

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