https://ria.ru/20210905/discussions-1748705799.html
"Брошюра" через У и "конвейер" без Й. Каким могло быть наше правописание?
"Брошюра" через У и "конвейер" без Й. Каким могло быть наше правописание? - РИА Новости, 05.09.2021
"Брошюра" через У и "конвейер" без Й. Каким могло быть наше правописание?
Как вместо "розыскной" мы стали писать "разыскной"? Почему в "брошюре" хотели сменить Ю на У, а в словах "Минюст" и "госязык" — добавить Ъ? И почему нынешний свод правил орфографии и пунктуации нуждается в дополнении? О непринятых изменениях в правописании и орфографических дискуссиях начала 21 века.
2021-09-05T12:00
2021-09-05T12:00
2021-09-05T12:00
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«Брошюра» через У и «конвейер» без Й. Каким могло быть наше правописание?
Как вместо «розыскной» мы стали писать «разыскной»? Почему в «брошюре» хотели сменить Ю на У, а в словах «Минюст» и «госязык» — добавить Ъ? И почему нынешний свод правил орфографии и пунктуации нуждается в дополнении? О непринятых изменениях в правописании и орфографических дискуссиях начала 21 века.
audio/mpeg
«Брошюра» через У и «конвейер» без Й. Каким могло быть наше правописание?
Как вместо «розыскной» мы стали писать «разыскной»? Почему в «брошюре» хотели сменить Ю на У, а в словах «Минюст» и «госязык» — добавить Ъ? И почему нынешний свод правил орфографии и пунктуации нуждается в дополнении? О непринятых изменениях в правописании и орфографических дискуссиях начала 21 века.
audio/mpeg
Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаГолоса эпизода: Наталия Шашина и Игорь Кривицкий Звукорежиссер Андрей Темнов
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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история, подкаст, аудио
"Брошюра" через У и "конвейер" без Й. Каким могло быть наше правописание?
Как вместо "розыскной" мы стали писать "разыскной"? Почему в "брошюре" хотели сменить Ю на У, а в словах "Минюст" и "госязык" — добавить Ъ? И почему нынешний свод правил орфографии и пунктуации нуждается в дополнении? О непринятых изменениях в правописании и орфографических дискуссиях начала 21 века.