11:55 05.09.2021 (обновлено: 13:39 05.09.2021)
В Черногории двое полицейских пострадали во время протестов
Двое полицейских пострадали в ходе протестов в Черногории, восемь человек задержаны
© REUTERS / Stevo VasiljevicМужчина в облаке слезоточивого газа во время акции против интронизации епископа Иоаники в Цетинье, Черногория
БЕЛГРАД, 5 сен – РИА Новости. Двое полицейских пострадали в Черногории в ходе протестов против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия, задержаны восемь человек, сообщило управление полиции МВД республики.
Полиция Черногории утром в воскресенье применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих из-за интронизации митрополита Черногорско-Приморского, которые блокируют въезд в старую столицу страны Цетине и собрались на главной городской площади. По первоначальным данным, четыре человека легко пострадали в ходе протестов и были отпущены домой из городской больницы. Патриарх Сербский Порфирий и митрополит Иоанникий были доставлены к монастырю вертолетом. Пространство вокруг окутано слезоточивым газом, монастырь оцеплен тяжело экипированными бойцами антитеррористического подразделения. Патриарх после торжественной службы передал Иоанникию митрополичий жезл.
"В ходе действий полиции в Цетине, которые продолжаются, двое полицейских получили травмы. Восемь человек задержано, один из них – за нападение на сотрудника при исполнении служебных обязанностей", - сообщило управление полиции Черногории в Twitter.
Премьер Черногории Здравко Кривокапич в воскресенье назвал нападение на полицию попыткой теракта. Организаторами, по его словам, являются руководство Демократической партии социалистов (ДПС президента Мило Джукановича – ред.) в сотрудничестве с организованными преступными группами. Он также сообщил о задержании советника Джукановича, бывшего директора полиции Веселина Вельовича, видео с участием которого в столкновениях с полицией было опубликовано ранее.