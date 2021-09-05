Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20210905/chernogoriya-1748751358.html
В Черногории двое полицейских пострадали во время протестов
В Черногории двое полицейских пострадали во время протестов - РИА Новости, 05.09.2021
В Черногории двое полицейских пострадали во время протестов
Двое полицейских пострадали в Черногории в ходе протестов против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия,... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T11:55
2021-09-05T13:39
религия
в мире
черногория
мило джуканович
сербская православная церковь
здравко кривокапич
патриарх сербский порфирий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748750403_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_fd373fb01a06f7654ba662aa72104edf.jpg
БЕЛГРАД, 5 сен – РИА Новости. Двое полицейских пострадали в Черногории в ходе протестов против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия, задержаны восемь человек, сообщило управление полиции МВД республики.Полиция Черногории утром в воскресенье применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих из-за интронизации митрополита Черногорско-Приморского, которые блокируют въезд в старую столицу страны Цетине и собрались на главной городской площади. По первоначальным данным, четыре человека легко пострадали в ходе протестов и были отпущены домой из городской больницы. Патриарх Сербский Порфирий и митрополит Иоанникий были доставлены к монастырю вертолетом. Пространство вокруг окутано слезоточивым газом, монастырь оцеплен тяжело экипированными бойцами антитеррористического подразделения. Патриарх после торжественной службы передал Иоанникию митрополичий жезл.Премьер Черногории Здравко Кривокапич в воскресенье назвал нападение на полицию попыткой теракта. Организаторами, по его словам, являются руководство Демократической партии социалистов (ДПС президента Мило Джукановича – ред.) в сотрудничестве с организованными преступными группами. Он также сообщил о задержании советника Джукановича, бывшего директора полиции Веселина Вельовича, видео с участием которого в столкновениях с полицией было опубликовано ранее.
черногория
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом
Полиция Черногории применила спецсредства против протестующих, которые блокируют въезд в старую столицу Цетине. Ситуация в стране обострилась из-за интронизации митрополита СПЦ Иоанникия и визита сербского патриарха Порфирия.
2021-09-05T11:55
true
PT1M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748750403_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_aade9fbac45ca40ca30294cef0f97690.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, черногория, мило джуканович, сербская православная церковь, здравко кривокапич, патриарх сербский порфирий, видео
В Черногории двое полицейских пострадали во время протестов
БЕЛГРАД, 5 сен – РИА Новости. Двое полицейских пострадали в Черногории в ходе протестов против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия, задержаны восемь человек, сообщило управление полиции МВД республики.
2021-09-05T11:55
true
PT1M09S
11:55 05.09.2021 (обновлено: 13:39 05.09.2021)
 
В Черногории двое полицейских пострадали во время протестов

Двое полицейских пострадали в ходе протестов в Черногории, восемь человек задержаны

© REUTERS / Stevo VasiljevicМужчина в облаке слезоточивого газа во время акции против интронизации епископа Иоаники в Цетинье, Черногория
Мужчина в облаке слезоточивого газа во время акции против интронизации епископа Иоаники в Цетинье, Черногория - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© REUTERS / Stevo Vasiljevic
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 5 сен – РИА Новости. Двое полицейских пострадали в Черногории в ходе протестов против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия, задержаны восемь человек, сообщило управление полиции МВД республики.
Полиция Черногории утром в воскресенье применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих из-за интронизации митрополита Черногорско-Приморского, которые блокируют въезд в старую столицу страны Цетине и собрались на главной городской площади. По первоначальным данным, четыре человека легко пострадали в ходе протестов и были отпущены домой из городской больницы. Патриарх Сербский Порфирий и митрополит Иоанникий были доставлены к монастырю вертолетом. Пространство вокруг окутано слезоточивым газом, монастырь оцеплен тяжело экипированными бойцами антитеррористического подразделения. Патриарх после торжественной службы передал Иоанникию митрополичий жезл.

"В ходе действий полиции в Цетине, которые продолжаются, двое полицейских получили травмы. Восемь человек задержано, один из них – за нападение на сотрудника при исполнении служебных обязанностей", - сообщило управление полиции Черногории в Twitter.

Премьер Черногории Здравко Кривокапич в воскресенье назвал нападение на полицию попыткой теракта. Организаторами, по его словам, являются руководство Демократической партии социалистов (ДПС президента Мило Джукановича – ред.) в сотрудничестве с организованными преступными группами. Он также сообщил о задержании советника Джукановича, бывшего директора полиции Веселина Вельовича, видео с участием которого в столкновениях с полицией было опубликовано ранее.
 
РелигияВ миреЧерногорияМило ДжукановичСербская православная церковьЗдравко КривокапичПатриарх Сербский Порфирий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:05Песков прокомментировал желание Зеленского обсуждать с Путиным Крым
13:59В Киеве во всем доминирует русофобский подход, заявил Песков
13:56В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского
13:55В Кремле оценили слова Зеленского об угрозе от "Северного потока — 2"
13:52Попова заявила о бесконечном множестве штаммов коронавируса
13:51СМИ сообщили о выстрелах в столице Гвинеи в районе резиденции президента
13:50Песков: пресса раздула историю со школьником, который поправил Путина
13:40Пушков обвинил украинские власти в жульничестве
13:33В Крыму назвали возможные варианты решения суда по скифскому золоту
13:16Жителей Центральной России предупредили о заморозках
13:07Глава дипломатии ЕС назвал талибов "неизбежными собеседниками"
12:48В Хабаровском крае два человека погибли во время драки в колонии
12:45МЧС рассказало о ситуации с природными пожарами в Якутии
12:36В Петербурге на Неве столкнулись два прогулочных теплохода
12:26Москвичи на следующей неделе отправятся в климатическое будущее
12:21Минздрав Италии не исключил введения обязательной вакцинации от COVID-19
12:14В Москве водитель умер от сердечного приступа за рулем
12:09В Сочи после концерта рэпера Гуфа закрыли ресторан
12:05Врачи рассказали, как избежать преждевременной смерти с помощью ходьбы
11:55В Черногории двое полицейских пострадали во время протестов
Лента новостейМолния