https://ria.ru/20210905/chernogoriya-1748751358.html

В Черногории двое полицейских пострадали во время протестов

В Черногории двое полицейских пострадали во время протестов - РИА Новости, 05.09.2021

В Черногории двое полицейских пострадали во время протестов

Двое полицейских пострадали в Черногории в ходе протестов против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия,... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T11:55

2021-09-05T11:55

2021-09-05T13:39

религия

в мире

черногория

мило джуканович

сербская православная церковь

здравко кривокапич

патриарх сербский порфирий

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БЕЛГРАД, 5 сен – РИА Новости. Двое полицейских пострадали в Черногории в ходе протестов против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия, задержаны восемь человек, сообщило управление полиции МВД республики.Полиция Черногории утром в воскресенье применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих из-за интронизации митрополита Черногорско-Приморского, которые блокируют въезд в старую столицу страны Цетине и собрались на главной городской площади. По первоначальным данным, четыре человека легко пострадали в ходе протестов и были отпущены домой из городской больницы. Патриарх Сербский Порфирий и митрополит Иоанникий были доставлены к монастырю вертолетом. Пространство вокруг окутано слезоточивым газом, монастырь оцеплен тяжело экипированными бойцами антитеррористического подразделения. Патриарх после торжественной службы передал Иоанникию митрополичий жезл.Премьер Черногории Здравко Кривокапич в воскресенье назвал нападение на полицию попыткой теракта. Организаторами, по его словам, являются руководство Демократической партии социалистов (ДПС президента Мило Джукановича – ред.) в сотрудничестве с организованными преступными группами. Он также сообщил о задержании советника Джукановича, бывшего директора полиции Веселина Вельовича, видео с участием которого в столкновениях с полицией было опубликовано ранее.

черногория

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Полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом Полиция Черногории применила спецсредства против протестующих, которые блокируют въезд в старую столицу Цетине. Ситуация в стране обострилась из-за интронизации митрополита СПЦ Иоанникия и визита сербского патриарха Порфирия. 2021-09-05T11:55 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, черногория, мило джуканович, сербская православная церковь, здравко кривокапич, патриарх сербский порфирий, видео