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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20210905/chernogoriya-1748746757.html
Премьер Черногории прокомментировал беспорядки из-за митрополита СПЦ
Премьер Черногории прокомментировал беспорядки из-за митрополита СПЦ - РИА Новости, 05.09.2021
Премьер Черногории прокомментировал беспорядки из-за митрополита СПЦ
Премьер Черногории Здравко Кривокапич назвал сопровождающиеся насилием протесты против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия Сербской... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T11:00
2021-09-05T11:00
религия
в мире
черногория
мило джуканович
сербская православная церковь
здравко кривокапич
патриарх сербский порфирий
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БЕЛГРАД, 5 сен – РИА Новости. Премьер Черногории Здравко Кривокапич назвал сопровождающиеся насилием протесты против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия Сербской православной церкви (СПЦ) попыткой террористического акта и обвинил в их организации партию президента Мило Джукановича.Полиция Черногории утром в воскресенье применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих из-за интронизации митрополита Черногорско-Приморского, которые продолжают блокировать въезд в старую столицу Черногории Цетине и собрались на главной городской площади. Четыре человека легко пострадали в ходе протестов и были отпущены на домашнее лечение из городской больницы.Патриарх Сербский Порфирий и митрополит Иоанникий были доставлены к монастырю вертолетом. Сейчас внутри проходит служба. Пространство вокруг окутано слезоточивым газом, монастырь оцеплен тяжело экипированными бойцами антитеррористического подразделения с автоматическим оружием.Утром автобус с духовенством из Подгорицы не смог въехать в Цетине из-за блокирования дороги и вернулся в главный город Черногории на торжественную службу в соборном храме Воскресения Христова. Официальный представитель митрополии протоиерей Никола Пейович говорил журналистам, что чин интронизации митрополита Иоанникия пройдет в Цетине после патриаршей литургии в воскресенье.Офис ООН в Черногории заявил в пятницу, что обеспокоен обострением ситуации в стране в связи с интронизацией митрополита СПЦ Иоанникия и визитом сербского патриарха Порфирия. Интронизация в монастыре Рождества пресвятой Богородицы в Цетине ранее вызвала недовольство националистических кругов Черногории. Члены движения, называющие себя "комитами", в субботу прорвали кордоны полиции и заблокировали въезды в Цетине из Подгорицы и Будвы, чтобы не допустить проезда патриарха и духовенства СПЦ.Торжественная встреча патриарха Порфирия состоялась в субботу вечером перед соборным храмом Воскресения Христова в Подгорице при большом скоплении духовенства из нескольких православных церквей, политиков и граждан. Предстоятель СПЦ назвал участников насильственных протестов дорогими братьями и призвал их к любви и согласию. Однако протестующие остались ночью на баррикадах в Цетине.Премьер Черногории Здравко Кривокапич, который также присутствовал на встрече патриарха, ранее в специальном обращении призвал граждан не поддаваться на провокации "политико-криминальных структур" при интронизации. Совет национальной безопасности Черногории во главе с премьером в пятницу издал инструкции органам разведки и безопасности "с целью усилить координацию ради поддержания конституционного порядка и защиты конституционных прав и свобод граждан". МВД Черногории и власти Сербии неоднократно выражали беспокойство в связи с безопасностью в ходе предстоящих церковных мероприятий. Министр внутренних дел республики Сергей Секулович указал на возможное обострение ситуации в Цетине 5 сентября.
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом
Полиция Черногории применила спецсредства против протестующих, которые блокируют въезд в старую столицу Цетине. Ситуация в стране обострилась из-за интронизации митрополита СПЦ Иоанникия и визита сербского патриарха Порфирия.
2021-09-05T11:00
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Столкновения полиции с местными националистами в Черногории
В Черногории произошли столкновения полиции с местными националистами, протестующими против интронизации нового митрополита. Они считают духовенство Сербской православной церкви проводниками политики Белграда.
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60
в мире, черногория, мило джуканович, сербская православная церковь, здравко кривокапич, патриарх сербский порфирий, видео
Премьер Черногории прокомментировал беспорядки из-за митрополита СПЦ
БЕЛГРАД, 5 сен – РИА Новости. Премьер Черногории Здравко Кривокапич назвал сопровождающиеся насилием протесты против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия Сербской православной церкви (СПЦ) попыткой террористического акта и обвинил в их организации партию президента Мило Джукановича.
2021-09-05T11:00
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11:00 05.09.2021
 
Премьер Черногории прокомментировал беспорядки из-за митрополита СПЦ

Премьер Черногории обвинил партию президента страны в попытке терроризма из-за беспорядков

© REUTERS / Stevo VasiljevicДемонстранты на баррикадах во время акции протеста против интронизации епископа Иоанники в Цетине, Черногория
Демонстранты на баррикадах во время акции протеста против интронизации епископа Иоанники в Цетине, Черногория - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© REUTERS / Stevo Vasiljevic
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БЕЛГРАД, 5 сен – РИА Новости. Премьер Черногории Здравко Кривокапич назвал сопровождающиеся насилием протесты против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия Сербской православной церкви (СПЦ) попыткой террористического акта и обвинил в их организации партию президента Мило Джукановича.
Полиция Черногории утром в воскресенье применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих из-за интронизации митрополита Черногорско-Приморского, которые продолжают блокировать въезд в старую столицу Черногории Цетине и собрались на главной городской площади. Четыре человека легко пострадали в ходе протестов и были отпущены на домашнее лечение из городской больницы.
Патриарх Сербский Порфирий и митрополит Иоанникий были доставлены к монастырю вертолетом. Сейчас внутри проходит служба. Пространство вокруг окутано слезоточивым газом, монастырь оцеплен тяжело экипированными бойцами антитеррористического подразделения с автоматическим оружием.

"Нападение на полицию - это нападение на государство! Все, что происходило вчера и сегодня в Цетине – попытка теракта. Абсолютно ясно, что организаторы – руководство Демократической партии социалистов (ДПС президента Мило Джукановича – ред.) в сотрудничестве с организованными преступными группами", - написал черногорский премьер в Twitter. Он сообщил о задержании советника Джукановича, бывшего директора полиции Веселина Вельовича, видео с участием которого в столкновениях с полицией было опубликовано ранее.

Утром автобус с духовенством из Подгорицы не смог въехать в Цетине из-за блокирования дороги и вернулся в главный город Черногории на торжественную службу в соборном храме Воскресения Христова. Официальный представитель митрополии протоиерей Никола Пейович говорил журналистам, что чин интронизации митрополита Иоанникия пройдет в Цетине после патриаршей литургии в воскресенье.
Офис ООН в Черногории заявил в пятницу, что обеспокоен обострением ситуации в стране в связи с интронизацией митрополита СПЦ Иоанникия и визитом сербского патриарха Порфирия. Интронизация в монастыре Рождества пресвятой Богородицы в Цетине ранее вызвала недовольство националистических кругов Черногории. Члены движения, называющие себя "комитами", в субботу прорвали кордоны полиции и заблокировали въезды в Цетине из Подгорицы и Будвы, чтобы не допустить проезда патриарха и духовенства СПЦ.
Торжественная встреча патриарха Порфирия состоялась в субботу вечером перед соборным храмом Воскресения Христова в Подгорице при большом скоплении духовенства из нескольких православных церквей, политиков и граждан. Предстоятель СПЦ назвал участников насильственных протестов дорогими братьями и призвал их к любви и согласию. Однако протестующие остались ночью на баррикадах в Цетине.
Премьер Черногории Здравко Кривокапич, который также присутствовал на встрече патриарха, ранее в специальном обращении призвал граждан не поддаваться на провокации "политико-криминальных структур" при интронизации. Совет национальной безопасности Черногории во главе с премьером в пятницу издал инструкции органам разведки и безопасности "с целью усилить координацию ради поддержания конституционного порядка и защиты конституционных прав и свобод граждан". МВД Черногории и власти Сербии неоднократно выражали беспокойство в связи с безопасностью в ходе предстоящих церковных мероприятий. Министр внутренних дел республики Сергей Секулович указал на возможное обострение ситуации в Цетине 5 сентября.
 
РелигияВ миреЧерногорияМило ДжукановичСербская православная церковьЗдравко КривокапичПатриарх Сербский Порфирий
 
 
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