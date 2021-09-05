https://ria.ru/20210905/chernogoriya-1748745824.html

В Черногории началась интронизация митрополита СПЦ Иоанникия

В Черногории началась интронизация митрополита СПЦ Иоанникия - РИА Новости, 05.09.2021

В Черногории началась интронизация митрополита СПЦ Иоанникия

Церковная служба и интронизация митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия Сербской православной церкви (СПЦ) начались в средневековом монастыре старой... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T10:45

2021-09-05T10:45

2021-09-05T12:46

религия

подгорица (город)

сербия

черногория

сербская православная церковь

здравко кривокапич

патриарх сербский порфирий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748750479_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_01f066cb7bdd41225b391cfbd127ff24.jpg

БЕЛГРАД, 5 сен – РИА Новости. Церковная служба и интронизация митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия Сербской православной церкви (СПЦ) начались в средневековом монастыре старой столицы Черногории Цетине на фоне протестов, передает национальное телевидение.Полиция Черногории утром в воскресенье применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих из-за интронизации митрополита Черногорско-Приморского, которые продолжают блокировать въезд в Цетине и собрались на главной городской площади. Четыре человека легко пострадали в ходе протестов и были отпущены на домашнее лечение из городской больницы.Утром автобус с духовенством из Подгорицы не смог въехать в Цетине из-за блокирования дороги и вернулся в главный город Черногории на торжественную службу в соборном храме Воскресения Христова. Официальный представитель митрополии протоиерей Никола Пейович сообщил журналистам, что чин интронизации митрополита Иоанникия пройдет в Цетине после патриаршей литургии в воскресенье.Офис ООН в Черногории заявил в пятницу, что обеспокоен обострением ситуации в стране в связи с интронизацией митрополита СПЦ Иоанникия и визитом сербского патриарха Порфирия. Интронизация в монастыре Рождества пресвятой Богородицы в Цетине ранее вызвала недовольство националистических кругов Черногории. Члены движения, называющие себя "комитами", в субботу прорвали кордоны полиции и заблокировали въезды в Цетине из Подгорицы и Будвы, чтобы не допустить проезда патриарха и духовенства СПЦ.Торжественная встреча патриарха Порфирия состоялась в субботу вечером перед соборным храмом Воскресения Христова в Подгорице при большом скоплении духовенства из нескольких православных церквей, политиков и граждан. Предстоятель СПЦ назвал участников насильственных протестов дорогими братьями и призвал их к любви и согласию. Однако протестующие остались ночью на баррикадах в Цетине.Премьер Черногории Здравко Кривокапич, который также присутствовал на встрече патриарха, ранее в специальном обращении призвал граждан не поддаваться на провокации "политико-криминальных структур" при интронизации. Совет национальной безопасности Черногории во главе с премьером в пятницу издал инструкции органам разведки и безопасности "с целью усилить координацию ради поддержания конституционного порядка и защиты конституционных прав и свобод граждан". МВД Черногории и власти Сербии неоднократно выражали беспокойство в связи с безопасностью в ходе предстоящих церковных мероприятий. Министр внутренних дел республики Сергей Секулович указал на возможное обострение ситуации в Цетине 5 сентября.

подгорица (город)

сербия

черногория

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом Полиция Черногории применила спецсредства против протестующих, которые блокируют въезд в старую столицу Цетине. Ситуация в стране обострилась из-за интронизации митрополита СПЦ Иоанникия и визита сербского патриарха Порфирия. 2021-09-05T10:45 true PT1M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подгорица (город), сербия, черногория, сербская православная церковь, здравко кривокапич, патриарх сербский порфирий, видео