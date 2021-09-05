10:45 05.09.2021 (обновлено: 12:46 05.09.2021)
В Черногории началась интронизация митрополита СПЦ Иоанникия
Патриарх Сербский начал интронизацию митрополита Иоанникия в Черногории на фоне протестов
БЕЛГРАД, 5 сен – РИА Новости. Церковная служба и интронизация митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия Сербской православной церкви (СПЦ) начались в средневековом монастыре старой столицы Черногории Цетине на фоне протестов, передает национальное телевидение.
Полиция Черногории утром в воскресенье применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих из-за интронизации митрополита Черногорско-Приморского, которые продолжают блокировать въезд в Цетине и собрались на главной городской площади. Четыре человека легко пострадали в ходе протестов и были отпущены на домашнее лечение из городской больницы.
"Патриарх Сербский (Порфирий – ред.) и митрополит Иоанникий доставлены к монастырю вертолетом. В настоящее время внутри проходит служба. Пространство вокруг окутано слезоточивым газом, подойти к монастырю из центра города невозможно", - передает Радио и телевидение Черногории.
Утром автобус с духовенством из Подгорицы не смог въехать в Цетине из-за блокирования дороги и вернулся в главный город Черногории на торжественную службу в соборном храме Воскресения Христова. Официальный представитель митрополии протоиерей Никола Пейович сообщил журналистам, что чин интронизации митрополита Иоанникия пройдет в Цетине после патриаршей литургии в воскресенье.
Офис ООН в Черногории заявил в пятницу, что обеспокоен обострением ситуации в стране в связи с интронизацией митрополита СПЦ Иоанникия и визитом сербского патриарха Порфирия. Интронизация в монастыре Рождества пресвятой Богородицы в Цетине ранее вызвала недовольство националистических кругов Черногории. Члены движения, называющие себя "комитами", в субботу прорвали кордоны полиции и заблокировали въезды в Цетине из Подгорицы и Будвы, чтобы не допустить проезда патриарха и духовенства СПЦ.
Торжественная встреча патриарха Порфирия состоялась в субботу вечером перед соборным храмом Воскресения Христова в Подгорице при большом скоплении духовенства из нескольких православных церквей, политиков и граждан. Предстоятель СПЦ назвал участников насильственных протестов дорогими братьями и призвал их к любви и согласию. Однако протестующие остались ночью на баррикадах в Цетине.
Премьер Черногории Здравко Кривокапич, который также присутствовал на встрече патриарха, ранее в специальном обращении призвал граждан не поддаваться на провокации "политико-криминальных структур" при интронизации. Совет национальной безопасности Черногории во главе с премьером в пятницу издал инструкции органам разведки и безопасности "с целью усилить координацию ради поддержания конституционного порядка и защиты конституционных прав и свобод граждан". МВД Черногории и власти Сербии неоднократно выражали беспокойство в связи с безопасностью в ходе предстоящих церковных мероприятий. Министр внутренних дел республики Сергей Секулович указал на возможное обострение ситуации в Цетине 5 сентября.