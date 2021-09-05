01:42 05.09.2021 (обновлено: 14:10 05.09.2021)
В Черногории протестующие против СПЦ продолжают блокировать въезд в Цетине
В Черногории протестующие против митрополита СПЦ продолжают блокировать въезд в Цетине
© AP Photo / Risto BozovicПротестующие блокируют въезд в город Цетине, Черногория
© AP Photo / Risto Bozovic
БЕЛГРАД, 5 сен — РИА Новости. Протестующие против интронизации в Черногории митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия продолжают блокировать въезд в старую столицу — Цетине, передает Радио и телевидение Черногории.
"На баррикаде у ресторана Бельведер мирно. Присутствует намного больше граждан, чем было ранее сегодня. Они настроены не отступать со своих позиций и развели костры, чтобы согреться. Полицейских поблизости нет", — передает СМИ.
Ранее члены движения, называющие себя "комитами" пробили кордоны полиции и заблокировали въезды в Цетине из Подгорицы и Будвы, чтобы не допустить проезда патриарха и духовенства СПЦ.
Предстоятель Сербской православной церкви назвал участников насильственных протестов дорогими братьями и призвал их к любви и согласию. Однако протестующие остались ночью на въезде в Цетине.
Интронизация митрополита Сербской православной церкви Иоанникия должна пройти в монастыре Рождества пресвятой Богородицы в Цетине 5 сентября. Торжественная встреча патриарха Порфирия состоялась в субботу вечером перед соборным храмом Воскресения Христова в Подгорице при большом скоплении духовенства из нескольких православных церквей, политиков и граждан.
Церковное руководство не стало приглашать верующих к монастырю.
В националистических кругах Черногории заявляют, что духовенство СПЦ проводит просербскую политику в стране.
Премьер Черногории Здравко Кривокапич накануне в специальном обращении призвал граждан не поддаваться на провокации "политическо-криминальных структур". Совет национальной безопасности дал инструкции органам разведки и безопасности "с целью усилить координацию ради поддержания конституционного порядка и защиты конституционных прав и свобод граждан".
МВД Черногории и власти Сербии неоднократно выражали беспокойство из-за вопроса безопасности на предстоящих церковных мероприятиях. Министр внутренних дел республики Сергей Секулович также указал на возможную радикализацию ситуации в Цетине 5 сентября.