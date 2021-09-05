https://ria.ru/20210905/chernogoriya-1748730983.html

В Черногории протестующие против СПЦ продолжают блокировать въезд в Цетине

В Черногории протестующие против СПЦ продолжают блокировать въезд в Цетине - РИА Новости, 05.09.2021

В Черногории протестующие против СПЦ продолжают блокировать въезд в Цетине

Протестующие против интронизации в Черногории митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия продолжают блокировать въезд в... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T01:42

2021-09-05T01:42

2021-09-05T14:10

религия

подгорица (город)

сербия

черногория

сербская православная церковь

здравко кривокапич

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БЕЛГРАД, 5 сен — РИА Новости. Протестующие против интронизации в Черногории митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия продолжают блокировать въезд в старую столицу — Цетине, передает Радио и телевидение Черногории.Ранее члены движения, называющие себя "комитами" пробили кордоны полиции и заблокировали въезды в Цетине из Подгорицы и Будвы, чтобы не допустить проезда патриарха и духовенства СПЦ.Предстоятель Сербской православной церкви назвал участников насильственных протестов дорогими братьями и призвал их к любви и согласию. Однако протестующие остались ночью на въезде в Цетине.Интронизация митрополита Сербской православной церкви Иоанникия должна пройти в монастыре Рождества пресвятой Богородицы в Цетине 5 сентября. Торжественная встреча патриарха Порфирия состоялась в субботу вечером перед соборным храмом Воскресения Христова в Подгорице при большом скоплении духовенства из нескольких православных церквей, политиков и граждан.Церковное руководство не стало приглашать верующих к монастырю.В националистических кругах Черногории заявляют, что духовенство СПЦ проводит просербскую политику в стране.Премьер Черногории Здравко Кривокапич накануне в специальном обращении призвал граждан не поддаваться на провокации "политическо-криминальных структур". Совет национальной безопасности дал инструкции органам разведки и безопасности "с целью усилить координацию ради поддержания конституционного порядка и защиты конституционных прав и свобод граждан".МВД Черногории и власти Сербии неоднократно выражали беспокойство из-за вопроса безопасности на предстоящих церковных мероприятиях. Министр внутренних дел республики Сергей Секулович также указал на возможную радикализацию ситуации в Цетине 5 сентября.

https://ria.ru/20210713/dogovor-1741095804.html

https://ria.ru/20210621/patriarkh-1737866749.html

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Столкновения полиции с местными националистами в Черногории В Черногории произошли столкновения полиции с местными националистами, протестующими против интронизации нового митрополита. Они считают духовенство Сербской православной церкви проводниками политики Белграда. 2021-09-05T01:42 true PT0M22S

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подгорица (город), сербия, черногория, сербская православная церковь, здравко кривокапич