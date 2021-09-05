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Религия
https://ria.ru/20210905/chernogoriya-1748730983.html
В Черногории протестующие против СПЦ продолжают блокировать въезд в Цетине
В Черногории протестующие против СПЦ продолжают блокировать въезд в Цетине - РИА Новости, 05.09.2021
В Черногории протестующие против СПЦ продолжают блокировать въезд в Цетине
Протестующие против интронизации в Черногории митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия продолжают блокировать въезд в... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T01:42
2021-09-05T14:10
религия
подгорица (город)
сербия
черногория
сербская православная церковь
здравко кривокапич
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БЕЛГРАД, 5 сен — РИА Новости. Протестующие против интронизации в Черногории митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия продолжают блокировать въезд в старую столицу — Цетине, передает Радио и телевидение Черногории.Ранее члены движения, называющие себя "комитами" пробили кордоны полиции и заблокировали въезды в Цетине из Подгорицы и Будвы, чтобы не допустить проезда патриарха и духовенства СПЦ.Предстоятель Сербской православной церкви назвал участников насильственных протестов дорогими братьями и призвал их к любви и согласию. Однако протестующие остались ночью на въезде в Цетине.Интронизация митрополита Сербской православной церкви Иоанникия должна пройти в монастыре Рождества пресвятой Богородицы в Цетине 5 сентября. Торжественная встреча патриарха Порфирия состоялась в субботу вечером перед соборным храмом Воскресения Христова в Подгорице при большом скоплении духовенства из нескольких православных церквей, политиков и граждан.Церковное руководство не стало приглашать верующих к монастырю.В националистических кругах Черногории заявляют, что духовенство СПЦ проводит просербскую политику в стране.Премьер Черногории Здравко Кривокапич накануне в специальном обращении призвал граждан не поддаваться на провокации "политическо-криминальных структур". Совет национальной безопасности дал инструкции органам разведки и безопасности "с целью усилить координацию ради поддержания конституционного порядка и защиты конституционных прав и свобод граждан".МВД Черногории и власти Сербии неоднократно выражали беспокойство из-за вопроса безопасности на предстоящих церковных мероприятиях. Министр внутренних дел республики Сергей Секулович также указал на возможную радикализацию ситуации в Цетине 5 сентября.
https://ria.ru/20210713/dogovor-1741095804.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Столкновения полиции с местными националистами в Черногории
В Черногории произошли столкновения полиции с местными националистами, протестующими против интронизации нового митрополита. Они считают духовенство Сербской православной церкви проводниками политики Белграда.
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подгорица (город), сербия, черногория, сербская православная церковь, здравко кривокапич
01:42 05.09.2021 (обновлено: 14:10 05.09.2021)
 
В Черногории протестующие против СПЦ продолжают блокировать въезд в Цетине

В Черногории протестующие против митрополита СПЦ продолжают блокировать въезд в Цетине

© AP Photo / Risto BozovicПротестующие блокируют въезд в город Цетине, Черногория
Протестующие блокируют въезд в город Цетине, Черногория - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© AP Photo / Risto Bozovic
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БЕЛГРАД, 5 сен — РИА Новости. Протестующие против интронизации в Черногории митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия продолжают блокировать въезд в старую столицу — Цетине, передает Радио и телевидение Черногории.
"На баррикаде у ресторана Бельведер мирно. Присутствует намного больше граждан, чем было ранее сегодня. Они настроены не отступать со своих позиций и развели костры, чтобы согреться. Полицейских поблизости нет", — передает СМИ.
Ранее члены движения, называющие себя "комитами" пробили кордоны полиции и заблокировали въезды в Цетине из Подгорицы и Будвы, чтобы не допустить проезда патриарха и духовенства СПЦ.
Предстоятель Сербской православной церкви назвал участников насильственных протестов дорогими братьями и призвал их к любви и согласию. Однако протестующие остались ночью на въезде в Цетине.
Интронизация митрополита Сербской православной церкви Иоанникия должна пройти в монастыре Рождества пресвятой Богородицы в Цетине 5 сентября. Торжественная встреча патриарха Порфирия состоялась в субботу вечером перед соборным храмом Воскресения Христова в Подгорице при большом скоплении духовенства из нескольких православных церквей, политиков и граждан.
Церковное руководство не стало приглашать верующих к монастырю.
В националистических кругах Черногории заявляют, что духовенство СПЦ проводит просербскую политику в стране.
Участники мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 15:00Религия
В РПЦ прокомментировали спор властей Черногории с Сербской церковью
Премьер Черногории Здравко Кривокапич накануне в специальном обращении призвал граждан не поддаваться на провокации "политическо-криминальных структур". Совет национальной безопасности дал инструкции органам разведки и безопасности "с целью усилить координацию ради поддержания конституционного порядка и защиты конституционных прав и свобод граждан".
МВД Черногории и власти Сербии неоднократно выражали беспокойство из-за вопроса безопасности на предстоящих церковных мероприятиях. Министр внутренних дел республики Сергей Секулович также указал на возможную радикализацию ситуации в Цетине 5 сентября.
Патриарх Сербский Порфирий - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
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Власти Черногории подвели доверие Сербской церкви, заявил патриарх
 
РелигияПодгорица (город)СербияЧерногорияСербская православная церковьЗдравко Кривокапич
 
 
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