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Международный день благотворительности
Международный день благотворительности - РИА Новости, 05.09.2021
Международный день благотворительности
5 сентября ежегодно проводится Международный день благотворительности. Решение о праздновании было принято в декабре 2012 года на 67-й сессии Генеральной... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T07:59
2021-09-05T07:59
справки
благотворительность
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5 сентября ежегодно проводится Международный день благотворительности. Решение о праздновании было принято в декабре 2012 года на 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с целью поощрения диалога между людьми, принадлежащими к разным цивилизациям, культурам и религиям, а также солидарности с обездоленными. Дата приурочена к годовщине смерти лауреата Нобелевской премии мира 1979 года "за деятельность в помощь страждущему человеку" матери Терезы Калькуттской. Мать Тереза (урожденная Агнес Гондже Бояджиу) родилась в 1910 году. В 1928 уехала в Ирландию, где вступила в католический монашеский орден сестер Лорето. В 1929 году в составе миссии ордена направлена в Калькутту. В 1931 году приняла постриг и взяла имя Тереза в честь канонизированной монахини Терезы из Лизье. В течение 17 лет преподавала в школе Святой Марии близ Калькутты. В 1950 году основала орден сестер милосердия, в котором, кроме обетов нищеты, целомудрия и поста, требовалось соблюдение четвертого обета – бескорыстного служения самым бедным и обездоленным. На протяжении более 45 лет мать Тереза служила бедным, больным и сиротам, занимаясь благотворительной деятельностью сначала в Индии, а затем и в других странах. За свой благородный труд она получила признание во всем мире. Мать Тереза скончалась 5 сентября 1997 года в возрасте 87 лет. В 2016 году Католическая церковь причислила мать Терезу к лику святых. По данным ООН, нищета по-прежнему сохраняется во всех странах мира, независимо от уровня их экономического, социального и культурного развития.Благотворительность, как добровольчество и филантропия, сплачивает людей и способствует созданию инклюзивного и более устойчивого общества. Благотворительность помогает преодолевать последствия гуманитарных кризисов, дополняет деятельность государства в сфере здравоохранения, образования, жилищного строительства и защиты населения. Благотворительность способствует развитию культуры, науки, спорта и обеспечивает охрану природы. Она также способствует защите наиболее уязвимых и обездоленных. Благотворительная деятельность заставляет голос разума и милосердия звучать громче в условиях конфликтов.Своей героической подвижнической деятельностью известна не только мать Тереза. Французский религиозный деятель – сестра Эммануэль (1908-2008) (настоящее имя – Мадлен Канкен, Madeleine Cinquin) в течение долгих лет преподавала бедным в школах при католических миссиях в Турции, Тунисе, Египте, добивалась строительства в нищих кварталах школ, детских садов и поликлиник. В 1980 году основала собственную благотворительную организацию Asmae-association Soeur Emmanuelle, которая занялась оказанием помощи детям в бедных странах по всему миру. Пакистанец Абдул Саттар Эдхи (1928-2016) более 60 лет руководил гуманитарной организацией Edhi Foundation – крупнейшим социальным учреждением Пакистана. В 1948 году Эдхи организовал добровольную службу скорой помощи, ставшую впоследствии самой крупной в мире. Одним из известных благотворителей также считается Билл Гейтс, основавший совместно с Полом Алленом в 1975 году компании по производству программного обеспечения Microsoft. Его фонд Bill &amp; Melinda Gates Foundation является крупнейшим благотворительным фондом в мире. Он предоставил гранты на сумму более 60 миллиардов долларов и поддерживает организации в более чем 100 странах. В России в разные времена были свои меценаты и благотворители. Среди самых известных – Савва Мамонтов, граф Шереметев, Павел Третьяков, Павел Демидов. В настоящее время известные деятели культуры и искусства, российские бизнесмены также нередко основывают благотворительные фонды. Среди крупнейших частных благотворительных фондов российских бизнесменов (по версии журнала Forbes) – фонды Владимира Потанина, Елены и Геннадия Тимченко, Фонд "Искусство, наука и спорт" Алишера Усманова, Фонд "Базис" Олега Дерипаски и др.Одним из крупнейших благотворительных фондов России является Русфонд (Российский фонд помощи). Актрисы Чулпан Хаматова и Дина Корзун создали благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями "Подари жизнь".Благотворительный фонд актера Константина Хабенского помогает детям, больным раком, а фонд "Шаг вместе", учрежденный Гошей Куценко, помогает детям, больным церебральным параличом.Фонд помощи детям и молодежи "Обнаженные сердца", основанный известной моделью Натальей Водяновой, оказывает помощь людям с аутизмом и другими нарушениями в развитии. Поддержку людям с особенностями развития также оказывает благотворительный фонд "Я есть" актеров Егора Бероева и Ксении Алферовой. Дирижер Владимир Спиваков учредил Международный благотворительный фонд, который помогает молодым талантам, а дирижер и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев основал фонд "с целью организации благотворительной деятельности в сфере искусства, культуры, просвещения и образования".Согласно опросу ВЦИОМ, за последние четыре-пять лет каждый четвертый (24%) россиянин передавал вещи и игрушки в детские дома или дома престарелых, каждый пятый (21%) вносил деньги на счет людям, нуждающимся в помощи, 16% давали милостыню, 15% вносили деньги на счета благотворительных организаций, 7% участвовали в волонтерской работе, а 6% – в благотворительных акциях.В России за благотворительность с 2012 года граждане награждаются знаком отличия "За благодеяния".В разные годы этого знака были удостоены российские бизнесмены Алишер Усманов, Виктор Вексельберг, Алексей Мордашов, Олег Дерипаска, певец и депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон (1937-2018), главный тренер спортивной сборной команды Российской Федерации по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова и многие другие.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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справки, благотворительность
07:59 05.09.2021
 

Международный день благотворительности

© AP Photo / Kevin FrayerИндийские дети из бедных семей во время занятий в рамках мобильной учебной благотворительной программы
Индийские дети из бедных семей во время занятий в рамках мобильной учебной благотворительной программы - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© AP Photo / Kevin Frayer
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5 сентября ежегодно проводится Международный день благотворительности. Решение о праздновании было принято в декабре 2012 года на 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с целью поощрения диалога между людьми, принадлежащими к разным цивилизациям, культурам и религиям, а также солидарности с обездоленными.
Дата приурочена к годовщине смерти лауреата Нобелевской премии мира 1979 года "за деятельность в помощь страждущему человеку" матери Терезы Калькуттской.
Мать Тереза (урожденная Агнес Гондже Бояджиу) родилась в 1910 году. В 1928 уехала в Ирландию, где вступила в католический монашеский орден сестер Лорето. В 1929 году в составе миссии ордена направлена в Калькутту. В 1931 году приняла постриг и взяла имя Тереза в честь канонизированной монахини Терезы из Лизье. В течение 17 лет преподавала в школе Святой Марии близ Калькутты. В 1950 году основала орден сестер милосердия, в котором, кроме обетов нищеты, целомудрия и поста, требовалось соблюдение четвертого обета – бескорыстного служения самым бедным и обездоленным. На протяжении более 45 лет мать Тереза служила бедным, больным и сиротам, занимаясь благотворительной деятельностью сначала в Индии, а затем и в других странах. За свой благородный труд она получила признание во всем мире. Мать Тереза скончалась 5 сентября 1997 года в возрасте 87 лет. В 2016 году Католическая церковь причислила мать Терезу к лику святых.
По данным ООН, нищета по-прежнему сохраняется во всех странах мира, независимо от уровня их экономического, социального и культурного развития.
Благотворительность, как добровольчество и филантропия, сплачивает людей и способствует созданию инклюзивного и более устойчивого общества. Благотворительность помогает преодолевать последствия гуманитарных кризисов, дополняет деятельность государства в сфере здравоохранения, образования, жилищного строительства и защиты населения. Благотворительность способствует развитию культуры, науки, спорта и обеспечивает охрану природы. Она также способствует защите наиболее уязвимых и обездоленных. Благотворительная деятельность заставляет голос разума и милосердия звучать громче в условиях конфликтов.
Своей героической подвижнической деятельностью известна не только мать Тереза. Французский религиозный деятель – сестра Эммануэль (1908-2008) (настоящее имя – Мадлен Канкен, Madeleine Cinquin) в течение долгих лет преподавала бедным в школах при католических миссиях в Турции, Тунисе, Египте, добивалась строительства в нищих кварталах школ, детских садов и поликлиник. В 1980 году основала собственную благотворительную организацию Asmae-association Soeur Emmanuelle, которая занялась оказанием помощи детям в бедных странах по всему миру.
Пакистанец Абдул Саттар Эдхи (1928-2016) более 60 лет руководил гуманитарной организацией Edhi Foundation – крупнейшим социальным учреждением Пакистана. В 1948 году Эдхи организовал добровольную службу скорой помощи, ставшую впоследствии самой крупной в мире.
Одним из известных благотворителей также считается Билл Гейтс, основавший совместно с Полом Алленом в 1975 году компании по производству программного обеспечения Microsoft. Его фонд Bill & Melinda Gates Foundation является крупнейшим благотворительным фондом в мире. Он предоставил гранты на сумму более 60 миллиардов долларов и поддерживает организации в более чем 100 странах.
В России в разные времена были свои меценаты и благотворители. Среди самых известных – Савва Мамонтов, граф Шереметев, Павел Третьяков, Павел Демидов. В настоящее время известные деятели культуры и искусства, российские бизнесмены также нередко основывают благотворительные фонды.
Среди крупнейших частных благотворительных фондов российских бизнесменов (по версии журнала Forbes) – фонды Владимира Потанина, Елены и Геннадия Тимченко, Фонд "Искусство, наука и спорт" Алишера Усманова, Фонд "Базис" Олега Дерипаски и др.
Одним из крупнейших благотворительных фондов России является Русфонд (Российский фонд помощи). Актрисы Чулпан Хаматова и Дина Корзун создали благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями "Подари жизнь".
Благотворительный фонд актера Константина Хабенского помогает детям, больным раком, а фонд "Шаг вместе", учрежденный Гошей Куценко, помогает детям, больным церебральным параличом.
Фонд помощи детям и молодежи "Обнаженные сердца", основанный известной моделью Натальей Водяновой, оказывает помощь людям с аутизмом и другими нарушениями в развитии. Поддержку людям с особенностями развития также оказывает благотворительный фонд "Я есть" актеров Егора Бероева и Ксении Алферовой.
Дирижер Владимир Спиваков учредил Международный благотворительный фонд, который помогает молодым талантам, а дирижер и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев основал фонд "с целью организации благотворительной деятельности в сфере искусства, культуры, просвещения и образования".
Согласно опросу ВЦИОМ, за последние четыре-пять лет каждый четвертый (24%) россиянин передавал вещи и игрушки в детские дома или дома престарелых, каждый пятый (21%) вносил деньги на счет людям, нуждающимся в помощи, 16% давали милостыню, 15% вносили деньги на счета благотворительных организаций, 7% участвовали в волонтерской работе, а 6% – в благотворительных акциях.
В России за благотворительность с 2012 года граждане награждаются знаком отличия "За благодеяния".
В разные годы этого знака были удостоены российские бизнесмены Алишер Усманов, Виктор Вексельберг, Алексей Мордашов, Олег Дерипаска, певец и депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон (1937-2018), главный тренер спортивной сборной команды Российской Федерации по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова и многие другие.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиБлаготворительность
 
 
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