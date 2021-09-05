https://ria.ru/20210905/avariya-1748744817.html

В Анапе один человек погиб при столкновении автобуса с автокраном

В Анапе один человек погиб при столкновении автобуса с автокраном - РИА Новости, 05.09.2021

В Анапе один человек погиб при столкновении автобуса с автокраном

Водитель автобуса погиб в лобовом столкновении с автокраном на трассе Новороссийск-Керчь под Анапой, два пассажира пострадали, сообщает прокуратура... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T10:30

2021-09-05T10:30

2021-09-05T10:30

происшествия

краснодарский край

анапа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

КРАСНОДАР, 5 сен - РИА Новости. Водитель автобуса погиб в лобовом столкновении с автокраном на трассе Новороссийск-Керчь под Анапой, два пассажира пострадали, сообщает прокуратура Краснодарского края.ЧП произошло в час ночи в воскресенье."…Автобус Toyota Coaster, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, в котором находились восемь человек, двигаясь по федеральной трассе Керчь-Новороссийск в сторону аэропорта, в районе города-курорта Анапа выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автокраном КАМАЗ, после чего столкнулся с легковым автомобилем KIA. В результате ДТП ​ 45-летний водитель автобуса скончался на месте, двоих пассажиров доставили в травмпункт", - говорится в сообщении.Уточняется, что пассажирам оказана медпомощь, от госпитализации они отказались. ​Полиция начала доследственную проверку после ЧП, ее контролирует Анапская межрайонная прокуратура. Кроме того, надзорный орган даст оценку действиям перевозчика. По предварительным данным, в автобусе имелся тахограф, путёвка, водитель перед выездом прошёл медосмотр.

https://ria.ru/20210904/avariya-1748673144.html

https://ria.ru/20210831/dtp-1747993016.html

краснодарский край

анапа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, анапа