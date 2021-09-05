https://ria.ru/20210905/avariya-1748744817.html
В Анапе один человек погиб при столкновении автобуса с автокраном
В Анапе один человек погиб при столкновении автобуса с автокраном - РИА Новости, 05.09.2021
В Анапе один человек погиб при столкновении автобуса с автокраном
Водитель автобуса погиб в лобовом столкновении с автокраном на трассе Новороссийск-Керчь под Анапой, два пассажира пострадали, сообщает прокуратура... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T10:30
2021-09-05T10:30
2021-09-05T10:30
происшествия
краснодарский край
анапа
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КРАСНОДАР, 5 сен - РИА Новости. Водитель автобуса погиб в лобовом столкновении с автокраном на трассе Новороссийск-Керчь под Анапой, два пассажира пострадали, сообщает прокуратура Краснодарского края.ЧП произошло в час ночи в воскресенье."…Автобус Toyota Coaster, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, в котором находились восемь человек, двигаясь по федеральной трассе Керчь-Новороссийск в сторону аэропорта, в районе города-курорта Анапа выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автокраном КАМАЗ, после чего столкнулся с легковым автомобилем KIA. В результате ДТП 45-летний водитель автобуса скончался на месте, двоих пассажиров доставили в травмпункт", - говорится в сообщении.Уточняется, что пассажирам оказана медпомощь, от госпитализации они отказались. Полиция начала доследственную проверку после ЧП, ее контролирует Анапская межрайонная прокуратура. Кроме того, надзорный орган даст оценку действиям перевозчика. По предварительным данным, в автобусе имелся тахограф, путёвка, водитель перед выездом прошёл медосмотр.
https://ria.ru/20210904/avariya-1748673144.html
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происшествия, краснодарский край, анапа
В Анапе один человек погиб при столкновении автобуса с автокраном
В Анапе водитель погиб, два пассажира пострадали при столкновении автобуса с автокраном
КРАСНОДАР, 5 сен - РИА Новости.
Водитель автобуса погиб в лобовом столкновении с автокраном на трассе Новороссийск-Керчь под Анапой
, два пассажира пострадали, сообщает прокуратура Краснодарского края
.
ЧП произошло в час ночи в воскресенье.
"…Автобус Toyota Coaster, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, в котором находились восемь человек, двигаясь по федеральной трассе Керчь-Новороссийск в сторону аэропорта, в районе города-курорта Анапа выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автокраном КАМАЗ, после чего столкнулся с легковым автомобилем KIA. В результате ДТП 45-летний водитель автобуса скончался на месте, двоих пассажиров доставили в травмпункт", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пассажирам оказана медпомощь, от госпитализации они отказались.
Полиция начала доследственную проверку после ЧП, ее контролирует Анапская межрайонная прокуратура. Кроме того, надзорный орган даст оценку действиям перевозчика. По предварительным данным, в автобусе имелся тахограф, путёвка, водитель перед выездом прошёл медосмотр.