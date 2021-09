Участники Imagine Dragons представили новый альбом

https://ria.ru/20210905/albom-1748559593.html

Участники Imagine Dragons представили в Сети новый альбом "Mercury — Act 1", который стал пятым по счету в дискографии американской инди-рок-группы. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T01:06

2021-09-05T01:06

2021-09-05T10:37

культура

новости культуры

музыка

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Участники Imagine Dragons представили в Сети новый альбом "Mercury — Act 1", который стал пятым по счету в дискографии американской инди-рок-группы. "Мы работали над этим альбомом последние три года. Жизнь была невероятно тяжелой для всех во всем мире. Все мы сначала почувствовали себя одиноко и испытали страх, а потом сплотились. Этот альбом призван стать источником счастья. Хотя в нем есть грустные моменты, все же он о празднике жизни и гуманизме",— написали музыканты в Instagram. Рокеры также отметили, что любят и скучают по концертам и с нетерпением ждут встречи с поклонниками в ближайшее время. В плейлисте 13 песен, в которых участники коллектива продолжают экспериментировать со звуком и музыкальными направлениями. Например, в треках Cutthroat фронтмен Дэн Рейнольдс агрессивно кричит и переходит на низкий регистр. А в Lonely и No time for toxic people делается ставка на акустическую гитару, которая нечасто звучит в работах группы. Более традиционно для Imagine Dragons звучат It’s Ok, Follow You и Wrecked.Послушать или скачать "Mercury — Act 1" можно на многих цифровых площадках.

новости культуры, музыка