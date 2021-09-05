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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210905/afganistan-1748790115.html
Представитель афганского сопротивления Дашти погиб в Панджшере
Представитель афганского сопротивления Дашти погиб в Панджшере - РИА Новости, 05.09.2021
Представитель афганского сопротивления Дашти погиб в Панджшере
Официальный представитель сил сопротивления Фахим Дашти убит в ходе столкновения с боевиками движения "Талибан"* в афганской провинции Панджшер, сообщил РИА... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T21:31
2021-09-05T22:48
в мире
панджшер (провинция)
захват власти в афганистане талибами
афганистан
ахмад масуд
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Официальный представитель сил сопротивления Фахим Дашти убит в ходе столкновения с боевиками движения "Талибан"* в афганской провинции Панджшер, сообщил РИА Новости источник."Пресс-секретарь панджшерского сопротивления Фахим Дашти погиб в боях с талибами", - сказал источник в рядах "Фронта национального сопротивления Афганистана".Пресс-секретарь сил сопротивления Фахим Дашти погиб в ходе боевых действий в афганской провинции Панджшер, передает афганское агентство Khaama Press.Агентство ссылается на сообщения, поступающие из Панджшера, и указывает, что Дашти также был видным членом партии "Исламское общество Афганистана". Как именно и когда погиб Дашти, не уточняется.Ранее лидер сил сопротивления в Ахмад Масуд заявил, что готов прекратить бои и начать переговоры, если боевики "Талибана"* покинут провинцию.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. Сейчас там идут бои с отрядами местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда - сыном Ахмад Шаха Масуда, который руководил антиталибским Северным альянсом и был убит террористами в начале сентября 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210904/afganistan-1748711458.html
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в мире, панджшер (провинция), афганистан, ахмад масуд
21:31 05.09.2021 (обновлено: 22:48 05.09.2021)
 
Представитель афганского сопротивления Дашти погиб в Панджшере

Пресс-секретарь Фронта национального сопротивления Фахим Дашти погиб в провинции Панджшер

© REUTERS / StringerБоевики Талибана* возле аэропорта Кабула
Боевики Талибана* возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Официальный представитель сил сопротивления Фахим Дашти убит в ходе столкновения с боевиками движения "Талибан"* в афганской провинции Панджшер, сообщил РИА Новости источник.
"Пресс-секретарь панджшерского сопротивления Фахим Дашти погиб в боях с талибами", - сказал источник в рядах "Фронта национального сопротивления Афганистана".
Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября, 18:44Захват власти в Афганистане талибами
Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 600 талибов
Пресс-секретарь сил сопротивления Фахим Дашти погиб в ходе боевых действий в афганской провинции Панджшер, передает афганское агентство Khaama Press.
Агентство ссылается на сообщения, поступающие из Панджшера, и указывает, что Дашти также был видным членом партии "Исламское общество Афганистана". Как именно и когда погиб Дашти, не уточняется.
Ранее лидер сил сопротивления в Ахмад Масуд заявил, что готов прекратить бои и начать переговоры, если боевики "Талибана"* покинут провинцию.
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
26 августа, 19:51Инфографика
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
Инфографика
Посмотреть
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. Сейчас там идут бои с отрядами местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда - сыном Ахмад Шаха Масуда, который руководил антиталибским Северным альянсом и был убит террористами в начале сентября 2001 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреПанджшер (провинция)АфганистанАхмад Масуд
 
 
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