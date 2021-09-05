https://ria.ru/20210905/afganistan-1748781615.html
Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления
Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления - РИА Новости, 05.09.2021
Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления
Во время блицкрига по Афганистану боевики движения "Талибан"* не смогли захватить провинцию Панджшер. После того как они вошли в Кабул, этот регион превратился... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T19:12
2021-09-05T19:12
2021-09-05T23:40
инфографика
в мире
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
региональные конфликты
ахмад масуд
амрулла салех
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748780516_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_a0e24f8699d35f5ae318298cd9d9537b.png
Во время блицкрига по Афганистану боевики движения "Талибан"* не смогли захватить провинцию Панджшер. После того как они вошли в Кабул, этот регион превратился в форпост оппозиции — в Панджшерской долине объединились моджахеды Национального фронта сопротивления Ахмада Масуда, бывший вице-президент Амрулла Салех, а также подразделения афганской армии и спецназа. Смотрите в инфографике Ria.ru, как развивается противостояние.* Запрещенная в России террористическая организация
афганистан
панджшер (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748780516_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_47dc371fc1dc6e62d3617eb5499948e9.png
Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления
Во время блицкрига по Афганистану боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) не смогли захватить провинцию Панджшер. После того, как они вошли в Кабул, этот регион превратился в форпост оппозиции — в Панджшерской долине объединились
моджахеды Национального фронта сопротивления Ахмада Масуда, бывший вице-президент Амрулла Салех, а также подразделения афганской армии и спецназа. Смотрите в инфографике Ria.ru, как развивается противостояние.
2021-09-05T19:12
true
PT1M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), региональные конфликты, ахмад масуд, амрулла салех, видео
Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления
Во время блицкрига по Афганистану боевики движения "Талибан"* не смогли захватить провинцию Панджшер. После того как они вошли в Кабул, этот регион превратился в форпост оппозиции — в Панджшерской долине объединились моджахеды Национального фронта сопротивления Ахмада Масуда, бывший вице-президент Амрулла Салех, а также подразделения афганской армии и спецназа. Смотрите в инфографике Ria.ru, как развивается противостояние.
2021-09-05T19:12
true
PT1M11S