https://ria.ru/20210905/afganistan-1748781615.html

Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления

Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления - РИА Новости, 05.09.2021

Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления

Во время блицкрига по Афганистану боевики движения "Талибан"* не смогли захватить провинцию Панджшер. После того как они вошли в Кабул, этот регион превратился... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T19:12

2021-09-05T19:12

2021-09-05T23:40

инфографика

в мире

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

региональные конфликты

ахмад масуд

амрулла салех

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Во время блицкрига по Афганистану боевики движения "Талибан"* не смогли захватить провинцию Панджшер. После того как они вошли в Кабул, этот регион превратился в форпост оппозиции — в Панджшерской долине объединились моджахеды Национального фронта сопротивления Ахмада Масуда, бывший вице-президент Амрулла Салех, а также подразделения афганской армии и спецназа. Смотрите в инфографике Ria.ru, как развивается противостояние.* Запрещенная в России террористическая организация

афганистан

панджшер (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления Во время блицкрига по Афганистану боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) не смогли захватить провинцию Панджшер. После того, как они вошли в Кабул, этот регион превратился в форпост оппозиции — в Панджшерской долине объединились моджахеды Национального фронта сопротивления Ахмада Масуда, бывший вице-президент Амрулла Салех, а также подразделения афганской армии и спецназа. Смотрите в инфографике Ria.ru, как развивается противостояние. 2021-09-05T19:12 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), региональные конфликты, ахмад масуд, амрулла салех, видео