https://ria.ru/20210905/afganistan-1748746270.html

Американский генерал назвал причину захвата власти в Афганистане талибами

Американский генерал назвал причину захвата власти в Афганистане талибами - РИА Новости, 05.09.2021

Американский генерал назвал причину захвата власти в Афганистане талибами

Талибы смогли захватить власть в Афганистане из-за неверия населения в правительство, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T10:58

2021-09-05T10:58

2021-09-05T10:58

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Талибы смогли захватить власть в Афганистане из-за неверия населения в правительство, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли."Одна из главных причин произошедшего в Афганистане — это, безусловно, коррупция в правительстве. Жители страны не верили властям. Вы видели, что произошло, руководство буквально посыпалось", — заявил военный в интервью Fox News.По его словам, падение афганского правительства произошло намного быстрее, чем ожидалось."Вооруженные силы Афганистана были созданы по образу и подобию армий стран Запада. Оказалось, что они не были рассчитаны на действия в подобной ситуации", — добавил Милли.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210903/amerika-1748428784.html

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в мире, сша, талибан, афганистан, марк милли, россия