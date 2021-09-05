Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210905/afganistan-1748746270.html
Американский генерал назвал причину захвата власти в Афганистане талибами
Американский генерал назвал причину захвата власти в Афганистане талибами - РИА Новости, 05.09.2021
Американский генерал назвал причину захвата власти в Афганистане талибами
Талибы смогли захватить власть в Афганистане из-за неверия населения в правительство, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T10:58
2021-09-05T10:58
в мире
сша
талибан
афганистан
марк милли
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747945860_0:0:2536:1426_1920x0_80_0_0_8521d62a57894ee4184d5e24a228f607.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Талибы смогли захватить власть в Афганистане из-за неверия населения в правительство, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли."Одна из главных причин произошедшего в Афганистане — это, безусловно, коррупция в правительстве. Жители страны не верили властям. Вы видели, что произошло, руководство буквально посыпалось", — заявил военный в интервью Fox News.По его словам, падение афганского правительства произошло намного быстрее, чем ожидалось."Вооруженные силы Афганистана были созданы по образу и подобию армий стран Запада. Оказалось, что они не были рассчитаны на действия в подобной ситуации", — добавил Милли.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210903/amerika-1748428784.html
https://ria.ru/20210902/amerika-1748221483.html
сша
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747945860_0:189:1650:1426_1920x0_80_0_0_a75a497a1393097d9d38163fac452e95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, талибан, афганистан, марк милли, россия
10:58 05.09.2021
 
Американский генерал назвал причину захвата власти в Афганистане талибами

Генерал Милли: к захвату власти талибами в Афганистане привело неверие в правительство

© REUTERS / Taliban/Handout Члены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск
Члены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© REUTERS / Taliban/Handout
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Талибы смогли захватить власть в Афганистане из-за неверия населения в правительство, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
"Одна из главных причин произошедшего в Афганистане — это, безусловно, коррупция в правительстве. Жители страны не верили властям. Вы видели, что произошло, руководство буквально посыпалось", — заявил военный в интервью Fox News.
По его словам, падение афганского правительства произошло намного быстрее, чем ожидалось.
"Вооруженные силы Афганистана были созданы по образу и подобию армий стран Запада. Оказалось, что они не были рассчитаны на действия в подобной ситуации", — добавил Милли.
Солдаты Военно-морских сил США в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 08:00
"Это самоубийство Запада": почему американцы считают, что все кончено
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 08:00
США больше не могут воевать. Вот как они собрались править миром
 
В миреСШАТалибанАфганистанМарк МиллиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:05Песков прокомментировал желание Зеленского обсуждать с Путиным Крым
13:59В Киеве во всем доминирует русофобский подход, заявил Песков
13:56В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского
13:55В Кремле оценили слова Зеленского об угрозе от "Северного потока — 2"
13:52Попова заявила о бесконечном множестве штаммов коронавируса
13:51СМИ сообщили о выстрелах в столице Гвинеи в районе резиденции президента
13:50Песков: пресса раздула историю со школьником, который поправил Путина
13:40Пушков обвинил украинские власти в жульничестве
13:33В Крыму назвали возможные варианты решения суда по скифскому золоту
13:16Жителей Центральной России предупредили о заморозках
13:07Глава дипломатии ЕС назвал талибов "неизбежными собеседниками"
12:48В Хабаровском крае два человека погибли во время драки в колонии
12:45МЧС рассказало о ситуации с природными пожарами в Якутии
12:36В Петербурге на Неве столкнулись два прогулочных теплохода
12:26Москвичи на следующей неделе отправятся в климатическое будущее
12:21Минздрав Италии не исключил введения обязательной вакцинации от COVID-19
12:14В Москве водитель умер от сердечного приступа за рулем
12:09В Сочи после концерта рэпера Гуфа закрыли ресторан
12:05Врачи рассказали, как избежать преждевременной смерти с помощью ходьбы
11:55В Черногории двое полицейских пострадали во время протестов
Лента новостейМолния