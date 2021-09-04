https://ria.ru/20210904/zerno-1748654745.html

FT: Россия проделала огромный путь, став крупнейшим экспортером зерна

FT: Россия проделала огромный путь, став крупнейшим экспортером зерна - РИА Новости, 04.09.2021

FT: Россия проделала огромный путь, став крупнейшим экспортером зерна

Россия за двадцать лет проделала огромный путь, чтобы стать крупнейшим экспортером зерна, пишет Financial Times. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T03:03

2021-09-04T03:03

2021-09-04T03:03

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия за двадцать лет проделала огромный путь, чтобы стать крупнейшим экспортером зерна, пишет Financial Times.Издание отмечает, что страна продвигается по Евразии, Африке и Латинской Америке в качестве лидера сельскохозяйственного экспорта, постепенно сокращая нефтяную зависимость, создавая новые рынки и добиваясь новых международных дипломатических успехов.Санкции, которыми Запад попытался задушить экономику России, только подстегнули производителей, констатирует FT. Вскоре после введения ограничений величайшая по площади страна мира превратилась в главного экспортера пшеницы, впервые обогнав США и Канаду в 2017 году.Россия, отмечается в статье, способна удовлетворить растущий спрос на сельскохозяйственную продукцию, ведь у нее есть земля, вода, порты и железные дороги.Россия в 2020 году собрала второй по объему урожай зерна в своей истории: валовый сбор зерновых культур составил 133,465 миллиона тонн, пшеницы — 85,896 миллиона тонн. Рекордный урожай был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы. Минсельхоз России ожидает урожай зерна в 2021 году на уровне 127,4 миллиона тонн, пшеницы — 81 миллион тонн.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210407/dgtu-1727104651.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия