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FT: Россия проделала огромный путь, став крупнейшим экспортером зерна
FT: Россия проделала огромный путь, став крупнейшим экспортером зерна - РИА Новости, 04.09.2021
FT: Россия проделала огромный путь, став крупнейшим экспортером зерна
Россия за двадцать лет проделала огромный путь, чтобы стать крупнейшим экспортером зерна, пишет Financial Times. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T03:03
2021-09-04T03:03
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия за двадцать лет проделала огромный путь, чтобы стать крупнейшим экспортером зерна, пишет Financial Times.Издание отмечает, что страна продвигается по Евразии, Африке и Латинской Америке в качестве лидера сельскохозяйственного экспорта, постепенно сокращая нефтяную зависимость, создавая новые рынки и добиваясь новых международных дипломатических успехов.Санкции, которыми Запад попытался задушить экономику России, только подстегнули производителей, констатирует FT. Вскоре после введения ограничений величайшая по площади страна мира превратилась в главного экспортера пшеницы, впервые обогнав США и Канаду в 2017 году.Россия, отмечается в статье, способна удовлетворить растущий спрос на сельскохозяйственную продукцию, ведь у нее есть земля, вода, порты и железные дороги.Россия в 2020 году собрала второй по объему урожай зерна в своей истории: валовый сбор зерновых культур составил 133,465 миллиона тонн, пшеницы — 85,896 миллиона тонн. Рекордный урожай был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы. Минсельхоз России ожидает урожай зерна в 2021 году на уровне 127,4 миллиона тонн, пшеницы — 81 миллион тонн.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия
03:03 04.09.2021
 
FT: Россия проделала огромный путь, став крупнейшим экспортером зерна

FT: Россия за 20 лет проделала огромный путь, чтобы стать крупнейшим экспортером зерна

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия за двадцать лет проделала огромный путь, чтобы стать крупнейшим экспортером зерна, пишет Financial Times.
Издание отмечает, что страна продвигается по Евразии, Африке и Латинской Америке в качестве лидера сельскохозяйственного экспорта, постепенно сокращая нефтяную зависимость, создавая новые рынки и добиваясь новых международных дипломатических успехов.
Санкции, которыми Запад попытался задушить экономику России, только подстегнули производителей, констатирует FT. Вскоре после введения ограничений величайшая по площади страна мира превратилась в главного экспортера пшеницы, впервые обогнав США и Канаду в 2017 году.
Россия, отмечается в статье, способна удовлетворить растущий спрос на сельскохозяйственную продукцию, ведь у нее есть земля, вода, порты и железные дороги.
Трититригия - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 09:00Наука
Ученые пересматривают технологии выращивания пшеницы для повышения урожая
Россия в 2020 году собрала второй по объему урожай зерна в своей истории: валовый сбор зерновых культур составил 133,465 миллиона тонн, пшеницы — 85,896 миллиона тонн. Рекордный урожай был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы. Минсельхоз России ожидает урожай зерна в 2021 году на уровне 127,4 миллиона тонн, пшеницы — 81 миллион тонн.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭкономикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Россия
 
 
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