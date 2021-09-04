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Названа фатальная ошибка Зеленского в Вашингтоне
Названа фатальная ошибка Зеленского в Вашингтоне - РИА Новости, 04.09.2021
Названа фатальная ошибка Зеленского в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский допустил фатальную ошибку, продлив во время своего визита в Вашингтон соглашение с США о нераспространении ядерного оружия. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T01:25
2021-09-04T01:25
в мире
украина
сша
китай
джо байден
владимир зеленский
михаил чаплыга
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский допустил фатальную ошибку, продлив во время своего визита в Вашингтон соглашение с США о нераспространении ядерного оружия. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил украинский политолог Михаил Чаплыга.Ранее Зеленский и президент США Джо Байден договорились продлить на семь лет действие Соглашения о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия, а также предотвращения распространения оружия массового уничтожения."У меня возникает один вопрос: зачем же Зеленский подписал в США самую страшную вещь для него, по сути, и для страны. У нас был единственный козырной туз – это договор, соглашение о нераспространении ядерного оружия в статусе неядерного государства", - заявил Чаплыга.По его словам, угрозы некоторых киевских политиков воссоздать ядерный арсенал, а также "уйти" под влияние Китая были не шантажом, а "фигней". "А вот реально, чем мы могли (шантажировать. – прим. ред.) – козырной туз – это выйти из соглашения о нераспространении ядерного оружия", - утверждает он.Как указал политолог, данное соглашение было единственным "козырем" Украины. "Это единственный наш аргумент, который мы могли серьезно, дипломатически играть. Очень серьезная штука. Но он (Зеленский. – прим. ред.) приехал и на семь лет продлил – зачем же ты это сделал просто так?" – задался вопросом политолог.При этом он предположил, что Зеленский мог "сдать" что-либо в обмен на продление данного договора.Соглашение о предоставлении помощи Киеву в ликвидации стратегического ядерного оружия, а также предотвращения распространения оружия массового уничтожения Украина и США подписали в 1993 году. Согласно документу, Вашингтон оказывает бесплатную помощь Украине путем предоставления технической помощи, материально-технических средств, услуг и подготовки к ликвидации стратегического ядерного оружия, включая экологически безопасное уничтожение высокотоксичного ракетного топлива.
https://ria.ru/20210903/zelenskiy-1748527421.html
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в мире, украина, сша, китай, джо байден, владимир зеленский, михаил чаплыга
01:25 04.09.2021
 
Названа фатальная ошибка Зеленского в Вашингтоне

Украинский политолог Чаплыга: Зеленский в США лишил Киев "козырного туза"

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский допустил фатальную ошибку, продлив во время своего визита в Вашингтон соглашение с США о нераспространении ядерного оружия. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил украинский политолог Михаил Чаплыга.
Ранее Зеленский и президент США Джо Байден договорились продлить на семь лет действие Соглашения о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия, а также предотвращения распространения оружия массового уничтожения.
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"У меня возникает один вопрос: зачем же Зеленский подписал в США самую страшную вещь для него, по сути, и для страны. У нас был единственный козырной туз – это договор, соглашение о нераспространении ядерного оружия в статусе неядерного государства", - заявил Чаплыга.
По его словам, угрозы некоторых киевских политиков воссоздать ядерный арсенал, а также "уйти" под влияние Китая были не шантажом, а "фигней". "А вот реально, чем мы могли (шантажировать. – прим. ред.) – козырной туз – это выйти из соглашения о нераспространении ядерного оружия", - утверждает он.
Как указал политолог, данное соглашение было единственным "козырем" Украины. "Это единственный наш аргумент, который мы могли серьезно, дипломатически играть. Очень серьезная штука. Но он (Зеленский. – прим. ред.) приехал и на семь лет продлил – зачем же ты это сделал просто так?" – задался вопросом политолог.
При этом он предположил, что Зеленский мог "сдать" что-либо в обмен на продление данного договора.
Соглашение о предоставлении помощи Киеву в ликвидации стратегического ядерного оружия, а также предотвращения распространения оружия массового уничтожения Украина и США подписали в 1993 году. Согласно документу, Вашингтон оказывает бесплатную помощь Украине путем предоставления технической помощи, материально-технических средств, услуг и подготовки к ликвидации стратегического ядерного оружия, включая экологически безопасное уничтожение высокотоксичного ракетного топлива.
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В миреУкраинаСШАКитайДжо БайденВладимир ЗеленскийМихаил Чаплыга
 
 
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