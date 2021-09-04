https://ria.ru/20210904/zaderzhanie-1748653256.html

Задержан подозреваемый в похищении девушки в Нижегородской области

Задержан подозреваемый в похищении девушки в Нижегородской области - РИА Новости, 04.09.2021

Задержан подозреваемый в похищении девушки в Нижегородской области

Мужчина, подозреваемый в похищении девушки в Нижегородской области, задержан, его допрашивают, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T01:54

2021-09-04T01:54

2021-09-04T02:13

происшествия

нижегородская область

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в похищении девушки в Нижегородской области, задержан, его допрашивают, сообщает региональный главк СК.В Нижнем Новгороде 24 августа пропала 23-летняя девушка. По версии следствия, она встретилась с мужчиной, с которым познакомилась на сайте знакомств, и уехала с ним, после чего связь с ней прервалась. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Вечером 2 сентября ее обнаружили в подвале гаража.Как сообщили в СК, следователи регионального главка вместе с оперативниками МВД смогли установить личность 39-летнего подозреваемого, жителя Нижнего Новгорода, и задержать его. Сейчас следователи допрашивают мужчину. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.Сама девушка ранее рассказала следователям, что похититель угрожал ей ножом. Он держал ее в заточении девять дней и насиловал.

https://ria.ru/20210903/pokhischenie-1748602851.html

нижегородская область

нижний новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижегородская область, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия