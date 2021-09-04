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Задержан подозреваемый в похищении девушки в Нижегородской области
Задержан подозреваемый в похищении девушки в Нижегородской области - РИА Новости, 04.09.2021
Задержан подозреваемый в похищении девушки в Нижегородской области
Мужчина, подозреваемый в похищении девушки в Нижегородской области, задержан, его допрашивают, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T01:54
2021-09-04T01:54
2021-09-04T02:13
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в похищении девушки в Нижегородской области, задержан, его допрашивают, сообщает региональный главк СК.В Нижнем Новгороде 24 августа пропала 23-летняя девушка. По версии следствия, она встретилась с мужчиной, с которым познакомилась на сайте знакомств, и уехала с ним, после чего связь с ней прервалась. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Вечером 2 сентября ее обнаружили в подвале гаража.Как сообщили в СК, следователи регионального главка вместе с оперативниками МВД смогли установить личность 39-летнего подозреваемого, жителя Нижнего Новгорода, и задержать его. Сейчас следователи допрашивают мужчину. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.Сама девушка ранее рассказала следователям, что похититель угрожал ей ножом. Он держал ее в заточении девять дней и насиловал.
https://ria.ru/20210903/pokhischenie-1748602851.html
нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия
01:54 04.09.2021 (обновлено: 02:13 04.09.2021)
Задержан подозреваемый в похищении девушки в Нижегородской области
Следственный комитет: задержан подозреваемый в похищении девушки в Нижегородской области