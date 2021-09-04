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Глава РАН рассказал о месторождении "космических" алмазов в Якутии
Глава РАН рассказал о месторождении "космических" алмазов в Якутии - РИА Новости, 04.09.2021
Глава РАН рассказал о месторождении "космических" алмазов в Якутии
Российская академия наук привлекла инвесторов к проекту добычи технических алмазов в Якутии, месторождение которых возникло после падения метеорита, рассказал в РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T13:30
2021-09-04T13:30
2021-09-04T13:30
экономика
владивосток
российская академия наук
дальневосточный федеральный университет
космос - риа наука
дальний восток
александр сергеев (ран)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Российская академия наук привлекла инвесторов к проекту добычи технических алмазов в Якутии, месторождение которых возникло после падения метеорита, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава РАН Александр Сергеев."Привлекли туда наши крупные компании, связанные этим новым взглядом на кладовые Якутии, и сформулировали несколько предложений, они сейчас начали реализовываться, появляются инвесторы. Одно из самых интересных месторождений там, это месторождение, которое условно называют технических алмазов, они не ювелирные. Это Попигайское месторождение на границе Якутии и Красноярского края", - рассказал Сергеев.По его словам, месторождение имеет интереснейшую природу - оно возникло в результате падения метеорита. Запасы технических алмазов оцениваются в несколько триллионов карат, ежегодно там добывают 20 млрд карат.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.Читайте полный текст интервью Александра Сергеева >>>
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экономика, владивосток, российская академия наук, дальневосточный федеральный университет, космос - риа наука, дальний восток, александр сергеев (ран)
Глава РАН рассказал о месторождении "космических" алмазов в Якутии
Глава РАН Сергеев рассказал о месторождении "космических" алмазов в Якутии