https://ria.ru/20210904/yakutiya-1748687574.html

Глава РАН рассказал о месторождении "космических" алмазов в Якутии

Глава РАН рассказал о месторождении "космических" алмазов в Якутии - РИА Новости, 04.09.2021

Глава РАН рассказал о месторождении "космических" алмазов в Якутии

Российская академия наук привлекла инвесторов к проекту добычи технических алмазов в Якутии, месторождение которых возникло после падения метеорита, рассказал в РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T13:30

2021-09-04T13:30

2021-09-04T13:30

экономика

владивосток

российская академия наук

дальневосточный федеральный университет

космос - риа наука

дальний восток

александр сергеев (ран)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748499690_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06c74c91306635f632393f87c81b81ef.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Российская академия наук привлекла инвесторов к проекту добычи технических алмазов в Якутии, месторождение которых возникло после падения метеорита, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава РАН Александр Сергеев."Привлекли туда наши крупные компании, связанные этим новым взглядом на кладовые Якутии, и сформулировали несколько предложений, они сейчас начали реализовываться, появляются инвесторы. Одно из самых интересных месторождений там, это месторождение, которое условно называют технических алмазов, они не ювелирные. Это Попигайское месторождение на границе Якутии и Красноярского края", - рассказал Сергеев.По его словам, месторождение имеет интереснейшую природу - оно возникло в результате падения метеорита. Запасы технических алмазов оцениваются в несколько триллионов карат, ежегодно там добывают 20 млрд карат.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.Читайте полный текст интервью Александра Сергеева >>>

https://ria.ru/20210903/stroitelstvo-1748461699.html

владивосток

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владивосток, российская академия наук, дальневосточный федеральный университет, космос - риа наука, дальний восток, александр сергеев (ран)