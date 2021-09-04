Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210904/voyna-1748653595.html
Болгары отвели Украине шесть часов до поражения в войне с Россией
Болгары отвели Украине шесть часов до поражения в войне с Россией - РИА Новости, 04.09.2021
Болгары отвели Украине шесть часов до поражения в войне с Россией
Украина потерпит поражение через 6—12 часов после начала войны с Россией, такое мнение высказали читатели болгарской газеты "Факти". РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T02:06
2021-09-04T02:06
в мире
украина
болгария
сша
джо байден
владимир зеленский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740706953_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_11abf63ac43958e2140693fc46251454.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Украина потерпит поражение через 6—12 часов после начала войны с Россией, такое мнение высказали читатели болгарской газеты "Факти".Так они отреагировали на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что планы оказания военной помощи США Киеву потенциально могут быть причиной непредсказуемых действий Украины в плане попыток силового урегулирования конфликта на юго-востоке страны. Ранее на встрече в Вашингтоне президент США Джо Байден заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского, что Штаты "твердо поддерживают территориальную целостность Украины" и предлагают новую финансовую помощь в размере 60 миллионов долларов."На Россию не может оказывать давление соседнее государство, которое безоговорочно сдастся в течение 6-12 часов с начала вторжения. Ковбои не могут и не ввезут ядерное оружие на Украину, потому что иначе такое же оружие появится в Венесуэле и Гватемале", - выразил мнение Честен ционист."Видимо, они считают, что с танком или половиной самолета Украина станет великой военной силой и одолеет Россию", - поддержал предыдущего комментатора Антитрол."Украина — не та страна, из-за которой стоит беспокоиться, это временное государство", - отметил mi6osp.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. В Кремле не раз заявляли, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210827/ukraina-1747550933.html
украина
болгария
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740706953_0:0:1536:1152_1920x0_80_0_0_67d2c7583bf4f3cd8433be9aae0af26d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, болгария, сша, джо байден, владимир зеленский, россия
02:06 04.09.2021
 
Болгары отвели Украине шесть часов до поражения в войне с Россией

Читатели болгарской газеты "Факти": Украина продержится лишь шесть часов в войне с Россией

© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin QuaidУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin Quaid
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Украина потерпит поражение через 6—12 часов после начала войны с Россией, такое мнение высказали читатели болгарской газеты "Факти".
Так они отреагировали на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что планы оказания военной помощи США Киеву потенциально могут быть причиной непредсказуемых действий Украины в плане попыток силового урегулирования конфликта на юго-востоке страны. Ранее на встрече в Вашингтоне президент США Джо Байден заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского, что Штаты "твердо поддерживают территориальную целостность Украины" и предлагают новую финансовую помощь в размере 60 миллионов долларов.
"На Россию не может оказывать давление соседнее государство, которое безоговорочно сдастся в течение 6-12 часов с начала вторжения. Ковбои не могут и не ввезут ядерное оружие на Украину, потому что иначе такое же оружие появится в Венесуэле и Гватемале", - выразил мнение Честен ционист.
"Видимо, они считают, что с танком или половиной самолета Украина станет великой военной силой и одолеет Россию", - поддержал предыдущего комментатора Антитрол.
"Украина — не та страна, из-за которой стоит беспокоиться, это временное государство", - отметил mi6osp.
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 16:24
"Помогают фашистам": болгары высмеяли создание фонда в поддержку Украины
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. В Кремле не раз заявляли, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаБолгарияСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Украинский паралимпиец вновь отказался фотографироваться с россиянами
06:06Украине предрекли энергетическую катастрофу
06:01Калинин: программа "Дальневосточная ипотека" способствует развитию Приморья
05:49Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой
05:42Шестаков: во Владивостоке достаточно территории для проведения Олимпиады
05:28В России создадут единую базу амурских тигров
05:21Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
05:13Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
04:51Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
04:39Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области
04:39Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом
04:25Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
04:25"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
04:21РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
04:15В Минприроды назвал размер ущерба от наводнений
04:14Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
04:10Россиян научили выбирать безопасную шаурму
04:05В Минприроды назвали экологические угрозы для Байкала
04:00ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
03:46"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня
Лента новостейМолния