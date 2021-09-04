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Болгары отвели Украине шесть часов до поражения в войне с Россией
Болгары отвели Украине шесть часов до поражения в войне с Россией - РИА Новости, 04.09.2021
Болгары отвели Украине шесть часов до поражения в войне с Россией
Украина потерпит поражение через 6—12 часов после начала войны с Россией, такое мнение высказали читатели болгарской газеты "Факти". РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T02:06
2021-09-04T02:06
2021-09-04T02:06
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Украина потерпит поражение через 6—12 часов после начала войны с Россией, такое мнение высказали читатели болгарской газеты "Факти".Так они отреагировали на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что планы оказания военной помощи США Киеву потенциально могут быть причиной непредсказуемых действий Украины в плане попыток силового урегулирования конфликта на юго-востоке страны. Ранее на встрече в Вашингтоне президент США Джо Байден заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского, что Штаты "твердо поддерживают территориальную целостность Украины" и предлагают новую финансовую помощь в размере 60 миллионов долларов."На Россию не может оказывать давление соседнее государство, которое безоговорочно сдастся в течение 6-12 часов с начала вторжения. Ковбои не могут и не ввезут ядерное оружие на Украину, потому что иначе такое же оружие появится в Венесуэле и Гватемале", - выразил мнение Честен ционист."Видимо, они считают, что с танком или половиной самолета Украина станет великой военной силой и одолеет Россию", - поддержал предыдущего комментатора Антитрол."Украина — не та страна, из-за которой стоит беспокоиться, это временное государство", - отметил mi6osp.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. В Кремле не раз заявляли, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, болгария, сша, джо байден, владимир зеленский, россия
Болгары отвели Украине шесть часов до поражения в войне с Россией
Читатели болгарской газеты "Факти": Украина продержится лишь шесть часов в войне с Россией
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Украина
потерпит поражение через 6—12 часов после начала войны с Россией
, такое мнение высказали читатели болгарской газеты "Факти"
.
Так они отреагировали на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что планы оказания военной помощи США
Киеву потенциально могут быть причиной непредсказуемых действий Украины в плане попыток силового урегулирования конфликта на юго-востоке страны. Ранее на встрече в Вашингтоне президент США Джо Байден
заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского
, что Штаты "твердо поддерживают территориальную целостность Украины" и предлагают новую финансовую помощь в размере 60 миллионов долларов.
"На Россию не может оказывать давление соседнее государство, которое безоговорочно сдастся в течение 6-12 часов с начала вторжения. Ковбои не могут и не ввезут ядерное оружие на Украину, потому что иначе такое же оружие появится в Венесуэле и Гватемале", - выразил мнение Честен ционист.
"Видимо, они считают, что с танком или половиной самолета Украина станет великой военной силой и одолеет Россию", - поддержал предыдущего комментатора Антитрол.
"Украина — не та страна, из-за которой стоит беспокоиться, это временное государство", - отметил mi6osp.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. В Кремле не раз заявляли, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>