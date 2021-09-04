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Российские военные победили на АрМИ-2021

Российские военные победили на АрМИ-2021 - РИА Новости, 04.09.2021

Российские военные победили на АрМИ-2021

Российские военные победили на Армейских международных играх (АрМИ-2021), в подмосковном парке "Патриот" состоялась церемония закрытия. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T21:11

2021-09-04T21:11

2021-09-04T21:34

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

армейские международные игры — 2021 (арми-2021)

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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 4 сен — РИА Новости. Российские военные победили на Армейских международных играх (АрМИ-2021), в подмосковном парке "Патриот" состоялась церемония закрытия.Отмечается, что российским военнослужащим кубок вручил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.Как уточнили в оборонном ведомстве, самые зрелищные состязания АрМИ-2021 посетили более полутора миллионов человек.Армейские международные игры-2021 проходили с 22 августа по 4 сентября на территории 11 стран: в России, Алжире, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Иране, Катаре, Казахстане, Китае, Сербии и Узбекистане. В них приняли участие более пяти тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, армейские международные игры — 2021 (арми-2021)