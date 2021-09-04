Глава Минвостока рассказал о новых рабочих местах на Дальнем Востоке
Глава Минвостока Чекунков: 300 тысяч рабочих мест появится на Дальнем Востоке к 2030 году
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Более 4 тысяч предприятий, 300 тысяч новых рабочих мест появятся на Дальнем Востоке к 2030 году, сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости на ВЭФ.
"По нашему бизнес-плану к 2030 году, это сравнительно скоро - через 9 лет, будет более четырёх тысяч предприятий, 11 триллионов рублей инвестиций, 300 тысяч рабочих мест. 300 тысяч рабочих мест - это миллион человек", - сказал Чекунков.
"Им нужен не один город Спутник, им нужно будет три города Спутника. А точнее, скорее всего, это будет достаточно равномерное развитие, о чем сказал президент. Реновация дальневосточных городов", - добавил он.
Как отметил министр, для каждого города будет свой вариант реновации.
"Это нужно анализировать создание нового жилья, для каких-то городов это создание нового жилья, для каких-то городов это реновация и обновление существующего фонда, создание новых общественных пространств, создание набережных, создание новых школ, новых спортивных площадок", - добавил министр.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.