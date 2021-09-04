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Глава Минвостока рассказал о новых рабочих местах на Дальнем Востоке
Глава Минвостока рассказал о новых рабочих местах на Дальнем Востоке - РИА Новости, 04.09.2021
Глава Минвостока рассказал о новых рабочих местах на Дальнем Востоке
Более 4 тысяч предприятий, 300 тысяч новых рабочих мест появятся на Дальнем Востоке к 2030 году, сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T13:25
2021-09-04T13:25
экономика
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
дальний восток
алексей чекунков
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Более 4 тысяч предприятий, 300 тысяч новых рабочих мест появятся на Дальнем Востоке к 2030 году, сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости на ВЭФ."Им нужен не один город Спутник, им нужно будет три города Спутника. А точнее, скорее всего, это будет достаточно равномерное развитие, о чем сказал президент. Реновация дальневосточных городов", - добавил он.Как отметил министр, для каждого города будет свой вариант реновации."Это нужно анализировать создание нового жилья, для каких-то городов это создание нового жилья, для каких-то городов это реновация и обновление существующего фонда, создание новых общественных пространств, создание набережных, создание новых школ, новых спортивных площадок", - добавил министр.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), дальний восток, алексей чекунков, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
13:25 04.09.2021
 
Глава Минвостока рассказал о новых рабочих местах на Дальнем Востоке

Глава Минвостока Чекунков: 300 тысяч рабочих мест появится на Дальнем Востоке к 2030 году

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Более 4 тысяч предприятий, 300 тысяч новых рабочих мест появятся на Дальнем Востоке к 2030 году, сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости на ВЭФ.
"По нашему бизнес-плану к 2030 году, это сравнительно скоро - через 9 лет, будет более четырёх тысяч предприятий, 11 триллионов рублей инвестиций, 300 тысяч рабочих мест. 300 тысяч рабочих мест - это миллион человек", - сказал Чекунков.
"Им нужен не один город Спутник, им нужно будет три города Спутника. А точнее, скорее всего, это будет достаточно равномерное развитие, о чем сказал президент. Реновация дальневосточных городов", - добавил он.
Как отметил министр, для каждого города будет свой вариант реновации.
"Это нужно анализировать создание нового жилья, для каких-то городов это создание нового жилья, для каких-то городов это реновация и обновление существующего фонда, создание новых общественных пространств, создание набережных, создание новых школ, новых спортивных площадок", - добавил министр.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ЭкономикаМинистерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)Дальний ВостокАлексей ЧекунковВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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