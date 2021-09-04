https://ria.ru/20210904/vef-1748687019.html

Глава Минвостока рассказал о новых рабочих местах на Дальнем Востоке

Глава Минвостока рассказал о новых рабочих местах на Дальнем Востоке - РИА Новости, 04.09.2021

Глава Минвостока рассказал о новых рабочих местах на Дальнем Востоке

Более 4 тысяч предприятий, 300 тысяч новых рабочих мест появятся на Дальнем Востоке к 2030 году, сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T13:25

2021-09-04T13:25

2021-09-04T13:25

экономика

министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)

дальний восток

алексей чекунков

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Более 4 тысяч предприятий, 300 тысяч новых рабочих мест появятся на Дальнем Востоке к 2030 году, сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости на ВЭФ."Им нужен не один город Спутник, им нужно будет три города Спутника. А точнее, скорее всего, это будет достаточно равномерное развитие, о чем сказал президент. Реновация дальневосточных городов", - добавил он.Как отметил министр, для каждого города будет свой вариант реновации."Это нужно анализировать создание нового жилья, для каких-то городов это создание нового жилья, для каких-то городов это реновация и обновление существующего фонда, создание новых общественных пространств, создание набережных, создание новых школ, новых спортивных площадок", - добавил министр.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/putin-1748523804.html

дальний восток

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экономика, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), дальний восток, алексей чекунков, восточный экономический форум — 2021 (вэф)