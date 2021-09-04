https://ria.ru/20210904/vef-1748680062.html

Глава Минвостокразвития оценил итоги Восточного экономического форума

Глава Минвостокразвития оценил итоги Восточного экономического форума - РИА Новости, 04.09.2021

Глава Минвостокразвития оценил итоги Восточного экономического форума

Восточный экономический форум 2021 года стал наиболее важным и полезным с точки зрения его эффекта на развитие Дальнего Востока и Арктики, сообщил глава... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T11:41

2021-09-04T11:41

2021-09-04T13:45

экономика

министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)

арктика

дальний восток

алексей чекунков

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Восточный экономический форум 2021 года стал наиболее важным и полезным с точки зрения его эффекта на развитие Дальнего Востока и Арктики, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости на ВЭФ.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/putin-1748523804.html

арктика

дальний восток

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экономика, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), арктика, дальний восток, алексей чекунков, восточный экономический форум — 2021 (вэф)