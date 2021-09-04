11:41 04.09.2021 (обновлено: 13:45 04.09.2021)
Глава Минвостокразвития оценил итоги Восточного экономического форума
Чекунков: ВЭФ-2021 стал наиболее важным с точки зрения эффекта на развитие ДФО и Арктики
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на расширенном заседании общественного совета СМП "Большой Северный морской путь: новый глобальный маршрут" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Восточный экономический форум 2021 года стал наиболее важным и полезным с точки зрения его эффекта на развитие Дальнего Востока и Арктики, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости на ВЭФ.
"Этот был другим, и для меня он был другим в новом статусе, но он был и другим для развития Дальнего Востока и Арктики. Моя оценка – это был наиболее важный и полезный экономический форум с точки зрения его эффекта на развитие наших приоритетных территорий – Дальнего Востока и Арктики", - сказал Чекунков.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.