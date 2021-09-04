https://ria.ru/20210904/uscherb-1748657394.html

Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области

Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области - РИА Новости, 04.09.2021

Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области

Предварительный ущерб от паводка в Амурской области в этом году составит около 9 миллиардов рублей, об этом сообщил губернатор Василий Орлов во время встречи с... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T04:39

2021-09-04T04:39

2021-09-04T05:45

общество

амурская область

владимир путин

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

жилье

василий орлов (губернатор)

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 сен - РИА Новости. Предварительный ущерб от паводка в Амурской области в этом году составит около 9 миллиардов рублей, об этом сообщил губернатор Василий Орлов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.Как сказал Орлов, регион "буквально с середины июня работает в режиме чрезвычайной ситуации", всего, по словам губернатора, пострадавшими от паводка признаны 12 тысяч человек, 103 населенных пункта пострадало, повреждено 1476 домовладений, в пунктах временного размещения находились почти 600 человек, 3700 жителей были эвакуированы из зоны паводка."...Общий ущерб домовладениям составил 2 миллиарда 200 миллиона рублей. <…> ущерб дорогам, подтвержденный Росавтодором, составил 3 миллиарда 150 миллиона рублей, это первая волна, я подчеркиваю. Вторая волна - примерно 50% будет от первой. Невозможно сегодня четко сказать, работают комиссии, вода еще не сошла. Но если говорить про ущерб в целом в денежном выражении - 6 миллиардов 200 миллионов - это первая волна, уже подтвержденный, четко просчитанный ущерб. По второй волне мы рассчитываем, что это будет еще порядка 3 миллиардов рублей", - рассказал Орлов Путину.По словам Орлова, власти собираются обратится в правительство РФ за компенсациями на ликвидацию последствий ЧС.

https://ria.ru/20210904/uscherb-1748656663.html

амурская область

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общество, амурская область, владимир путин, федеральное дорожное агентство (росавтодор), жилье, василий орлов (губернатор), россия