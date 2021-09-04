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Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области
Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области - РИА Новости, 04.09.2021
Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области
Предварительный ущерб от паводка в Амурской области в этом году составит около 9 миллиардов рублей, об этом сообщил губернатор Василий Орлов во время встречи с... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T04:39
2021-09-04T05:45
общество
амурская область
владимир путин
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
жилье
василий орлов (губернатор)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 сен - РИА Новости. Предварительный ущерб от паводка в Амурской области в этом году составит около 9 миллиардов рублей, об этом сообщил губернатор Василий Орлов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.Как сказал Орлов, регион "буквально с середины июня работает в режиме чрезвычайной ситуации", всего, по словам губернатора, пострадавшими от паводка признаны 12 тысяч человек, 103 населенных пункта пострадало, повреждено 1476 домовладений, в пунктах временного размещения находились почти 600 человек, 3700 жителей были эвакуированы из зоны паводка."...Общий ущерб домовладениям составил 2 миллиарда 200 миллиона рублей. &lt;…&gt; ущерб дорогам, подтвержденный Росавтодором, составил 3 миллиарда 150 миллиона рублей, это первая волна, я подчеркиваю. Вторая волна - примерно 50% будет от первой. Невозможно сегодня четко сказать, работают комиссии, вода еще не сошла. Но если говорить про ущерб в целом в денежном выражении - 6 миллиардов 200 миллионов - это первая волна, уже подтвержденный, четко просчитанный ущерб. По второй волне мы рассчитываем, что это будет еще порядка 3 миллиардов рублей", - рассказал Орлов Путину.По словам Орлова, власти собираются обратится в правительство РФ за компенсациями на ликвидацию последствий ЧС.
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общество, амурская область, владимир путин, федеральное дорожное агентство (росавтодор), жилье, василий орлов (губернатор), россия
04:39 04.09.2021 (обновлено: 05:45 04.09.2021)
 
Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области

Губернатор Приамурья Орлов: предварительный ущерб от паводка девять миллиардов рублей

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПаводок в Амурской области
Паводок в Амурской области - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 сен - РИА Новости. Предварительный ущерб от паводка в Амурской области в этом году составит около 9 миллиардов рублей, об этом сообщил губернатор Василий Орлов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Как сказал Орлов, регион "буквально с середины июня работает в режиме чрезвычайной ситуации", всего, по словам губернатора, пострадавшими от паводка признаны 12 тысяч человек, 103 населенных пункта пострадало, повреждено 1476 домовладений, в пунктах временного размещения находились почти 600 человек, 3700 жителей были эвакуированы из зоны паводка.
Паводок - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
04:15
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"...Общий ущерб домовладениям составил 2 миллиарда 200 миллиона рублей. <…> ущерб дорогам, подтвержденный Росавтодором, составил 3 миллиарда 150 миллиона рублей, это первая волна, я подчеркиваю. Вторая волна - примерно 50% будет от первой. Невозможно сегодня четко сказать, работают комиссии, вода еще не сошла. Но если говорить про ущерб в целом в денежном выражении - 6 миллиардов 200 миллионов - это первая волна, уже подтвержденный, четко просчитанный ущерб. По второй волне мы рассчитываем, что это будет еще порядка 3 миллиардов рублей", - рассказал Орлов Путину.
По словам Орлова, власти собираются обратится в правительство РФ за компенсациями на ликвидацию последствий ЧС.

"Владимир Владимирович, у нас достаточно большой пакет был мер дополнительных из областного бюджета. Мы помогаем людям, и 350 домов получат и уже начали получать топливо, помогаем овощами, 7 тысяч человек, у которых утонули огороды, получат овощи, уже начали в этом году эти овощи раздавать. <…> Естественно, особое внимание - дорожному хозяйству, школьным маршрутам. У нас до сих пор не открыты четыре школьных маршрута, 84 ребенка находится на дистанционной форме обучения, но мы рассчитываем, что в течение недели вода уйдет, и мы эти школьные маршруты восстановим", - добавил Орлов.

 
ОбществоАмурская областьВладимир ПутинФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)ЖильеВасилий Орлов (губернатор)Россия
 
 
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