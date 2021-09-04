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В Минприроды назвал размер ущерба от наводнений

В Минприроды назвал размер ущерба от наводнений - РИА Новости, 04.09.2021

В Минприроды назвал размер ущерба от наводнений

Ежегодный экономический ущерб от наводнений на территории России составляет около 75 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов в РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T04:15

2021-09-04T04:15

2021-09-04T06:15

экономика

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ежегодный экономический ущерб от наводнений на территории России составляет около 75 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).Он уточнил, что Минприроды также сформировало новый федеральный проект по защите населения от наводнений. Однако пока проект ограничен в финансировании. Больше всего мероприятий проекта запланировано для дальневосточных регионов, где риски традиционно высоки."К тому же неблагоприятные явления усугубляются. В этом году паводок, который характерен для сезона осенних муссонов, пришел в июне. На сегодняшний день прошло несколько его волн", - отметил Козлов.Министр добавил, что уровень воды в реках местами был таким же, как в катастрофическом в дальневосточном регионе 2013 году. Но благодаря реализации мероприятий ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса РФ" в нынешнем году уже нет того огромного ущерба. "Работа по обустройству берегов продолжается, и темпы сбавлять нельзя", - добавил Козлов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210825/zabaykale-1746858891.html

дальний восток

россия

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экономика, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дальневосточный федеральный университет, дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)