https://ria.ru/20210904/ukraina-1748698645.html
В России ответили на слова Яценюка о ГТС Украины
В России ответили на слова Яценюка о ГТС Украины - РИА Новости, 04.09.2021
В России ответили на слова Яценюка о ГТС Украины
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал заявления экс-премьера Украины Арсения Яценюка о превращении газотранспортной РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T15:44
2021-09-04T15:44
2021-09-04T15:44
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газпром
фонд национальной энергетической безопасности
россия
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал заявления экс-премьера Украины Арсения Яценюка о превращении газотранспортной системы (ГТС) страны в металлолом политизированными.По его словам, как раз из-за подобных заявлений Киева ухудшается ситуация с газоснабжением населения. Он отметил, что на Украине очень высокие тарифы на прокачку газа."На Украине подход такой: "Надо отжать с России и "Газпрома" как можно больше сейчас, а дальше будет то, что будет". И именно политизация и такой подход и проводят к тому, что система может превратиться в металлолом", — подчеркнул эксперт в беседе с RT.Он добавил, что ситуация с ГТС является исключительно внутриукраинской историей."Труба, в том или ином виде, в любом случае нужна для газоснабжения самой Украины. Или Яценюк решил вообще всех украинцев отключить от газа?" — заключил Юшков.Ранее бывший премьер заявил, что Россия хочет превратить газотранспортную систему Украины в металлолом. Он также подчеркнул, что официальному Киеву нужно настаивать на подписании не двух-, а трехстороннего договора касательно транзита российского газа. Третьей стороной, по его словам, должна выступить Европа.
https://ria.ru/20210823/ukraina-1746762588.html
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в мире, украина, киев, европа, арсений яценюк, газпром, фонд национальной энергетической безопасности, россия, игорь юшков
В России ответили на слова Яценюка о ГТС Украины
Аналитик Юшков: заявление Яценюка о превращении ГТС Украины в металлолом политизированно