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В Минприроды назвали экологические угрозы для Байкала
В Минприроды назвали экологические угрозы для Байкала - РИА Новости, 04.09.2021
В Минприроды назвали экологические угрозы для Байкала
Экологическую угрозу для Байкала в период экстремального многоводья несут свалки и кладбища, которые находятся в недопустимой близости от воды, сообщил РИА... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T04:05
2021-09-04T06:15
общество
иркутск
владивосток
иркутская область
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
российская академия наук
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Экологическую угрозу для Байкала в период экстремального многоводья несут свалки и кладбища, которые находятся в недопустимой близости от воды, сообщил РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).Министр отметил, что на Байкале наступил период экстремального многоводья: подтапливает территории в Бурятии и даже Иркутск. По прогнозам ученых, многоводье может продлиться несколько лет. Профильные ведомства принимают решение о регулировании уровня озера, однако их работа осложнена тем, что прогнозировать уровень подъема воды можно не более чем на три месяца."Ученые Института водных проблем РАН уже порядка 20 лет говорят о том, что строить там, куда может прийти вода, нельзя. Имущество, которое страдает при этом – вполне конкретный материальный ущерб, но лишь полбеды. Есть и угрозы экологические. Там, где живут люди, неминуемо появляются свалки, кладбища. Вода взаимодействует со всем, чего касается. И здесь речь идёт уже о гораздо более серьезных последствиях", - сказал Козлов.Он подчеркнул, что жить близ озера рискованно из-за угрозы подтоплений. Задачей местных властей было довести до людей информацию о рисках и принять меры: определить зоны, которые могут быть затоплены, заняться переселением.Как уточнил министр, Бурятия на сегодняшний день установила лишь 15% зон затопления – 31 из 210 необходимых, Иркутская область – чуть больше половины – 204 из 400.По словам Козлова, при решении проблемы необходимо определить, кто собственник домов в зоне подтопления, и законны ли строения. Также надо учитывать экономическую эффективность, безопасность и целесообразность способа защиты от подтоплений. Для каждого муниципалитета можно подобрать оптимальное решение - будь то строительство инженерной защиты, переселение или обязательное страхование тех, кто отказывается покидать зоны риска.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210901/putin-1748140817.html
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иркутск
владивосток
иркутская область
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общество, иркутск, владивосток, иркутская область, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), российская академия наук, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
04:05 04.09.2021 (обновлено: 06:15 04.09.2021)
 
В Минприроды назвали экологические угрозы для Байкала

Глава Минприроды Козлов: свалки и кладбища несут экологическую угрозу для Байкала

© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкОстров Ольхон на Байкале
Остров Ольхон на Байкале - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Экологическую угрозу для Байкала в период экстремального многоводья несут свалки и кладбища, которые находятся в недопустимой близости от воды, сообщил РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
Министр отметил, что на Байкале наступил период экстремального многоводья: подтапливает территории в Бурятии и даже Иркутск. По прогнозам ученых, многоводье может продлиться несколько лет. Профильные ведомства принимают решение о регулировании уровня озера, однако их работа осложнена тем, что прогнозировать уровень подъема воды можно не более чем на три месяца.
"Ученые Института водных проблем РАН уже порядка 20 лет говорят о том, что строить там, куда может прийти вода, нельзя. Имущество, которое страдает при этом – вполне конкретный материальный ущерб, но лишь полбеды. Есть и угрозы экологические. Там, где живут люди, неминуемо появляются свалки, кладбища. Вода взаимодействует со всем, чего касается. И здесь речь идёт уже о гораздо более серьезных последствиях", - сказал Козлов.
Он подчеркнул, что жить близ озера рискованно из-за угрозы подтоплений. Задачей местных властей было довести до людей информацию о рисках и принять меры: определить зоны, которые могут быть затоплены, заняться переселением.
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Как уточнил министр, Бурятия на сегодняшний день установила лишь 15% зон затопления – 31 из 210 необходимых, Иркутская область – чуть больше половины – 204 из 400.
По словам Козлова, при решении проблемы необходимо определить, кто собственник домов в зоне подтопления, и законны ли строения. Также надо учитывать экономическую эффективность, безопасность и целесообразность способа защиты от подтоплений. Для каждого муниципалитета можно подобрать оптимальное решение - будь то строительство инженерной защиты, переселение или обязательное страхование тех, кто отказывается покидать зоны риска.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ОбществоИркутскВладивостокИркутская областьАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Российская академия наукДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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