Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
Директор Центра "Амурский тигр" Арамилев: сплошной учет тигров будет закончен в 2022 году
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Специалисты начали подготовку к сплошному учету амурских тигров на Дальнем Востоке, он пройдет зимой 2021-2022 года впервые с 2015 года, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. Арамилев на ВЭФ-2021 сообщил РИА Новости, что, по экспертным оценкам, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей.
Предыдущий сплошной учет тигров на Дальнем Востоке прошел в 2014-2015 годах.
"Началась подготовительная работа, определение маршрутов, подбор учетчиков. Учет пройдет в два этапа. Первый - в течение зимы сотрудники охотхозяйств, охотники, которые долго время проводят тайге, инспекторы службы охотнадзора, лесного надзор собирают данные о следах. В ноябре им будут выданы специальные сезонные дневники. С выпадением снега они будут отмечать, где и какой след видят. Потом единовременно в конце января – начале февраля - все будет зависеть от снега - мы проведем единовременный учет", - сказал Арамилев.
По его словам, ученые будут использовать данные о следах тигров и данные с фотоловушек.
"Снег – вещь непредсказуемая. Как будет так будет. Поэтому снег выпадает – ждем пять дней, чтобы тигр оставил следы, и проводим учет. У нас сохранились данные 2014-2015 года. Это серьезно облегчило работу по подготовке . Учет по методике проводится раз в 10 лет. Но решили провести раньше в связи международным тигриным саммитом (2022 года – ред.), чтобы Россия смогла на нем представить свежие данные о численности", - добавил собеседник.
"Из новшеств учета этого года – ЕАО станет полноценным участником. Там есть дети выпущенных там тигров, они уже могли создавать пары, то есть в реальности хищников может быть еще больше", - отметил Арамилев.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.