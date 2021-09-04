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Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников

Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников - РИА Новости, 04.09.2021

Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников

Специалисты начали подготовку к сплошному учету амурских тигров на Дальнем Востоке, он пройдет зимой 2021-2022 года впервые с 2015 года, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T05:21

2021-09-04T05:21

2021-09-04T05:21

общество

владивосток

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

сергей арамилев

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Специалисты начали подготовку к сплошному учету амурских тигров на Дальнем Востоке, он пройдет зимой 2021-2022 года впервые с 2015 года, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. Арамилев на ВЭФ-2021 сообщил РИА Новости, что, по экспертным оценкам, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей.Предыдущий сплошной учет тигров на Дальнем Востоке прошел в 2014-2015 годах.По его словам, ученые будут использовать данные о следах тигров и данные с фотоловушек."Снег – вещь непредсказуемая. Как будет так будет. Поэтому снег выпадает – ждем пять дней, чтобы тигр оставил следы, и проводим учет. У нас сохранились данные 2014-2015 года. Это серьезно облегчило работу по подготовке . Учет по методике проводится раз в 10 лет. Но решили провести раньше в связи международным тигриным саммитом (2022 года – ред.), чтобы Россия смогла на нем представить свежие данные о численности", - добавил собеседник.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210904/tigr-1748655467.html

владивосток

дальний восток

россия

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общество, владивосток, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, сергей арамилев, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)