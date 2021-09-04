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В Твери произошла массовая драка, есть пострадавшие
В Твери произошла массовая драка, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.09.2021
В Твери произошла массовая драка, есть пострадавшие
Один человек доставлен в больницу после массовой драки в Твери, полиция устанавливает всех участников событий, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T22:59
2021-09-04T22:59
2021-09-04T22:59
происшествия
тверь
россия
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РЯЗАНЬ, 4 сен - РИА Новости. Один человек доставлен в больницу после массовой драки в Твери, полиция устанавливает всех участников событий, сообщили РИА Новости в УМВД по региону."Сегодня в городе Твери произошла потасовка между группой лиц, в результате которой один из участников конфликта доставлен в больницу для оказания помощи", - сообщил представитель управления.Он уточнил, что на место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции. Сейчас правоохранители устанавливают всех участников драки. "По данному факту проводится проверка, по результатом которой будет принято законное решение", - добавили в УМВД.
https://ria.ru/20210901/draka-1748039732.html
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происшествия, тверь, россия
В Твери произошла массовая драка, есть пострадавшие
МВД: В Твери после массовой драки один человек доставлен в больницу