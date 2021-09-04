07:22 04.09.2021 (обновлено: 09:42 04.09.2021)
Солодов рассказал о стоимости путешествия на Камчатку
Губернатор Камчатского края Солодов: стоимость поездки на Камчатку снизится в 2022 году
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Тур на Камчатку из Москвы с проживанием и программой будет стоить от 35 тысяч рублей, рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Мы сейчас нацелились на чартерные программы с крупным оператором, я надеюсь, что в следующем году мы ее запустим, там цена будет начинаться с 35 тысяч рублей, включающая перелет Москва – Петропавловск, проживание в гостинице недельное и базовая туристическая программа… Там будет 35, 50, 80 тысяч – в зависимости от интенсивности, но в любом случае это доступный туризм", - сказал Солодов.
Губернатор добавил, что сейчас прорабатываются детали, точные параметры туров будут объявлены осенью.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко весной на совещании с участием президента России Владимира Путина заявил, что в Долину гейзеров на Камчатке "нельзя пустить в десять раз больше народу - они просто там вытопчут все". Путин в ответ привел в пример опыт других стран, где "все организовано должным образом". По поручению премьера Михаила Мишустина Чернышенко вылетал на Дальний Восток, чтобы разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края. Правительственная делегация оценила инфраструктуру полуострова и потенциал роста турпотока, осмотрела Долину гейзеров, вулканы Узон, Карымский.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.