https://ria.ru/20210904/tur-1748662182.html

Солодов рассказал о стоимости путешествия на Камчатку

Солодов рассказал о стоимости путешествия на Камчатку - РИА Новости, 04.09.2021

Солодов рассказал о стоимости путешествия на Камчатку

Тур на Камчатку из Москвы с проживанием и программой будет стоить от 35 тысяч рублей, рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T07:22

2021-09-04T07:22

2021-09-04T09:42

камчатский край

владивосток

москва

дальневосточный федеральный университет

михаил мишустин

дмитрий чернышенко

владимир солодов

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Тур на Камчатку из Москвы с проживанием и программой будет стоить от 35 тысяч рублей, рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Губернатор добавил, что сейчас прорабатываются детали, точные параметры туров будут объявлены осенью.Вице-премьер Дмитрий Чернышенко весной на совещании с участием президента России Владимира Путина заявил, что в Долину гейзеров на Камчатке "нельзя пустить в десять раз больше народу - они просто там вытопчут все". Путин в ответ привел в пример опыт других стран, где "все организовано должным образом". По поручению премьера Михаила Мишустина Чернышенко вылетал на Дальний Восток, чтобы разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края. Правительственная делегация оценила инфраструктуру полуострова и потенциал роста турпотока, осмотрела Долину гейзеров, вулканы Узон, Карымский.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210904/tekhnika-1748658563.html

камчатский край

владивосток

москва

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камчатский край, владивосток, москва, дальневосточный федеральный университет, михаил мишустин, дмитрий чернышенко, владимир солодов, восточный экономический форум — 2021 (вэф), новости - туризм