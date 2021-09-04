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Туризм
https://ria.ru/20210904/tur-1748662182.html
Солодов рассказал о стоимости путешествия на Камчатку
Солодов рассказал о стоимости путешествия на Камчатку - РИА Новости, 04.09.2021
Солодов рассказал о стоимости путешествия на Камчатку
Тур на Камчатку из Москвы с проживанием и программой будет стоить от 35 тысяч рублей, рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T07:22
2021-09-04T09:42
камчатский край
владивосток
москва
дальневосточный федеральный университет
михаил мишустин
дмитрий чернышенко
владимир солодов
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Тур на Камчатку из Москвы с проживанием и программой будет стоить от 35 тысяч рублей, рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Губернатор добавил, что сейчас прорабатываются детали, точные параметры туров будут объявлены осенью.Вице-премьер Дмитрий Чернышенко весной на совещании с участием президента России Владимира Путина заявил, что в Долину гейзеров на Камчатке "нельзя пустить в десять раз больше народу - они просто там вытопчут все". Путин в ответ привел в пример опыт других стран, где "все организовано должным образом". По поручению премьера Михаила Мишустина Чернышенко вылетал на Дальний Восток, чтобы разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края. Правительственная делегация оценила инфраструктуру полуострова и потенциал роста турпотока, осмотрела Долину гейзеров, вулканы Узон, Карымский.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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камчатский край, владивосток, москва, дальневосточный федеральный университет, михаил мишустин, дмитрий чернышенко, владимир солодов, восточный экономический форум — 2021 (вэф), новости - туризм
07:22 04.09.2021 (обновлено: 09:42 04.09.2021)
 
Солодов рассказал о стоимости путешествия на Камчатку

Губернатор Камчатского края Солодов: стоимость поездки на Камчатку снизится в 2022 году

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРегионы России. Камчатка
Регионы России. Камчатка - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Тур на Камчатку из Москвы с проживанием и программой будет стоить от 35 тысяч рублей, рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Мы сейчас нацелились на чартерные программы с крупным оператором, я надеюсь, что в следующем году мы ее запустим, там цена будет начинаться с 35 тысяч рублей, включающая перелет Москва – Петропавловск, проживание в гостинице недельное и базовая туристическая программа… Там будет 35, 50, 80 тысяч – в зависимости от интенсивности, но в любом случае это доступный туризм", - сказал Солодов.

Губернатор добавил, что сейчас прорабатываются детали, точные параметры туров будут объявлены осенью.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко весной на совещании с участием президента России Владимира Путина заявил, что в Долину гейзеров на Камчатке "нельзя пустить в десять раз больше народу - они просто там вытопчут все". Путин в ответ привел в пример опыт других стран, где "все организовано должным образом". По поручению премьера Михаила Мишустина Чернышенко вылетал на Дальний Восток, чтобы разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края. Правительственная делегация оценила инфраструктуру полуострова и потенциал роста турпотока, осмотрела Долину гейзеров, вулканы Узон, Карымский.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ТуризмКамчатский крайВладивостокМоскваДальневосточный федеральный университетМихаил МишустинДмитрий ЧернышенкоВладимир СолодовВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)Новости - Туризм
 
 
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