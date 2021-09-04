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Обнаружены новые детали, ведущие к разгадке тайны Бермудского треугольника
Обнаружены новые детали, ведущие к разгадке тайны Бермудского треугольника - РИА Новости, 04.09.2021
Обнаружены новые детали, ведущие к разгадке тайны Бермудского треугольника
Морскому биологу, дайверу Майку Барнетту и его команде удалось обнаружить обломки самолета времен Второй мировой войны. Предположительно, это может быть одним... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T19:26
2021-09-04T19:54
происшествия
сша
флорида
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Морскому биологу, дайверу Майку Барнетту и его команде удалось обнаружить обломки самолета времен Второй мировой войны. Предположительно, это может быть одним из пропавших бортов "Рейса 19".Речь идет о происшествии, когда пять американских военных самолетов, известных как "Рейс 19", влетели в зону Бермудского треугольника и пропали с экранов радаров."Сначала мы увидели лишь груду искореженного металла на морском дне. Это могло быть что угодно — например, мусор, оставшийся от затонувшего корабля", — объяснил ученый.Его слова опубликовали на YouTube-странице телеканала History, который выпускает документальный фильм, посвященный загадке Бермудского треугольника.По словам Барнетта, рядом с обломками дайверы обнаружили также винт. Дальнейшее изучение места катастрофы помогло определить, что металлические детали принадлежат боевому самолету 40-х годов прошлого века.В материале, опубликованном на канале History, не уточняется, действительно ли ученым удалось найти один из пропавших самолетов "Рейса 19". Однако новые подробности, как подчеркивают авторы передачи, могут привести к разгадке катастрофы, произошедшей в Бермудском треугольнике.В декабре 1945 года пять торпедоносцев ВМС США "Эвенджер" в составе звена под командованием лейтенанта Чарльза Тейлора во время учебно-тренировочного полета вылетели с авиабазы во Флориде и бесследно исчезли.Спустя несколько часов была потеряна связь с поисково-спасательным самолетом, отправленным на помощь "Эвенджерам". Полагают, что летчики пропали в печально известном Бермудском треугольнике. Детали трагической гибели 27 мужчин остаются неизвестны даже спустя 75 лет.
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происшествия, сша, флорида, военно-морские силы сша
19:26 04.09.2021 (обновлено: 19:54 04.09.2021)
 
Обнаружены новые детали, ведущие к разгадке тайны Бермудского треугольника

Биолог Бернетт нашел обломки самолета, которые могут пролить свет на катастрофу "Рейса 19"

© Фото : U.S. Navy / Lt. Comdr. Horace BristolЗвено из пяти торпедоносцев ТВМ-1 "Эвенджер"
Звено из пяти торпедоносцев ТВМ-1 Эвенджер - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© Фото : U.S. Navy / Lt. Comdr. Horace Bristol
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Морскому биологу, дайверу Майку Барнетту и его команде удалось обнаружить обломки самолета времен Второй мировой войны. Предположительно, это может быть одним из пропавших бортов "Рейса 19".
Речь идет о происшествии, когда пять американских военных самолетов, известных как "Рейс 19", влетели в зону Бермудского треугольника и пропали с экранов радаров.
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"Сначала мы увидели лишь груду искореженного металла на морском дне. Это могло быть что угодно — например, мусор, оставшийся от затонувшего корабля", — объяснил ученый.
Его слова опубликовали на YouTube-странице телеканала History, который выпускает документальный фильм, посвященный загадке Бермудского треугольника.
По словам Барнетта, рядом с обломками дайверы обнаружили также винт. Дальнейшее изучение места катастрофы помогло определить, что металлические детали принадлежат боевому самолету 40-х годов прошлого века.
В материале, опубликованном на канале History, не уточняется, действительно ли ученым удалось найти один из пропавших самолетов "Рейса 19". Однако новые подробности, как подчеркивают авторы передачи, могут привести к разгадке катастрофы, произошедшей в Бермудском треугольнике.
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Спустя несколько часов была потеряна связь с поисково-спасательным самолетом, отправленным на помощь "Эвенджерам". Полагают, что летчики пропали в печально известном Бермудском треугольнике. Детали трагической гибели 27 мужчин остаются неизвестны даже спустя 75 лет.
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