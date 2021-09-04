https://ria.ru/20210904/tramp-1748717084.html

Трамп продает отель в Вашингтоне, сообщили СМИ

Трамп продает отель в Вашингтоне, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.09.2021

Трамп продает отель в Вашингтоне, сообщили СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп ведет переговоры о продаже отеля в американской столице, с главной вашингтонской улицы пропадут золотые буквы фамилии... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T20:24

2021-09-04T20:24

2021-09-04T20:29

в мире

сша

вашингтон (город)

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп ведет переговоры о продаже отеля в американской столице, с главной вашингтонской улицы пропадут золотые буквы фамилии политика, сообщает Axios.По данным источников портала, переговоры о продаже прав на использование здания находятся в продвинутой стадии. Издание поясняет, что права на недвижимость продаются компании-застройщику, а та ведет переговоры с гостиничными брендами, которые будут заниматься администрированием собственности и ее переделкой. В публикации говорится, что детали сделки пока неизвестны, и для ее заключения потребуется продолжительное время.Отель Трампа находится на главной улице Вашингтона, в 500 метрах от Белого дома и в километре от Капитолия. Как и на других гостиницах, на фасаде многоэтажного здания красуются пять золотых букв фамилии политика, его сторонники в ходе протестных маршей выборной кампании 2020 года активно фотографировались на этом фоне по пути от находящейся дальше по улице Фридом Плаза к Конгрессу и верховному суду США. Компания Трампа управляет зданием старой почтовой службы с 2012 года, за это установлена ежегодная аренда несколько миллионов долларов, сообщалось также о вложенных в отделку нескольких сотнях миллионов. По отельному бизнесу Трампа значительный удар нанесла пандемия коронавируса.

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вашингтон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, вашингтон (город), дональд трамп