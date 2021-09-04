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Трамп продает отель в Вашингтоне, сообщили СМИ
Трамп продает отель в Вашингтоне, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.09.2021
Трамп продает отель в Вашингтоне, сообщили СМИ
Бывший президент США Дональд Трамп ведет переговоры о продаже отеля в американской столице, с главной вашингтонской улицы пропадут золотые буквы фамилии... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T20:24
2021-09-04T20:29
в мире
сша
вашингтон (город)
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп ведет переговоры о продаже отеля в американской столице, с главной вашингтонской улицы пропадут золотые буквы фамилии политика, сообщает Axios.По данным источников портала, переговоры о продаже прав на использование здания находятся в продвинутой стадии. Издание поясняет, что права на недвижимость продаются компании-застройщику, а та ведет переговоры с гостиничными брендами, которые будут заниматься администрированием собственности и ее переделкой. В публикации говорится, что детали сделки пока неизвестны, и для ее заключения потребуется продолжительное время.Отель Трампа находится на главной улице Вашингтона, в 500 метрах от Белого дома и в километре от Капитолия. Как и на других гостиницах, на фасаде многоэтажного здания красуются пять золотых букв фамилии политика, его сторонники в ходе протестных маршей выборной кампании 2020 года активно фотографировались на этом фоне по пути от находящейся дальше по улице Фридом Плаза к Конгрессу и верховному суду США. Компания Трампа управляет зданием старой почтовой службы с 2012 года, за это установлена ежегодная аренда несколько миллионов долларов, сообщалось также о вложенных в отделку нескольких сотнях миллионов. По отельному бизнесу Трампа значительный удар нанесла пандемия коронавируса.
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РИА Новости
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4.7
96
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в мире, сша, вашингтон (город), дональд трамп
20:24 04.09.2021 (обновлено: 20:29 04.09.2021)
 
Трамп продает отель в Вашингтоне, сообщили СМИ

Axios: экс-президент Трамп продает отель в Вашингтоне

© AP Photo / Chris SewardДональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины
Дональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© AP Photo / Chris Seward
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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп ведет переговоры о продаже отеля в американской столице, с главной вашингтонской улицы пропадут золотые буквы фамилии политика, сообщает Axios.
По данным источников портала, переговоры о продаже прав на использование здания находятся в продвинутой стадии. Издание поясняет, что права на недвижимость продаются компании-застройщику, а та ведет переговоры с гостиничными брендами, которые будут заниматься администрированием собственности и ее переделкой. В публикации говорится, что детали сделки пока неизвестны, и для ее заключения потребуется продолжительное время.
Отель Трампа находится на главной улице Вашингтона, в 500 метрах от Белого дома и в километре от Капитолия. Как и на других гостиницах, на фасаде многоэтажного здания красуются пять золотых букв фамилии политика, его сторонники в ходе протестных маршей выборной кампании 2020 года активно фотографировались на этом фоне по пути от находящейся дальше по улице Фридом Плаза к Конгрессу и верховному суду США. Компания Трампа управляет зданием старой почтовой службы с 2012 года, за это установлена ежегодная аренда несколько миллионов долларов, сообщалось также о вложенных в отделку нескольких сотнях миллионов. По отельному бизнесу Трампа значительный удар нанесла пандемия коронавируса.
 
В миреСШАВашингтон (город)Дональд Трамп
 
 
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