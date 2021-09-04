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https://ria.ru/20210904/titov-1748704689.html
Титов предложил медиацию коллективу Natura Siberica
Титов предложил медиацию коллективу Natura Siberica - РИА Новости, 04.09.2021
Титов предложил медиацию коллективу Natura Siberica
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил коллективу Natura Siberica медиацию (механизм досудебного урегулирования... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T16:59
2021-09-04T18:09
экономика
москва
борис титов
россия
андрей трубников
natura siberica
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил коллективу Natura Siberica медиацию (механизм досудебного урегулирования споров с участием посредника) в качестве инструмента разрешения конфликта с сооснователем компании Ириной Трубниковой, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.Коллектив Natura Siberica направил письмо бизнес-омбудсмену Титову, с которым ознакомилось РИА Новости, с просьбой оказать трудовому коллективу компании поддержку в сопротивлении противоправным, по мнению подписантов, действиям Трубниковой. В письме отмечается, что Трубникова и "часть лояльных ей сотрудников компании" препятствуют бесперебойной работе Natura Siberica и пытаются завладеть контролем над бизнесом "любыми способами". При этом Трубникова заявила, что не допустит остановки производственного цикла, и она, как сооснователь, приложит все усилия для поиска компромиссного решения."Обращение поступило вчера. К сожалению, уполномоченный по защите прав предпринимателей рассматривает только нарушения прав со стороны государства ... Здесь же чисто корпоративный конфликт. Но надеюсь, что можем помочь в рамках программы альтернативного разрешения споров - медиации, которая существует в рамках нашего института", - говорится в сообщении.Как отметил Титов, в данном случае необходимо найти компромисс, взаимоприемлемое для разных сторон решение, которое бы не отражалось на хозяйственной деятельности предприятия и не приводило к увольнению персонала.Основатель Natura Siberica Андрей Трубников скончался в январе. В начале 2000-х годов он основал компанию "Первое решение" и создал бренд "Рецепты бабушки Агафьи". Затем предприниматель запустил бренд косметики Natura Siberica, а первый магазин с соответствующим названием открылся в 2012 году в Москве.Тридцатого августа совладелица бизнеса и бывшая жена основателя компании Андрея Трубникова Ирина в одностороннем порядке прекратила действие договора на использование товарных знаков "Рецепты бабушки Агафьи", "Аптечка Агафьи", Planeta Organica, Natura Siberica. В результате производитель косметики, компания "Первое решение" лишилась права выпускать продукцию под этими брендами.После этого производитель косметики временно закрыл магазины и приостановил выпуск.В заявлении Трубниковой при этом утверждалось, что производство косметики под брендами Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи" будет продолжено, руководство компании ведёт переговоры о выпуске продукции ее остальных брендов. По ее словам, за пару недель из Natura Siberica уволились более 100 сотрудников, после чего было отрезано финансирование подрядчикам, а первые розничные магазины начали закрываться спустя несколько дней "после рейдерского захвата компании". Трубникова заявила, что новые управленцы "пытаются списать свои ошибки на запрет использования товарных знаков". Сооснователь подчеркнула, что "рейдерский захват компании полностью провалился".
https://ria.ru/20210109/trubnikov-1592369498.html
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экономика, москва, борис титов, россия, андрей трубников, natura siberica
16:59 04.09.2021 (обновлено: 18:09 04.09.2021)
 
Титов предложил медиацию коллективу Natura Siberica

Омбудсмен Титов предложил медиацию коллективу Natura Siberica в конфликте с сооснователем

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВывеска компании Natura Siberica в Москве
Вывеска компании Natura Siberica в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил коллективу Natura Siberica медиацию (механизм досудебного урегулирования споров с участием посредника) в качестве инструмента разрешения конфликта с сооснователем компании Ириной Трубниковой, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
Коллектив Natura Siberica направил письмо бизнес-омбудсмену Титову, с которым ознакомилось РИА Новости, с просьбой оказать трудовому коллективу компании поддержку в сопротивлении противоправным, по мнению подписантов, действиям Трубниковой. В письме отмечается, что Трубникова и "часть лояльных ей сотрудников компании" препятствуют бесперебойной работе Natura Siberica и пытаются завладеть контролем над бизнесом "любыми способами". При этом Трубникова заявила, что не допустит остановки производственного цикла, и она, как сооснователь, приложит все усилия для поиска компромиссного решения.
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"Обращение поступило вчера. К сожалению, уполномоченный по защите прав предпринимателей рассматривает только нарушения прав со стороны государства ... Здесь же чисто корпоративный конфликт. Но надеюсь, что можем помочь в рамках программы альтернативного разрешения споров - медиации, которая существует в рамках нашего института", - говорится в сообщении.
Как отметил Титов, в данном случае необходимо найти компромисс, взаимоприемлемое для разных сторон решение, которое бы не отражалось на хозяйственной деятельности предприятия и не приводило к увольнению персонала.
Основатель Natura Siberica Андрей Трубников скончался в январе. В начале 2000-х годов он основал компанию "Первое решение" и создал бренд "Рецепты бабушки Агафьи". Затем предприниматель запустил бренд косметики Natura Siberica, а первый магазин с соответствующим названием открылся в 2012 году в Москве.
Тридцатого августа совладелица бизнеса и бывшая жена основателя компании Андрея Трубникова Ирина в одностороннем порядке прекратила действие договора на использование товарных знаков "Рецепты бабушки Агафьи", "Аптечка Агафьи", Planeta Organica, Natura Siberica. В результате производитель косметики, компания "Первое решение" лишилась права выпускать продукцию под этими брендами.
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После этого производитель косметики временно закрыл магазины и приостановил выпуск.
В заявлении Трубниковой при этом утверждалось, что производство косметики под брендами Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи" будет продолжено, руководство компании ведёт переговоры о выпуске продукции ее остальных брендов. По ее словам, за пару недель из Natura Siberica уволились более 100 сотрудников, после чего было отрезано финансирование подрядчикам, а первые розничные магазины начали закрываться спустя несколько дней "после рейдерского захвата компании". Трубникова заявила, что новые управленцы "пытаются списать свои ошибки на запрет использования товарных знаков". Сооснователь подчеркнула, что "рейдерский захват компании полностью провалился".
 
ЭкономикаМоскваБорис ТитовРоссияАндрей ТрубниковNatura Siberica
 
 
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