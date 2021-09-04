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Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой
Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой - РИА Новости, 04.09.2021
Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой
Аэропорт у поселка Палана на Камчатке оснастят более совершенной техникой, сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА новости на... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T05:49
2021-09-04T05:49
камчатский край
владивосток
ан-28
ан-26
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
владимир солодов
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Аэропорт у поселка Палана на Камчатке оснастят более совершенной техникой, сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА новости на Восточном экономическом форуме.На подлете к аэропорту Паланы за последние девять лет разбились два самолета. В сентябре 2012 года Ан-28 выполнял рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана и врезался в сопку Пятибратка. Тогда выжили четыре из 14 человек. Самолет Ан-26 потерпел крушение 6 июля 2021 года при выполнении рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана. На борту были 28 человек, все они погибли."Принято решение об оснащении более совершенной авиационной техникой аэропорта в Палане. Уже оборудование заказано, оно, образно говоря, в пути", - сказал Владимир Солодов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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камчатский край, владивосток, ан-28, ан-26, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, владимир солодов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
05:49 04.09.2021
 
Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой

Губернатор Камчатского края Солодов: аэропорт Паланы оснастят более совершенной техникой

© Фото : Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФЗдание аэропорта Палана
Здание аэропорта Палана - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© Фото : Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Аэропорт у поселка Палана на Камчатке оснастят более совершенной техникой, сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА новости на Восточном экономическом форуме.
На подлете к аэропорту Паланы за последние девять лет разбились два самолета. В сентябре 2012 года Ан-28 выполнял рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана и врезался в сопку Пятибратка. Тогда выжили четыре из 14 человек. Самолет Ан-26 потерпел крушение 6 июля 2021 года при выполнении рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана. На борту были 28 человек, все они погибли.
"Принято решение об оснащении более совершенной авиационной техникой аэропорта в Палане. Уже оборудование заказано, оно, образно говоря, в пути", - сказал Владимир Солодов.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Камчатский крайВладивостокАн-28Ан-26Дальневосточный федеральный университетДальний ВостокВладимир СолодовВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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