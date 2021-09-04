https://ria.ru/20210904/tekhnika-1748658563.html

Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой

Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой - РИА Новости, 04.09.2021

Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой

Аэропорт у поселка Палана на Камчатке оснастят более совершенной техникой, сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА новости на... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T05:49

2021-09-04T05:49

2021-09-04T05:49

камчатский край

владивосток

ан-28

ан-26

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

владимир солодов

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Аэропорт у поселка Палана на Камчатке оснастят более совершенной техникой, сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА новости на Восточном экономическом форуме.На подлете к аэропорту Паланы за последние девять лет разбились два самолета. В сентябре 2012 года Ан-28 выполнял рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана и врезался в сопку Пятибратка. Тогда выжили четыре из 14 человек. Самолет Ан-26 потерпел крушение 6 июля 2021 года при выполнении рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана. На борту были 28 человек, все они погибли."Принято решение об оснащении более совершенной авиационной техникой аэропорта в Палане. Уже оборудование заказано, оно, образно говоря, в пути", - сказал Владимир Солодов.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/aeroport-1748379801.html

камчатский край

владивосток

дальний восток

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камчатский край, владивосток, ан-28, ан-26, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, владимир солодов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)