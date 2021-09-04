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Российские военные победили в конкурсе "Танковый биатлон" на АрМИ-2021

Российские военные победили в конкурсе "Танковый биатлон" на АрМИ-2021 - РИА Новости, 04.09.2021

Российские военные победили в конкурсе "Танковый биатлон" на АрМИ-2021

Российские военнослужащие одержали победу в конкурсе "Танковый биатлон" на Армейских международных играх (АрМИ-2021), сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T18:32

2021-09-04T18:32

2021-09-04T18:32

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

танковый биатлон

россия

армейские международные игры — 2021 (арми-2021)

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АЛАБИНО (Московская обл.), 4 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие одержали победу в конкурсе "Танковый биатлон" на Армейских международных играх (АрМИ-2021), сообщило Минобороны РФ."Команда России одержала победу в конкурсе "Танковый биатлон" АрМИ, который проводился на подмосковном полигоне "Алабино", - говорится в сообщении военного ведомства.Отмечается, что в финальном этапе "Эстафета" российские танковые экипажи прошли трассу быстрее всех команд - за 1 час 36 минут 49 секунд. С отставанием на 10 минут 31 секунду финишировали танкисты Китая. Сборная Казахстана стала третьей, Азербайджана - четвёртой.Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). В них принимают участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), танковый биатлон, россия, армейские международные игры — 2021 (арми-2021)