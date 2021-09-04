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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210904/taliby-1748701431.html
Талибы на востоке Афганистана рассказали, кого не примут в свои ряды
Талибы на востоке Афганистана рассказали, кого не примут в свои ряды - РИА Новости, 04.09.2021
Талибы на востоке Афганистана рассказали, кого не примут в свои ряды
Восточная военная комиссия движения "Талибан"* запретила вступать в движение бывшим военным, полицейским, членам ИГ*, а также лицам, не носящим бороду,... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T16:27
2021-09-04T16:27
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
нангархар
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КАБУЛ, 4 сен - РИА Новости. Восточная военная комиссия движения "Талибан"* запретила вступать в движение бывшим военным, полицейским, членам ИГ*, а также лицам, не носящим бороду, говорится в заявлении дворца губернатора провинции Нангархар.В заявлении командующим предписывается исключить эти категории из сил талибов. Также отмечается, что боевикам "Талибана"* запрещено носить черные очки и прикрывать свое лицо.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20210831/talibs-1747876119.html
афганистан
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в мире, талибан, афганистан, нангархар
16:27 04.09.2021
 
Талибы на востоке Афганистана рассказали, кого не примут в свои ряды

Талибы на востоке Афганистана не примут в свои ряды членов ИГ* и тех, кто не носит бороду

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 4 сен - РИА Новости. Восточная военная комиссия движения "Талибан"* запретила вступать в движение бывшим военным, полицейским, членам ИГ*, а также лицам, не носящим бороду, говорится в заявлении дворца губернатора провинции Нангархар.
В заявлении командующим предписывается исключить эти категории из сил талибов. Также отмечается, что боевикам "Талибана"* запрещено носить черные очки и прикрывать свое лицо.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 08:00
Наркотики, налоги и таинственные спонсоры. Откуда у талибов миллиарды
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанНангархар
 
 
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