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Суд отправил под домашний арест педофила, подозреваемого в убийстве
Суд отправил под домашний арест педофила, подозреваемого в убийстве - РИА Новости, 04.09.2021
Суд отправил под домашний арест педофила, подозреваемого в убийстве
Суд в Самаре отправил под домашний арест на два месяца подозреваемого в убийстве мужчины, фигурирующего в деле о педофилии, это отец одной из пострадавших... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T21:15
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происшествия
самара
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САМАРА, 4 сен - РИА Новости. Суд в Самаре отправил под домашний арест на два месяца подозреваемого в убийстве мужчины, фигурирующего в деле о педофилии, это отец одной из пострадавших девочек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Подозреваемый отправлен под домашний арест на два месяца, это отец одной из девочек", - сказал собеседник агентства.Ранее региональное управление СК РФ сообщило об обнаружении в лесу поселка Винтай в Самаре тела мужчины с ножевым ранением, фигурировавшего в уголовном деле о педофилии. По данным следствия, в 2016-2021 годах подозреваемый совершил "действия сексуального характера" в отношении двух маленьких девочек. После обнаружения тела следователи возбудили уголовное дело об убийстве, на причастность к смерти мужчины проверяли 34-летнего местного жителя.Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что следователи отрабатывают несколько версий произошедшего: по одной из них, мужчина был убит отцом одной из девочек, по другой версии, убитый сам наткнулся на нож в ходе ссоры с отцом.
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происшествия, самара, следственный комитет россии (ск рф), россия
21:15 04.09.2021
 
Суд отправил под домашний арест педофила, подозреваемого в убийстве

Источник: суд в Самаре отправил под домашний арест подозреваемого в убийстве педофила

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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САМАРА, 4 сен - РИА Новости. Суд в Самаре отправил под домашний арест на два месяца подозреваемого в убийстве мужчины, фигурирующего в деле о педофилии, это отец одной из пострадавших девочек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Подозреваемый отправлен под домашний арест на два месяца, это отец одной из девочек", - сказал собеседник агентства.
Ранее региональное управление СК РФ сообщило об обнаружении в лесу поселка Винтай в Самаре тела мужчины с ножевым ранением, фигурировавшего в уголовном деле о педофилии. По данным следствия, в 2016-2021 годах подозреваемый совершил "действия сексуального характера" в отношении двух маленьких девочек. После обнаружения тела следователи возбудили уголовное дело об убийстве, на причастность к смерти мужчины проверяли 34-летнего местного жителя.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что следователи отрабатывают несколько версий произошедшего: по одной из них, мужчина был убит отцом одной из девочек, по другой версии, убитый сам наткнулся на нож в ходе ссоры с отцом.
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