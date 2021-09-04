https://ria.ru/20210904/sud-1748720455.html

Суд отправил под домашний арест педофила, подозреваемого в убийстве

Суд отправил под домашний арест педофила, подозреваемого в убийстве - РИА Новости, 04.09.2021

Суд отправил под домашний арест педофила, подозреваемого в убийстве

Суд в Самаре отправил под домашний арест на два месяца подозреваемого в убийстве мужчины, фигурирующего в деле о педофилии, это отец одной из пострадавших... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T21:15

2021-09-04T21:15

2021-09-04T21:15

происшествия

самара

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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САМАРА, 4 сен - РИА Новости. Суд в Самаре отправил под домашний арест на два месяца подозреваемого в убийстве мужчины, фигурирующего в деле о педофилии, это отец одной из пострадавших девочек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Подозреваемый отправлен под домашний арест на два месяца, это отец одной из девочек", - сказал собеседник агентства.Ранее региональное управление СК РФ сообщило об обнаружении в лесу поселка Винтай в Самаре тела мужчины с ножевым ранением, фигурировавшего в уголовном деле о педофилии. По данным следствия, в 2016-2021 годах подозреваемый совершил "действия сексуального характера" в отношении двух маленьких девочек. После обнаружения тела следователи возбудили уголовное дело об убийстве, на причастность к смерти мужчины проверяли 34-летнего местного жителя.Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что следователи отрабатывают несколько версий произошедшего: по одной из них, мужчина был убит отцом одной из девочек, по другой версии, убитый сам наткнулся на нож в ходе ссоры с отцом.

https://ria.ru/20210427/proisshestviya-1730182615.html

самара

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, самара, следственный комитет россии (ск рф), россия