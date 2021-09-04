Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210904/strelba-1748677604.html
В Италии восемь человек пострадали при стрельбе, пишут СМИ
В Италии восемь человек пострадали при стрельбе, пишут СМИ - РИА Новости, 04.09.2021
В Италии восемь человек пострадали при стрельбе, пишут СМИ
Восемь человек получили ранения в результате стрельбы в итальянском Триесте, сообщает местное издание il Piccolo. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T11:18
2021-09-04T11:44
в мире
италия
триест
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603614470_0:174:2905:1808_1920x0_80_0_0_dc08553816e87db630ad23a750f75e8e.jpg
РИМ, 4 сен – РИА Новости. Восемь человек получили ранения в результате стрельбы в итальянском Триесте, сообщает местное издание il Piccolo.По предварительным данным, инцидент произошел утром, причиной конфликта стала некая "карательная миссия". Двоих открывших стрельбу задержали после погони, в ходе которой также велась стрельба. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.Движение в квартале, где произошел инцидент, перекрыто, на месте находятся полиция, скорая помощь и карабинеры.Итальянские СМИ отмечают, что стрельба произошла между представителями двух этнических групп, предположительно, албанцев, встретившихся в баре для "сведения счетов" из-за работы. Два вооруженных человека пытались покинуть город и были остановлены у выезда на автостраду. Издание la Repubblica отмечает, что во время их ареста также произошла стрельба. Еще один участник конфликта скрылся на фургоне, правоохранители продолжают его поиск.
италия
триест
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603614470_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e01dfb752d1dc42e1b20840c3f1073ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, италия, триест
11:18 04.09.2021 (обновлено: 11:44 04.09.2021)
 
В Италии восемь человек пострадали при стрельбе, пишут СМИ

Il Piccolo: восемь человек пострадали при стрельбе в итальянском Триесте

© AP Photo / Gregorio BorgiaИтальянские карабинеры
Итальянские карабинеры - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© AP Photo / Gregorio Borgia
Читать ria.ru в
РИМ, 4 сен – РИА Новости. Восемь человек получили ранения в результате стрельбы в итальянском Триесте, сообщает местное издание il Piccolo.
По предварительным данным, инцидент произошел утром, причиной конфликта стала некая "карательная миссия". Двоих открывших стрельбу задержали после погони, в ходе которой также велась стрельба. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Движение в квартале, где произошел инцидент, перекрыто, на месте находятся полиция, скорая помощь и карабинеры.
Итальянские СМИ отмечают, что стрельба произошла между представителями двух этнических групп, предположительно, албанцев, встретившихся в баре для "сведения счетов" из-за работы. Два вооруженных человека пытались покинуть город и были остановлены у выезда на автостраду. Издание la Repubblica отмечает, что во время их ареста также произошла стрельба. Еще один участник конфликта скрылся на фургоне, правоохранители продолжают его поиск.
 
В миреИталияТриест
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:30"Страх Европы": на Украине рассказали, как Меркель "наплевала" на Киев
05:01В Токио назвали дату встречи глав МИД G-7 с участием представителей России
04:18National Interest рассказал о "странной" выходке Зеленского в США
04:15Кешбэк от жуликов: эксперт раскрыл новую схему мошенничества
04:05На Сахалине после шести дней поисков нашли тело пропавшего подростка
03:40Сериал Тайки Вайтити "Псы резервации" продлили на второй сезон
03:31В НАТО высказались за участие России в борьбе с террористами в Афганистане
03:15Эксперт объяснила, что делать, если вам не одобряют даже микрозайм
03:13На МКС в 2023 году испытают защиту от радиации в дальнем космосе
03:05Экс-глава МИД Польши увидел угрозу "смерти" Европы в действиях России
02:15Инфекционист рассказала, чем можно заразиться через смартфон
02:15Почетный донор объяснил желание делиться кровью
01:59"Хорошо для Путина": в Раде назвали встречу Зеленского и Байдена поражением
01:53Племянница Трампа раскрыла его отношение к Путину
01:42В Черногории протестующие против СПЦ продолжают блокировать въезд в Цетине
01:35СМИ: в Ираке не менее семи полицейских погибли при атаке ИГ*
01:15Финансист рассказал, куда точно нельзя инвестировать
23:28Дуров рассказал, как Netflix и TikTok контролируют разум
23:27На юге-востоке Москве потушили пожар в выселенной пятиэтажке
23:02Захарова рассказала про угрозы от сторонников Навального
Лента новостейМолния