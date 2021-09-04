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В Италии восемь человек пострадали при стрельбе, пишут СМИ
В Италии восемь человек пострадали при стрельбе, пишут СМИ - РИА Новости, 04.09.2021
В Италии восемь человек пострадали при стрельбе, пишут СМИ
Восемь человек получили ранения в результате стрельбы в итальянском Триесте, сообщает местное издание il Piccolo. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T11:18
2021-09-04T11:18
2021-09-04T11:44
в мире
италия
триест
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РИМ, 4 сен – РИА Новости. Восемь человек получили ранения в результате стрельбы в итальянском Триесте, сообщает местное издание il Piccolo.По предварительным данным, инцидент произошел утром, причиной конфликта стала некая "карательная миссия". Двоих открывших стрельбу задержали после погони, в ходе которой также велась стрельба. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.Движение в квартале, где произошел инцидент, перекрыто, на месте находятся полиция, скорая помощь и карабинеры.Итальянские СМИ отмечают, что стрельба произошла между представителями двух этнических групп, предположительно, албанцев, встретившихся в баре для "сведения счетов" из-за работы. Два вооруженных человека пытались покинуть город и были остановлены у выезда на автостраду. Издание la Repubblica отмечает, что во время их ареста также произошла стрельба. Еще один участник конфликта скрылся на фургоне, правоохранители продолжают его поиск.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, италия, триест
11:18 04.09.2021 (обновлено: 11:44 04.09.2021)
В Италии восемь человек пострадали при стрельбе, пишут СМИ
Il Piccolo: восемь человек пострадали при стрельбе в итальянском Триесте