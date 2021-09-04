https://ria.ru/20210904/strelba-1748677604.html

В Италии восемь человек пострадали при стрельбе, пишут СМИ

В Италии восемь человек пострадали при стрельбе, пишут СМИ - РИА Новости, 04.09.2021

В Италии восемь человек пострадали при стрельбе, пишут СМИ

Восемь человек получили ранения в результате стрельбы в итальянском Триесте, сообщает местное издание il Piccolo. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T11:18

2021-09-04T11:18

2021-09-04T11:44

в мире

италия

триест

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603614470_0:174:2905:1808_1920x0_80_0_0_dc08553816e87db630ad23a750f75e8e.jpg

РИМ, 4 сен – РИА Новости. Восемь человек получили ранения в результате стрельбы в итальянском Триесте, сообщает местное издание il Piccolo.По предварительным данным, инцидент произошел утром, причиной конфликта стала некая "карательная миссия". Двоих открывших стрельбу задержали после погони, в ходе которой также велась стрельба. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.Движение в квартале, где произошел инцидент, перекрыто, на месте находятся полиция, скорая помощь и карабинеры.Итальянские СМИ отмечают, что стрельба произошла между представителями двух этнических групп, предположительно, албанцев, встретившихся в баре для "сведения счетов" из-за работы. Два вооруженных человека пытались покинуть город и были остановлены у выезда на автостраду. Издание la Repubblica отмечает, что во время их ареста также произошла стрельба. Еще один участник конфликта скрылся на фургоне, правоохранители продолжают его поиск.

италия

триест

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, италия, триест