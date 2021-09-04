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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210904/sputnikv-1748690171.html
Бахрейн будет применять "Спутник Лайт" для ревакцинации
Бахрейн будет применять "Спутник Лайт" для ревакцинации - РИА Новости, 04.09.2021
Бахрейн будет применять "Спутник Лайт" для ревакцинации
Бахрейн авторизировал применение однокомпонентной российской вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в качестве бустера, сообщил Российский фонд прямых... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T14:02
2021-09-04T14:02
распространение коронавируса
в мире
бахрейн
российский фонд прямых инвестиций
россия
вакцина "спутник лайт"
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Бахрейн авторизировал применение однокомпонентной российской вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в качестве бустера, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."Королевство Бахрейн будет использовать препарат "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы в рамках национальной программы ревакцинации", - говорится в сообщении фонда в официальном Telegram-канале вакцины "Спутник V".Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Pfizer начать совместные испытания с вакциной "Спутник Лайт" - в качестве третьего укола для бустирования.Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом не зарегистрировано.
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в мире, бахрейн, российский фонд прямых инвестиций, россия, вакцина "спутник лайт"
14:02 04.09.2021
 
Бахрейн будет применять "Спутник Лайт" для ревакцинации

Бахрейн будет применять российскую вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" для ревакцинации

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАмпула с однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Ампула с однокомпонентной вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Бахрейн авторизировал применение однокомпонентной российской вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в качестве бустера, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Королевство Бахрейн будет использовать препарат "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы в рамках национальной программы ревакцинации", - говорится в сообщении фонда в официальном Telegram-канале вакцины "Спутник V".
Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Pfizer начать совместные испытания с вакциной "Спутник Лайт" - в качестве третьего укола для бустирования.
Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом не зарегистрировано.
 
Распространение коронавирусаВ миреБахрейнРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияВакцина "Спутник Лайт"
 
 
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